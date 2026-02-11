La maquina que puede oler si un alimento está en mal estado o no, superando el olfato humano

La nariz electrónica detecta el deterioro de los alimentos antes de que el olfato humano lo perciba, mejorando la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir la nevera y decidir si un alimento aún es seguro para el consumo es una rutina en millones de hogares. El olfato humano ha sido históricamente la primera barrera para detectar la descomposición de los productos frescos. Sin embargo, la tecnología ha comenzado a desafiar esa supremacía sensorial con el desarrollo de dispositivos capaces de identificar el deterioro antes que cualquier nariz humana.

Las narices electrónicas, inspiradas en el sistema olfativo de los mamíferos, representan una revolución en el ámbito de la seguridad alimentaria, con aplicaciones que van desde la industria hasta el hogar.

Cómo es la tecnología para oler alimentos sin el olfato humano

La nariz electrónica es un dispositivo bioinspirado, desarrollado por El Instituto Saveetha de Ciencias Médicas y Técnicas, en India, para detectar mezclas complejas de compuestos volátiles y reconocer patrones olfativos mediante sensores y algoritmos avanzados.

A diferencia de los métodos analíticos tradicionales, como la cromatografía de gases, que identifican de forma individual los compuestos presentes, la nariz electrónica analiza la señal global del olor que emite un alimento.

La tecnología de la nariz electrónica permite identificar compuestos volátiles como amoniaco o aminas, señales claras de descomposición en carne y pescado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo está formado por una matriz de sensores químicos, que pueden incluir semiconductores de óxido metálico, polímeros conductores, microbalanzas de cristal de cuarzo o sensores de onda acústica. Cada sensor responde de modo diferente ante la presencia de diversas moléculas volátiles, generando un patrón eléctrico característico, como una “huella digital olfativa”.

Esta señal es procesada por sistemas de análisis de datos, que emplean inteligencia artificial y aprendizaje automático para clasificar y reconocer los olores tras un periodo de entrenamiento.

El resultado es un sistema capaz de distinguir estados de frescura, detectar adulteraciones y señalar el inicio del deterioro, incluso antes de que el olor sea evidente para el ser humano. Además, la nariz electrónica ofrece consistencia, repetibilidad y ausencia de fatiga, virtudes imposibles de igualar para el olfato humano.

Aplicaciones prácticas y potencial de la nariz electrónica

La nariz electrónica ha encontrado un campo fértil en la industria alimentaria, donde la necesidad de evaluaciones rápidas, objetivas y no destructivas es cada vez mayor. La tecnología se utiliza ampliamente en el control de calidad de productos frescos como carne, pescado, lácteos, frutas y bebidas.

En lácteos, la nariz electrónica distingue el grado de rancidez mediante cambios en la composición volátil de leche y quesos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, estos dispositivos pueden identificar la presencia de compuestos como el amoniaco o las aminas en pescado y carne, indicadores inequívocos de descomposición.

En el caso de los lácteos, la nariz electrónica detecta el grado de rancidez a través de los cambios en la composición volátil de la leche o el queso. En café y vino, la tecnología permite caracterizar diferentes perfiles de aroma y distinguir lotes según el origen, el proceso de tueste o la variedad, lo que facilita la autenticación y previene el fraude alimentario.

El espectro de uso se amplía también a la detección de contaminantes, como bacterias, mohos y residuos químicos, que pueden alterar el perfil volátil de los productos y suponer un riesgo para la salud.

La rapidez de la nariz electrónica posibilita una respuesta inmediata ante cualquier anomalía, mejorando la eficiencia y evitando la propagación de productos defectuosos en la cadena de suministro.

El uso masivo de la nariz electrónica enfrenta desafíos, entre ellos la estabilidad de los sensores y la necesidad de calibraciones periódicas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y limitaciones de la nariz electrónica

Aunque la nariz electrónica ofrece numerosas ventajas, su adopción masiva todavía enfrenta obstáculos. La estabilidad a largo plazo de los sensores, la necesidad de calibraciones periódicas y la sensibilidad a las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura pueden afectar el rendimiento.

Además, la interpretación de los datos requiere algoritmos robustos y estándares de análisis que faciliten la comparación entre dispositivos de diferentes fabricantes.

El coste de los materiales y la fabricación de sensores avanzados sigue siendo elevado, lo que dificulta la incorporación en pequeñas y medianas empresas. Las agencias reguladoras exigen validaciones exhaustivas antes de aceptar estos dispositivos como métodos oficiales de control de calidad, lo que ralentiza su implantación definitiva.

Sin embargo, no es imposible imaginar en el futuro neveras con tecnologías de este tipo que sean capaces de alertar a los usuarios sobre alimentos en mal estado antes de que el olor sea perceptible, o envases que informen automáticamente sobre la frescura de su contenido.