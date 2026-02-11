Tecno

La maquina que puede oler si un alimento está en mal estado o no, superando el olfato humano

El dispositivo utiliza sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial para reconocer patrones olfativos en productos frescos

Guardar
La nariz electrónica detecta el
La nariz electrónica detecta el deterioro de los alimentos antes de que el olfato humano lo perciba, mejorando la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir la nevera y decidir si un alimento aún es seguro para el consumo es una rutina en millones de hogares. El olfato humano ha sido históricamente la primera barrera para detectar la descomposición de los productos frescos. Sin embargo, la tecnología ha comenzado a desafiar esa supremacía sensorial con el desarrollo de dispositivos capaces de identificar el deterioro antes que cualquier nariz humana.

Las narices electrónicas, inspiradas en el sistema olfativo de los mamíferos, representan una revolución en el ámbito de la seguridad alimentaria, con aplicaciones que van desde la industria hasta el hogar.

Cómo es la tecnología para oler alimentos sin el olfato humano

La nariz electrónica es un dispositivo bioinspirado, desarrollado por El Instituto Saveetha de Ciencias Médicas y Técnicas, en India, para detectar mezclas complejas de compuestos volátiles y reconocer patrones olfativos mediante sensores y algoritmos avanzados.

A diferencia de los métodos analíticos tradicionales, como la cromatografía de gases, que identifican de forma individual los compuestos presentes, la nariz electrónica analiza la señal global del olor que emite un alimento.

La tecnología de la nariz
La tecnología de la nariz electrónica permite identificar compuestos volátiles como amoniaco o aminas, señales claras de descomposición en carne y pescado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo está formado por una matriz de sensores químicos, que pueden incluir semiconductores de óxido metálico, polímeros conductores, microbalanzas de cristal de cuarzo o sensores de onda acústica. Cada sensor responde de modo diferente ante la presencia de diversas moléculas volátiles, generando un patrón eléctrico característico, como una “huella digital olfativa”.

Esta señal es procesada por sistemas de análisis de datos, que emplean inteligencia artificial y aprendizaje automático para clasificar y reconocer los olores tras un periodo de entrenamiento.

El resultado es un sistema capaz de distinguir estados de frescura, detectar adulteraciones y señalar el inicio del deterioro, incluso antes de que el olor sea evidente para el ser humano. Además, la nariz electrónica ofrece consistencia, repetibilidad y ausencia de fatiga, virtudes imposibles de igualar para el olfato humano.

Aplicaciones prácticas y potencial de la nariz electrónica

La nariz electrónica ha encontrado un campo fértil en la industria alimentaria, donde la necesidad de evaluaciones rápidas, objetivas y no destructivas es cada vez mayor. La tecnología se utiliza ampliamente en el control de calidad de productos frescos como carne, pescado, lácteos, frutas y bebidas.

En lácteos, la nariz electrónica
En lácteos, la nariz electrónica distingue el grado de rancidez mediante cambios en la composición volátil de leche y quesos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, estos dispositivos pueden identificar la presencia de compuestos como el amoniaco o las aminas en pescado y carne, indicadores inequívocos de descomposición.

En el caso de los lácteos, la nariz electrónica detecta el grado de rancidez a través de los cambios en la composición volátil de la leche o el queso. En café y vino, la tecnología permite caracterizar diferentes perfiles de aroma y distinguir lotes según el origen, el proceso de tueste o la variedad, lo que facilita la autenticación y previene el fraude alimentario.

El espectro de uso se amplía también a la detección de contaminantes, como bacterias, mohos y residuos químicos, que pueden alterar el perfil volátil de los productos y suponer un riesgo para la salud.

La rapidez de la nariz electrónica posibilita una respuesta inmediata ante cualquier anomalía, mejorando la eficiencia y evitando la propagación de productos defectuosos en la cadena de suministro.

El uso masivo de la
El uso masivo de la nariz electrónica enfrenta desafíos, entre ellos la estabilidad de los sensores y la necesidad de calibraciones periódicas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y limitaciones de la nariz electrónica

Aunque la nariz electrónica ofrece numerosas ventajas, su adopción masiva todavía enfrenta obstáculos. La estabilidad a largo plazo de los sensores, la necesidad de calibraciones periódicas y la sensibilidad a las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura pueden afectar el rendimiento.

Además, la interpretación de los datos requiere algoritmos robustos y estándares de análisis que faciliten la comparación entre dispositivos de diferentes fabricantes.

El coste de los materiales y la fabricación de sensores avanzados sigue siendo elevado, lo que dificulta la incorporación en pequeñas y medianas empresas. Las agencias reguladoras exigen validaciones exhaustivas antes de aceptar estos dispositivos como métodos oficiales de control de calidad, lo que ralentiza su implantación definitiva.

Sin embargo, no es imposible imaginar en el futuro neveras con tecnologías de este tipo que sean capaces de alertar a los usuarios sobre alimentos en mal estado antes de que el olor sea perceptible, o envases que informen automáticamente sobre la frescura de su contenido.

Temas Relacionados

MáquinasAlimentosHogarElectrodomésticosNeverasOlfato humanoNariz electrónicaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo es la ciudad espacial que planea construir Elon Musk en la Luna

La estrategia del magnate es aprovechar la proximidad lunar para lanzar misiones regulares, reducir la dependencia de la Tierra y crear un entorno de experimentación tecnológica y científica

Cómo es la ciudad espacial

Cómo liberar espacio en Gmail gratis: guía para limpiar tu cuenta

Es fundamental que los usuarios revisen el espacio disponible en Drive y Google Fotos para optimizar la capacidad de almacenamiento de su correo electrónico

Cómo liberar espacio en Gmail

Cierre de Xuper TV y Magis TV: cómo ver películas gratis y de forma segura

Dos altenartivas para poder ver contenido sin tener que pagar nada son YouTube y Pluto TV

Cierre de Xuper TV y

Gran actualización de Windows 11 potenciará Copilot y la IA en cada rincón del sistema operativo

El asistente de Microsoft permitirá realizar búsquedas, resúmenes y administración de archivos mediante lenguaje natural

Gran actualización de Windows 11

Cuatro juegos gratis en Steam que puedes descargar y quedarte para siempre

Uno de ellos es Influxis, un videojuego en el que el jugador explora un entorno alienígena dominado por fenómenos bioluminiscentes y diversas amenazas ocultas

Cuatro juegos gratis en Steam
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
Ricky Martin mostró cómo se

Ricky Martin mostró cómo se preparó para acompañar a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz retira más

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa