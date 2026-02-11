El truco oculto de iPhone para que solo te suenen las llamadas de personas importantes

Apple ofrece ciertas configuraciones para que los usuarios puedan activar el sonido de las llamadas en ciertos contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un iPhone y prefieres mantenerlo en silencio, pero te preocupa perder llamadas de personas importantes, Apple ofrece dos funciones útiles para solucionarlo.

Con estos trucos, puedes asegurarte de recibir notificaciones de contactos seleccionados, incluso cuando el dispositivo está en modo silencioso.

Cómo permitir que algunas llamadas sí suenen en el iPhone

El proceso para pemitir que algunas llamadas sí suenen en el iPhone es el siguiente:

Abre la app Contactos o la pestaña de contactos en la aplicación Teléfono. Busca y selecciona el contacto que deseas configurar. Pulsa en ‘Editar’ en la esquina superior derecha. Accede a la opción de tono de llamada. Activa la función ‘Excepción por emergencia’.

Este proceso se debe realizar en cada contacto de interés. (Apple)

Debes realizar este procedimiento de forma individual para cada contacto, ya que no existe la opción de añadir varios al mismo tiempo. No obstante, si solo necesitas configurar unos pocos números, el proceso es sencillo. Más adelante se presentará otra alternativa.

Otra manera de realizar esto es con el modo concentración:

Ingresa a Ajustes en tu iPhone. Accede a la sección ‘Modos de concentración’. Presiona el botón ‘+’ ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona la opción Personalizado y asigna un emoji, color y nombre para tu nuevo modo. Dentro de la configuración, dirígete a ‘Notificaciones’. Selecciona ‘Permitir las notificaciones de’ y, en la parte inferior, escoge los contactos que podrán sonar incluso con el modo activado.

Los modos son una serie de configuraciones para que el iPhone se comporte de acuerdo con cierto estilo. (Apple)

Cuándo es útil activar estas funciones

Activar las funciones de excepción de llamadas y notificaciones en el iPhone resulta especialmente útil en situaciones en las que se necesita mantener el teléfono en silencio, pero sin perder contacto con personas clave.

Estas herramientas permiten que solo determinados contactos puedan hacer sonar el dispositivo, incluso cuando está en modo ‘No molestar’ o bajo un modo de concentración personalizado, aportando tranquilidad y eficiencia en la gestión de las comunicaciones.

Por ejemplo, durante una reunión de trabajo importante, es habitual silenciar el teléfono para evitar interrupciones. Sin embargo, si se espera una llamada urgente de un familiar cercano, como padres o hijos, activar la función de excepción garantiza que esa comunicación no pase inadvertida.

Activar estas funciones es útil cuando se desea priorizar ciertos contactos. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Otro caso frecuente es el de los profesionales de la salud, quienes pueden necesitar estar localizables para emergencias, pero desean evitar distracciones constantes; al configurar excepciones para ciertos números, pueden mantener la concentración y, al mismo tiempo, responder solo a contactos prioritarios.

Esta herramienta también resulta valiosa durante el descanso nocturno. Al activar un modo de concentración y permitir únicamente llamadas de contactos de confianza, como la pareja o algún familiar, se puede dormir tranquilo con la certeza de que solo las comunicaciones realmente importantes interrumpirán el sueño.

Asimismo, en el entorno académico, los estudiantes pueden beneficiarse al silenciar notificaciones de grupos o redes sociales durante el estudio, pero manteniendo la posibilidad de recibir mensajes urgentes de profesores o tutores.

iPhone incluye diversos modos. REUTERS/Maxim Shemetov

En definitiva, estas funciones ofrecen un control efectivo sobre las notificaciones y llamadas, asegurando que la conectividad esencial nunca se pierda en momentos críticos.

Qué son los modos en un iPhone

Los modos en un iPhone, conocidos como Modos de concentración, son herramientas que permiten personalizar cómo y cuándo recibir notificaciones, llamadas y alertas según el contexto o la actividad.

Estas funciones están diseñadas para ayudar a gestionar la atención y evitar distracciones innecesarias. Entre los modos más utilizados se encuentran ‘No molestar’, ‘Trabajo’, ‘Descanso’ y ‘Personal’, cada uno configurable con reglas específicas sobre quién puede contactarte y qué apps pueden enviarte avisos.

El modo concentración de iPhone es útil para estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es posible crear modos personalizados y asignarles nombres, colores y emojis, adaptando el teléfono a distintas rutinas o situaciones.

Los Modos de concentraciónbrindan la flexibilidad de mantener la productividad, el descanso o la privacidad, asegurando que solo las notificaciones y llamadas prioritarias logren captar tu atención cuando realmente sea necesario.