Tecno

El truco oculto de iPhone para que solo te suenen las llamadas de personas importantes

Activar estas funciones, disponibles en la app Teléfono o en Ajustes, es útil cuando necesitas minimizar al máximo las notificaciones, pero debes permanecer atento a ciertas llamadas

Guardar
Apple ofrece ciertas configuraciones para
Apple ofrece ciertas configuraciones para que los usuarios puedan activar el sonido de las llamadas en ciertos contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un iPhone y prefieres mantenerlo en silencio, pero te preocupa perder llamadas de personas importantes, Apple ofrece dos funciones útiles para solucionarlo.

Con estos trucos, puedes asegurarte de recibir notificaciones de contactos seleccionados, incluso cuando el dispositivo está en modo silencioso.

Cómo permitir que algunas llamadas sí suenen en el iPhone

El proceso para pemitir que algunas llamadas sí suenen en el iPhone es el siguiente:

  1. Abre la app Contactos o la pestaña de contactos en la aplicación Teléfono.
  2. Busca y selecciona el contacto que deseas configurar.
  3. Pulsa en ‘Editar’ en la esquina superior derecha.
  4. Accede a la opción de tono de llamada.
  5. Activa la función ‘Excepción por emergencia’.
Este proceso se debe realizar
Este proceso se debe realizar en cada contacto de interés. (Apple)

Debes realizar este procedimiento de forma individual para cada contacto, ya que no existe la opción de añadir varios al mismo tiempo. No obstante, si solo necesitas configurar unos pocos números, el proceso es sencillo. Más adelante se presentará otra alternativa.

Otra manera de realizar esto es con el modo concentración:

  1. Ingresa a Ajustes en tu iPhone.
  2. Accede a la sección ‘Modos de concentración’.
  3. Presiona el botón ‘+’ ubicado en la esquina superior derecha.
  4. Selecciona la opción Personalizado y asigna un emoji, color y nombre para tu nuevo modo.
  5. Dentro de la configuración, dirígete a ‘Notificaciones’.
  6. Selecciona ‘Permitir las notificaciones de’ y, en la parte inferior, escoge los contactos que podrán sonar incluso con el modo activado.
Los modos son una serie
Los modos son una serie de configuraciones para que el iPhone se comporte de acuerdo con cierto estilo. (Apple)

Cuándo es útil activar estas funciones

Activar las funciones de excepción de llamadas y notificaciones en el iPhone resulta especialmente útil en situaciones en las que se necesita mantener el teléfono en silencio, pero sin perder contacto con personas clave.

Estas herramientas permiten que solo determinados contactos puedan hacer sonar el dispositivo, incluso cuando está en modo ‘No molestar’ o bajo un modo de concentración personalizado, aportando tranquilidad y eficiencia en la gestión de las comunicaciones.

Por ejemplo, durante una reunión de trabajo importante, es habitual silenciar el teléfono para evitar interrupciones. Sin embargo, si se espera una llamada urgente de un familiar cercano, como padres o hijos, activar la función de excepción garantiza que esa comunicación no pase inadvertida.

Activar estas funciones es útil
Activar estas funciones es útil cuando se desea priorizar ciertos contactos. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Otro caso frecuente es el de los profesionales de la salud, quienes pueden necesitar estar localizables para emergencias, pero desean evitar distracciones constantes; al configurar excepciones para ciertos números, pueden mantener la concentración y, al mismo tiempo, responder solo a contactos prioritarios.

Esta herramienta también resulta valiosa durante el descanso nocturno. Al activar un modo de concentración y permitir únicamente llamadas de contactos de confianza, como la pareja o algún familiar, se puede dormir tranquilo con la certeza de que solo las comunicaciones realmente importantes interrumpirán el sueño.

Asimismo, en el entorno académico, los estudiantes pueden beneficiarse al silenciar notificaciones de grupos o redes sociales durante el estudio, pero manteniendo la posibilidad de recibir mensajes urgentes de profesores o tutores.

iPhone incluye diversos modos.
iPhone incluye diversos modos. REUTERS/Maxim Shemetov

En definitiva, estas funciones ofrecen un control efectivo sobre las notificaciones y llamadas, asegurando que la conectividad esencial nunca se pierda en momentos críticos.

Qué son los modos en un iPhone

Los modos en un iPhone, conocidos como Modos de concentración, son herramientas que permiten personalizar cómo y cuándo recibir notificaciones, llamadas y alertas según el contexto o la actividad.

Estas funciones están diseñadas para ayudar a gestionar la atención y evitar distracciones innecesarias. Entre los modos más utilizados se encuentran ‘No molestar’, ‘Trabajo’, ‘Descanso’ y ‘Personal’, cada uno configurable con reglas específicas sobre quién puede contactarte y qué apps pueden enviarte avisos.

El modo concentración de iPhone
El modo concentración de iPhone es útil para estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es posible crear modos personalizados y asignarles nombres, colores y emojis, adaptando el teléfono a distintas rutinas o situaciones.

Los Modos de concentraciónbrindan la flexibilidad de mantener la productividad, el descanso o la privacidad, asegurando que solo las notificaciones y llamadas prioritarias logren captar tu atención cuando realmente sea necesario.

Temas Relacionados

iPhoneAppleLlamadasTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Walmart recluta talento tech en Latinoamérica a través de Fortnite: así es el nuevo modelo gamificado

La compañía fusiona selección laboral y cultura gamer en un entorno virtual, evaluando habilidades tecnológicas a través de misiones interactivas, que permitirán acceder a entrevistas

Walmart recluta talento tech en

Filtran el precio del iPhone 18 Pro: esto es lo que tendrías que pagar por la nueva generación

Los próximos modelos mantendrían los valores de celulares previos: el iPhone 17 Pro debutó en torno a USD 1.099 y el Pro Max en USD 1.199

Filtran el precio del iPhone

Un estudio de Harvard revela que la IA no reduce la carga laboral; por el contrario, aumenta las horas de trabajo

La adopción de herramientas de inteligencia artificial estimula jornadas más extensas y tareas simultáneas, generando fatiga y una expansión silenciosa de labores entre los empleados

Un estudio de Harvard revela

Nueva herramienta para crear ciberataques y robar contraseñas en segundos, dejando atrás a la IA

Con esta plataforma es posible acceder a cuentas explotando datos disponibles en sitios web y redes sociales de usuarios y empresas

Nueva herramienta para crear ciberataques

Padel Rivals: así será el primer videojuego de pádel multijugador para consolas y PC

El nuevo título de Krokanti Games busca capturar el dinamismo y la estrategia del pádel real, ofreciendo partidas rápidas, progresión narrativa y torneos en la ciudad ficticia de Nova Vista

Padel Rivals: así será el
DEPORTES
El gran debut de Tiziano

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

TELESHOW
Muna Pauls Cherri se animó

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

INFOBAE AMÉRICA

Organizaciones y gobiernos presentan en

Organizaciones y gobiernos presentan en Honduras el plan Agua Nexus para innovar en saneamiento

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil en un caso por delincuencia organizada

Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Las hijas de Óscar Denis, el ex vicepresidente paraguayo cautivo desde 2020, pidieron que no se detenga su búsqueda

Por qué la pascalina inspira a una nueva generación en Francia