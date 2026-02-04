Tecno

La función del iPhone que te salva cuando no encuentras tus AirPods

Si extravías tus auriculares de Apple en la calle, la app Buscar te permite marcarlos como perdidos

El AirPods 4 puede emitir sonido desde el estuche y permiten una búsqueda precisa gracias a la tecnología de rastreo mejorada. (Apple)

Perder el estuche de los AirPods dentro de casa, entre la ropa o los muebles, es una situación común para muchos usuarios. Afortunadamente, el iPhone incorpora una herramienta que facilita la tarea de localizarlos y puede evitarte más de un dolor de cabeza: la app Buscar.

Esta aplicación, diseñada para rastrear dispositivos Apple, ha evolucionado para convertirse en una solución indispensable tanto para los más despistados como para quienes temen extraviar sus auriculares en cualquier parte.

App Buscar en iPhone: cómo localizar tus AirPods fácilmente

La app Buscar, accesible desde el iPhone, otros dispositivos Apple o incluso la web de iCloud, centraliza la gestión de todos los productos vinculados a tu cuenta. Al acceder a la pestaña Dispositivos y seleccionar tus AirPods, el sistema muestra varias opciones para encontrarlos según el modelo que poseas.

Este es el AirPods Pro 3. (Apple Event)

Entre las funciones más útiles se encuentra la posibilidad de ver la ubicación de los AirPods en un mapa, ideal si los has perdido fuera de casa y necesitas saber en qué dirección se encuentran. Si el estuche está cerca —a unos cinco metros del iPhone—, es posible emitir un sonido desde el estuche para ayudar a localizarlo entre cojines, bolsillos o muebles.

Además, en los modelos más recientes, la búsqueda precisa utiliza una interfaz guiada por flechas y calcula la distancia exacta, facilitando la recuperación incluso cuando los auriculares parecen haberse esfumado en casa.

Diferencias entre generaciones: compatibilidad y límites de la búsqueda

No todos los AirPods ofrecen las mismas opciones de localización. Los modelos más recientes, como AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 y AirPods Max (USB-C), cuentan con funciones avanzadas: pueden emitir sonido desde el estuche y permiten una búsqueda precisa gracias a la tecnología de rastreo mejorada.

Una característica destacada de los AirPods Pro (2.ª generación) es su avanzada cancelación activa de ruido. (Apple)

En cambio, generaciones anteriores —como AirPods 1, 2, 3 y Pro de primera generación— solo pueden ser localizados en un mapa, sin opciones de sonido ni búsqueda exacta.

Esta diferencia tecnológica marca una evolución clara en la experiencia del usuario y puede ser determinante a la hora de elegir un modelo en función de la facilidad para encontrarlos en caso de pérdida.

Qué hacer si pierdes los AirPods fuera de casa

Si extravías tus AirPods en la calle, la app Buscar te permite marcarlos como perdidos. Así, si alguien los encuentra, no podrá utilizarlos y aumentan las posibilidades de recuperarlos. Al regresar a la ubicación que indica la app, podrás activar la búsqueda precisa cuando te acerques al lugar.

Imagen de pantalla de video de los AirPods de Apple durante un evento de prensa en San Francisco, California, el 7 de septiembre de 2016. Reuters/Beck Diefenbach

El sistema no trabaja con GPS propio, sino que depende de la red de dispositivos Apple que circulan cerca. Si otro usuario pasa por la zona con un iPhone, ese dispositivo enviará la ubicación de tus AirPods a los servidores de Apple, sin que el propietario del móvil lo sepa ni tú tengas acceso a información personal de terceros.

Cabe señalar que esto convierte al ecosistema Apple en una red colaborativa y privada, aunque su eficacia en exteriores depende del azar y el flujo de personas con dispositivos compatibles.

Un aliado contra los despistes cotidianos

Aunque la app Buscar no garantiza la recuperación en todos los casos, especialmente si el dispositivo permanece mucho tiempo fuera de conexión o en lugares poco transitados, sigue siendo la mejor herramienta para quienes sufren despistes frecuentes con sus AirPods.

En el entorno doméstico, sus funciones pueden ahorrar tiempo y frustraciones, consolidando al iPhone como un aliado imprescindible para mantener los auriculares siempre localizados.

El estuche de los AirPods también cumple la función de cargador portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan los AirPods de Apple

Los AirPods de Apple son auriculares inalámbricos que funcionan mediante tecnología Bluetooth, permitiendo una conexión rápida y sencilla con dispositivos compatibles como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Desde el momento en que se abre el estuche de carga cerca de un dispositivo Apple, los AirPods se emparejan automáticamente y están listos para usarse, sin necesidad de cables ni configuraciones complicadas. Además, integran sensores que detectan cuándo están colocados en el oído, pausando la reproducción al retirarlos y reanudándola al volver a ponérselos.

Estos auriculares incorporan micrófonos y controles táctiles que permiten responder llamadas, ajustar el volumen, cambiar de pista o invocar al asistente de voz Siri con solo tocar o dar una orden de voz.

El estuche de los AirPods también cumple la función de cargador portátil, ofreciendo varias cargas adicionales y extendiendo la autonomía durante todo el día. Gracias a la integración con el ecosistema Apple, los AirPods pueden alternar automáticamente entre dispositivos y ofrecen funciones avanzadas como cancelación de ruido, modo ambiente y personalización de la experiencia auditiva según el modelo elegido.

