Cómo recuperar en tu iPhone las contraseñas que olvidaste

La app Contraseñas de iOS 26 ahora permite recuperar claves generadas que no llegaron a guardarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función poco visible en iOS 26 permite recuperar contraseñas generadas automáticamente en el iPhone cuando la web se cuelga o el guardado falla. Esta herramienta resulta útil para quienes han perdido acceso a nuevos registros por errores técnicos o fallos inesperados. Usuarios de dispositivos Apple han reportado situaciones en las que, al crear una nueva contraseña segura, el sistema la genera pero la web no completa el registro y la clave parece desaparecer.

La función responde a un problema habitual: al usar el generador automático de contraseñas de Apple, es posible que la web no la registre correctamente o presente fallos en el sistema de guardado. El resultado suele ser la necesidad de iniciar el proceso de recuperación de contraseña, lo que implica recibir un correo electrónico, crear una clave nueva y esperar a que el proceso funcione. Esta situación supone una pérdida de tiempo, especialmente cuando el error no depende del usuario.

Dónde se guardan las contraseñas temporales en iOS 26

Apple incorporó en iOS 26 una solución específica para estos casos. La aplicación Contraseñas ahora retiene en un espacio temporal las contraseñas generadas que no se guardaron correctamente, permitiendo al usuario recuperarlas durante los siguientes 30 días. Esta herramienta se encuentra algo oculta en el sistema.

Un menú oculto muestra contraseñas temporales por 30 días antes de eliminarlas definitivamente. (Europa Press)

Para acceder a las contraseñas temporales, es necesario abrir la app Contraseñas de iOS 26 y pulsar el icono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. En ese menú aparece la opción “Contraseñas generadas”. Al ingresar, se muestra una lista de las claves generadas recientemente que no fueron guardadas. Para cada contraseña, el sistema indica el sitio web vinculado, el tiempo transcurrido desde su creación y ofrece opciones para guardarla definitivamente o eliminarla.

Si el usuario decide guardar la contraseña, iOS solicita completar el nombre de usuario, el correo electrónico y otros datos requeridos. Una vez guardada, la contraseña queda disponible para el autocompletado en todos los dispositivos Apple vinculados a la cuenta del usuario. Esta función reduce pasos innecesarios y evita la pérdida de registros recientes.

Un menú poco conocido, pero clave para no perder accesos

La presencia de este “cajón temporal” en iOS 26 responde a una necesidad detectada entre los usuarios de productos Apple que emplean el sistema de seguridad integrado. La función no elimina automáticamente las contraseñas generadas, sino que las conserva durante un mes para facilitar la recuperación en caso de contratiempos.

El menú “Contraseñas generadas” facilita el rescate de accesos tras errores en páginas web durante el registro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los datos destacados, el sistema muestra tanto el sitio web asociado a la clave como la antigüedad de la generación, lo que ayuda a identificar rápidamente la contraseña buscada.

Para muchos usuarios, la existencia de esta función resulta desconocida, pese a su utilidad. La integración de este menú secreto mejora la experiencia de quienes usan el gestor de contraseñas de Apple y minimiza el impacto de errores técnicos durante el registro en nuevas plataformas. El “cajón temporal” contribuye a agilizar la recuperación de accesos, evitando la frustración de perder claves recién creadas por fallos ajenos al usuario.

Google, otra opción para la seguridad de contraseñas

El gestor de contraseñas de Google ofrece una alternativa sólida para almacenar y administrar claves de acceso en distintos dispositivos. Integrado en Android, Google Chrome y accesible desde la web, este servicio permite guardar, generar y revisar contraseñas de manera segura, asociando la información a la cuenta de Google del usuario. Gracias a la encriptación y la facilidad de acceso, facilita el inicio de sesión automático y promueve el uso de contraseñas exclusivas y seguras para cada cuenta online.

Usar gestores de contraseñas como los de Apple o Google ayuda a mantener cuentas más seguras y accesibles. (Google)

Entre sus funciones, destaca la generación automática de claves robustas, la revisión de contraseñas para detectar posibles filtraciones y el envío de alertas si alguna se considera vulnerable o repetida. El sistema centraliza la gestión y notifica proactivamente sobre riesgos, permitiendo actuar rápidamente ante cualquier incidencia. Para mantener la seguridad digital, se recomienda revisar y actualizar periódicamente las contraseñas almacenadas y asegurarse de mantener activadas las alertas del gestor.