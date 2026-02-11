Cuatro juegos gratis en Steam que puedes descargar y quedarte para siempre

Los usuarios pueden descargar estos juegos y mantenerlos de forma permanente en su galería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas propuestas abarcan distintas categorías, por lo que cada título presenta una experiencia única para los jugadores.

De qué tratan estos videojuegos gratuitos de Steam

Influxis.

En Influxis, el jugador explora un entorno alienígena caracterizado por fenómenos bioluminiscentes y amenazas latentes. La trama se desarrolla en el planeta Eo-III, donde es necesario localizar artefactos antiguos y buscar a la tripulación desaparecida de Lazarus y a la familia del protagonista.

Hero Heaven es un juego de defensa de torres. (Steam)

Tras la misión Ícaro, que investigó la vida extraterrestre en Eo-III, Andrew y la inteligencia artificial EVE inician una expedición para esclarecer el destino de la tripulación original.

Downfall MMORPG.

Downfall MMORPG es un juego de rol multijugador en línea con mundo abierto que combina elementos de ciencia ficción y fantasía. Permite seleccionar una facción, personalizar el estilo de juego y competir por el control de un entorno persistente mediante enfrentamientos PvP y misiones PvE. El escenario principal, Kaelthera, alberga a los Lumen, una civilización que utiliza magia extraída del planeta.

EvilTrap: Prologue.

Videojuego independiente de terror psicológico ambientado en una aldea con escenarios en constante transformación. El jugador debe enfrentarse a un peligro latente cuya amenaza persiste a lo largo del desarrollo de la historia.

Hero Haven TD.

Título de defensa de torres en 2D que requiere planificación estratégica y gestión de héroes para resistir oleadas enemigas. Ofrece diversos escenarios, como aldeas, zonas heladas, desiertos y regiones volcánicas, en los que se enfrentan monstruos, líderes enemigos y criaturas oscuras.

En este juego, los usuarios se sumergen en un entorno alienígena. (Steam)

Cómo descargar estos videojuegos gratis en Steam

Para descargar estos videojuegos gratis en Steam, es necesario contar con una cuenta activa en la plataforma. Una vez dentro, el usuario debe ingresar al cliente de Steam en su computadora o acceder al sitio web oficial.

En la barra de búsqueda, se ingresan los nombres de los títulos deseados, como INFLUXIS o Downfall MMORPG. Al encontrar el juego, se selecciona la opción ‘Instalar’ o ‘Jugar’.

El sistema añadirá automáticamente el título a la biblioteca personal, permitiendo su descarga e instalación sin costo. Estos pasos aplican para cualquier juego gratuito disponible en Steam.

Tanto en Steam como en Epic Games hay juegos gratuitos y en descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos en oferta en Epic Games

Por otra parte, Epic Games ofrece más de 20 videojuegos con descuentos por tiempo limitado.

Entre las promociones destacan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con 60% de descuento, Assassin’s Creed Shadows con 50% y Football Manager 26 con 33%. Para acceder a estas ofertas, solo es necesario ingresar a la Epic Games Store.

Football Manager 26 incorpora una experiencia de día de partido actualizada, equipos de la Premier League con licencia oficial, ligas femeninas y una interfaz renovada.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continúa la acción en Nueva York mientras Miles protege la ciudad. Assassin’s Creed Shadows se sitúa en Japón y narra las historias entrelazadas de Naoe y Yasuke, destacando la recreación de monumentos como Kiyomizu-dera y el castillo de Himeji.

Hay diversos juegos de distintos géneros disponibles con descuentos en esta plataforma. (Epic Games)

Otras propuestas en promoción incluyen God of War Ragnarök, Black Myth: Wukong, Stellar Blade, Herdling, Gloomy Eyes, Viewfinder, Biped 2 y Eriksholm: The Stolen Dream. Cada título presenta experiencias variadas, desde acción y aventuras hasta puzles y juegos cooperativos. Para aprovechar los descuentos, basta con acceder a la tienda digital de Epic Games.

Cómo descargar estos videojuegos en descuento

Para aprovechar los descuentos en videojuegos de Epic Games, accede a la tienda digital desde tu computadora o dispositivo móvil e inicia sesión con tu cuenta. Utiliza la barra de búsqueda para localizar títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed Shadows o Football Manager 26.

Selecciona el juego deseado, verifica el porcentaje de descuento y selecciona la opción de compra.