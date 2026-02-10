Dile adiós a ciberataques en lugares públicos: solo debes desactivar estas dos opciones en el teléfono

Los dispositivos en su mayoría vienen con estas dos herramientas activas por defecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de usuarios llevan sus teléfonos a espacios públicos, expuestos a la amenaza de ataques cibernéticos capaces de comprometer desde contraseñas hasta cuentas bancarias.

La vulnerabilidad aumenta cuando se mantienen activas funciones como el WiFi y el Bluetooth, advirtieron la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Ambas entidades insisten en que modificar simples hábitos tecnológicos es fundamental para evitar la filtración de datos y el robo de identidad.

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar datos privados por medio del Bluetooth

Entre las formas más insidiosas de ataque se encuentra el “Bluesnarfing”, técnica que explota fallas en los protocolos de emparejamiento del Bluetooth y permite a un atacante acceder a archivos, contactos e incluso credenciales almacenadas en el teléfono, explicó el INCIBE.

El Bluesnarfing permite a un atacante acceder a archivos, contactos y credenciales de un teléfono por Bluetooth, incluso desde una distancia de hasta 15 metros.

La amenaza tiene un alcance de hasta 15 metros, agravando el riesgo en lugares concurridos como centros comerciales y aeropuertos.

El usuario suele permanecer ajeno al ataque, que deja huellas apenas perceptibles: bloqueos inesperados del dispositivo, mensajes enviados sin autorización, aumento inexplicable en el consumo de batería o conexiones extrañas en el historial del Bluetooth.

En palabras del INCIBE: “Si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.

Por qué es peligroso tener el WiFi activo en lugares públicos

El WiFi activado expone el teléfono a redes falsas creadas por ciberdelincuentes con nombres similares a establecimientos legítimos.

El WiFi, por su parte, representa otro flanco débil. Especialistas recalcan que conservar activado el WiFi fuera del hogar implica riesgo de conexión automática a redes abiertas o falsas, muchas de ellas deliberadamente instaladas por ciberdelincuentes con nombres semejantes a los de establecimientos legítimos.

La Comunidad de Madrid advirtió sobre este escenario: “Podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”.

La facilidad con la que se pueden interceptar mensajes, credenciales y datos financieros en estas redes convierte a los usuarios en blancos ideales para la obtención ilegal de información.

Cuáles son los riesgos de que un celular sea víctima de un ciberataque

Los efectos de estas intrusiones van desde la simple vigilancia hasta consecuencias graves: fraudes financieros, transferencias indebidas, accesos no autorizados a cuentas personales o la venta de información en mercados clandestinos.

Las señales de un ataque incluyen bloqueos inesperados, mensajes enviados sin autorización y consumo anómalo de batería en el teléfono.

Cambios súbitos en el consumo de batería, aparición de conexiones desconocidas y movimientos extraños en aplicaciones bancarias o redes sociales constituyen señales que demandan atención inmediata.

Cómo evitar ser víctima de ciberataques en lugares públicos

La principal pauta de los expertos es clara: desactivar el WiFi y el Bluetooth en los teléfonos al salir de casa y evitar así la exposición innecesaria a ataques.

Asimismo, el INCIBE y la Comunidad de Madrid señalan que mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones refuerza la protección, porque las actualizaciones corrigen fallos de seguridad.

La utilización de una VPN es una medida eficaz para proteger la información personal frente a ciberamenazas.

El uso de una VPN y la desactivación de la visibilidad del Bluetooth agregan barreras defensivas. La protección real reside en la adopción consciente de hábitos seguros y en una actitud proactiva ante riesgos digitales.

Por qué es clave el uso de VPN en lugares públicos

La facilidad con la que un atacante puede instalar programas maliciosos o realizar ataques de intermediario convierte a redes WiFi públicas en un objetivo frecuente para el robo de información.

Por esta razón, las VPN se presentan como una herramienta para proteger la privacidad en estos espacios. Al crear un “túnel” cifrado entre el usuario e internet, impiden que extraños accedan al tráfico de datos, incluso si logran interceptarlo.

Este nivel de protección resulta clave para quienes necesitan trabajar o gestionar información sensible fuera de casa o la oficina. Asimismo, el uso de VPN dificulta la localización y seguimiento del usuario, agregando una capa extra de seguridad en la navegación diaria.