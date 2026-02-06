Tecno

Ciberataques en América Latina siguen aumentando: casi 3.000 hackeos a la semana

Las consecuencias financieras de los ciberataques son significativas, ya que el promedio por brecha de datos en América Latina asciende a USD 3,81 millones

Guardar
Las empresas latinoamericanas sufren en
Las empresas latinoamericanas sufren en promedio 2.803 ciberataques cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas de América Latina enfrentan en promedio 2.803 ciberataques cada semana, cifra que supera significativamente el promedio global y subraya la magnitud del riesgo en la región, según un estudio de Endeavor Data Unit e Incode Technologies.

El estudio destaca que América Latina sobrepasa con claridad el promedio global de 1.984 ciberataques semanales por empresa.

El impacto económico de los ciberataques es considerable: el costo medio de una brecha de datos en América Latina llega a USD 3,81 millones. Estas pérdidas afectan directamente la continuidad del negocio y la confianza de clientes y aliados empresariales.

Esta diferencia sitúa a la región en una posición de alerta, ya que la digitalización de servicios financieros, el comercio electrónico y los procesos corporativos incrementan las vulnerabilidades de las organizaciones.

El costo promedio de una
El costo promedio de una brecha de datos en América Latina alcanza los USD 3,81 millones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso colombiano, el análisis de Endeavor Data Unit e Incode Technologies identifica avances técnicos y un mayor nivel de conciencia sobre los riesgos digitales.

Sin embargo, aún existen desafíos importantes, como el fortalecimiento de la madurez organizacional, el desarrollo de talento especializado y el impulso de la cooperación entre actores públicos y privados.

Cuál es la principal razón de estos ciberataques

La principal razón de estos ciberataques es el factor humano, el cual se mantiene como la mayor fuente de vulnerabilidad. El 68% de los incidentes tiene su origen en suplantación de identidad o en engaños a través de redes sociales y correo electrónico, por encima del secuestro de datos y otras brechas convencionales.

El informe también revela que solo el 17% de las empresas lleva a cabo evaluaciones continuas de su estrategia de ciberseguridad, mientras que un 10% admite no haber revisado nunca este enfoque.

El factor humano sigue siendo
El factor humano sigue siendo la mayor vulnerabilidad frente a los ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Endeavor Data Unit e Incode Technologies plantea como prioridades la integración de la seguridad digital en la toma de decisiones y el desarrollo de una cultura preventiva dentro de las organizaciones.

Vincent Speranza, director de Endeavor en América Latina, expone que la ciberseguridad ha dejado de ser solo un desafío técnico y ahora es vital para la sostenibilidad y competitividad de las empresas en el entorno digital.

“La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas”, expresó Speranza.

El estudio señala que mejorar
El estudio señala que mejorar la ciberseguridad es también una oportunidad para la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Íñigo Castillo, director general de Incode LATAM, subraya el papel de la identidad digital y la inteligencia artificial.

“La identidad digital es la infraestructura que sostiene la innovación y el desarrollo económico. La inteligencia artificial nos permite anticipar y neutralizar ataques, construyendo experiencias seguras y confiables”, afirmó Castillo.

La investigación remarca que fortalecer la ciberseguridad constituye también una oportunidad regional.

Explican que si estos países logran cerrar las brechas en talento tecnológico y consolidan la cooperación interinstitucional, el sector empresarial estará mejor posicionado para inspirar confianza, atraer inversiones y asegurar un crecimiento constante en el entorno digital.

Establecer reglas precisas sobre dispositivos,
Establecer reglas precisas sobre dispositivos, redes e información contribuye a prevenir ataques y proteger los datos empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se pueden proteger las empresas de ciberataques

Proteger a las empresas frente a ciberataques requiere, según el área de seguridad digital de BBVA, la adopción de medidas básicas aplicables a cualquier organización, sin importar su tamaño.

El primer paso consiste en evaluar los riesgos y realizar auditorías de seguridad, identificando vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica.

Al crear contraseñas seguras, es
Al crear contraseñas seguras, es posible reducir los riesgos a fuga de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Llevar a cabo auditorías periódicas permite detectar fallos en los sistemas y elaborar un plan de acción específico, lo que facilita la anticipación frente a amenazas antes de que se materialicen.

Entre los puntos clave para este análisis destacan el análisis integral de la infraestructura, la revisión de accesos y permisos, así como el monitoreo constante de posibles vulnerabilidades.

La implementación de políticas de seguridad cibernética resulta igualmente fundamental. Definir normas claras sobre el uso de dispositivos, el acceso a redes y la gestión de información ayuda a prevenir ataques y a fortalecer la protección de los datos empresariales.

Temas Relacionados

EmpresasCiberataquesAmérica LatinaCiberseguridadTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo evitar que Starlink use tus datos personales para entrenar a la inteligencia artificial

Por defecto, los usuarios están inscritos para que su información sea usada por la empresa de Elon Musk

Cómo evitar que Starlink use

Spotify lanza nueva función que revela la historia detrás de cada canción y tus artistas favoritos

‘About the song’ es el nombre de la nueva característica que tiene detrás otros anuncios con IA y para los audiolibros

Spotify lanza nueva función que

Estudio alerta que los contenidos de IA para estafas se están produciendo a escala “industrial”

Herramientas de IA permiten crear deepfakes personalizados y accesibles para estafas globales

Estudio alerta que los contenidos

Invertir en la salud del cerebro puede potenciar la economía mundial, según un informe

Un estudio internacional revela que mejorar el bienestar mental y las habilidades del cerebro podría sumar miles de millones de dólares a la economía global y aumentar la productividad de países y empresas

Invertir en la salud del

Por qué no estudiar estas tres carreras universitarias, según la IA

Ramas de estudio como la filosofía y la administración de empresas se deben orientar estratégicamente para que generen dinero y sean una oportunidad laboral

Por qué no estudiar estas
DEPORTES
Central Córdoba y Unión abren

Central Córdoba y Unión abren la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

TELESHOW
La emoción de Valeria Mazza

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

INFOBAE AMÉRICA

La colaboración secreta que dio

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

Estados Unidos acusó a China de realizar una prueba nuclear secreta en 2020

Organización religiosa impulsa acciones para prevenir la trata de personas en El Salvador

Así son las SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles