Ciberataques en América Latina siguen aumentando: casi 3.000 hackeos a la semana

Las empresas latinoamericanas sufren en promedio 2.803 ciberataques cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas de América Latina enfrentan en promedio 2.803 ciberataques cada semana, cifra que supera significativamente el promedio global y subraya la magnitud del riesgo en la región, según un estudio de Endeavor Data Unit e Incode Technologies.

El estudio destaca que América Latina sobrepasa con claridad el promedio global de 1.984 ciberataques semanales por empresa.

El impacto económico de los ciberataques es considerable: el costo medio de una brecha de datos en América Latina llega a USD 3,81 millones. Estas pérdidas afectan directamente la continuidad del negocio y la confianza de clientes y aliados empresariales.

Esta diferencia sitúa a la región en una posición de alerta, ya que la digitalización de servicios financieros, el comercio electrónico y los procesos corporativos incrementan las vulnerabilidades de las organizaciones.

En el caso colombiano, el análisis de Endeavor Data Unit e Incode Technologies identifica avances técnicos y un mayor nivel de conciencia sobre los riesgos digitales.

Sin embargo, aún existen desafíos importantes, como el fortalecimiento de la madurez organizacional, el desarrollo de talento especializado y el impulso de la cooperación entre actores públicos y privados.

Cuál es la principal razón de estos ciberataques

La principal razón de estos ciberataques es el factor humano, el cual se mantiene como la mayor fuente de vulnerabilidad. El 68% de los incidentes tiene su origen en suplantación de identidad o en engaños a través de redes sociales y correo electrónico, por encima del secuestro de datos y otras brechas convencionales.

El informe también revela que solo el 17% de las empresas lleva a cabo evaluaciones continuas de su estrategia de ciberseguridad, mientras que un 10% admite no haber revisado nunca este enfoque.

El estudio de Endeavor Data Unit e Incode Technologies plantea como prioridades la integración de la seguridad digital en la toma de decisiones y el desarrollo de una cultura preventiva dentro de las organizaciones.

Vincent Speranza, director de Endeavor en América Latina, expone que la ciberseguridad ha dejado de ser solo un desafío técnico y ahora es vital para la sostenibilidad y competitividad de las empresas en el entorno digital.

“La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas”, expresó Speranza.

A su vez, Íñigo Castillo, director general de Incode LATAM, subraya el papel de la identidad digital y la inteligencia artificial.

“La identidad digital es la infraestructura que sostiene la innovación y el desarrollo económico. La inteligencia artificial nos permite anticipar y neutralizar ataques, construyendo experiencias seguras y confiables”, afirmó Castillo.

La investigación remarca que fortalecer la ciberseguridad constituye también una oportunidad regional.

Explican que si estos países logran cerrar las brechas en talento tecnológico y consolidan la cooperación interinstitucional, el sector empresarial estará mejor posicionado para inspirar confianza, atraer inversiones y asegurar un crecimiento constante en el entorno digital.

Cómo se pueden proteger las empresas de ciberataques

Proteger a las empresas frente a ciberataques requiere, según el área de seguridad digital de BBVA, la adopción de medidas básicas aplicables a cualquier organización, sin importar su tamaño.

El primer paso consiste en evaluar los riesgos y realizar auditorías de seguridad, identificando vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica.

Llevar a cabo auditorías periódicas permite detectar fallos en los sistemas y elaborar un plan de acción específico, lo que facilita la anticipación frente a amenazas antes de que se materialicen.

Entre los puntos clave para este análisis destacan el análisis integral de la infraestructura, la revisión de accesos y permisos, así como el monitoreo constante de posibles vulnerabilidades.

La implementación de políticas de seguridad cibernética resulta igualmente fundamental. Definir normas claras sobre el uso de dispositivos, el acceso a redes y la gestión de información ayuda a prevenir ataques y a fortalecer la protección de los datos empresariales.