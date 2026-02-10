WhatsApp Web planea añadir llamadas y videollamadas: así funcionará la esperada función

La única forma de realizar llamadas o videollamadas en un computador con WhatsApp era a través de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web incorporará finalmente la función de llamadas y videollamadas, según el portal WABetaInfo.

En esta primera etapa, la novedad estará disponible para chats individuales, permitiendo a los usuarios realizar llamadas de voz o video directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.

Para utilizarla, basta con abrir un chat y seleccionar el botón de llamada para iniciar la comunicación.

Actualmente, las llamadas de voz y video solo están disponibles para algunos usuarios inscritos en la versión beta de WhatsApp Web.

Inicialmente, las llamadas y videollamadas estarán disponibles para chats individuales. (WaBetaInfo)

Qué funciones incluirán las llamadas y videollamadas de WhatsApp Web

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp Web incorporarán la función Compartir pantalla, que permite a los usuarios mostrar en tiempo real el contenido visible en su monitor.

Esta herramienta, similar a las que ofrecen aplicaciones de escritorio, facilita la presentación de documentos, diapositivas u otros materiales directamente desde el navegador, brindando una experiencia reconocible para quienes ya utilizan plataformas colaborativas.

Para emplear el recurso de compartir pantalla, es indispensable encontrarse en una videollamada activa, ya que las llamadas de voz no ofrecen compatibilidad con esta función.

Antes de activar la función, se recomienda revisar cuidadosamente qué elementos permanecerán visibles.

Los usuarios podrán usar el recurso de 'Compartir pantalla' en WhatsApp Web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión preliminar de la popular aplicación de mensajería que permite a un grupo de usuarios acceder antes que el público general a funciones en desarrollo.

Esta modalidad está disponible tanto para dispositivos móviles como para WhatsApp Web, y su objetivo es recopilar comentarios y detectar errores antes del lanzamiento oficial.

Los participantes pueden experimentar nuevas herramientas, pero deben aceptar posibles fallos o inestabilidad.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Cómo ser parte de WhatsApp Beta

Para acceder a WhatsApp Beta, los usuarios deben inscribirse en el programa de pruebas disponible en la tienda oficial de aplicaciones de su dispositivo. En Android, se realiza a través de Google Play, buscando WhatsApp y seleccionando la opción ‘Convertirse en tester’.

En iOS, el proceso se gestiona mediante la aplicación TestFlight, aunque las plazas suelen ser limitadas y se abren de manera intermitente. En el caso de WhatsApp Web, la participación en la beta se habilita desde la propia interfaz, cuando la plataforma lo permite.

Qué nuevas funciones ha incluido WhatsApp

WhatsApp ha incluido nuevas funciones como:

Ajustes estrictos de la cuenta.

Al habilitar esta función, varios parámetros de la cuenta quedarán sujetos a restricciones estrictas y algunas operaciones de WhatsApp estarán limitadas. Por ejemplo, se impedirá recibir archivos adjuntos y contenido multimedia de usuarios que no figuren en la lista de contactos.

Esta nueva función brinda mayor seguridad a la cuenta de los usuarios. (WhatsApp)

Para activar estos controles avanzados, que se incorporarán de forma progresiva en las próximas semanas, accede a Ajustes, luego a Privacidad y selecciona Opciones avanzadas.

Etiqueta de miembros en los grupos.

Ahora es posible asignar una etiqueta que indique tu función dentro de cada grupo, permitiendo personalizarla según el contexto. De este modo, puedes aparecer como “papá de Santiago” en un grupo y como “arquero” en otro.

Mensajes de llamadas perdidas.

Ahora, si no recibes respuesta en una llamada, puedes dejar una nota de voz o de video con un solo toque, según el tipo de comunicación, para que el destinatario la escuche o vea después. Este sistema reemplaza la necesidad de utilizar correos de voz tradicionales.

Aplicación para Apple Watch.

Esta actualización permite estar al tanto de las conversaciones de WhatsApp directamente desde el Apple Watch, sin necesidad de utilizar el iPhone.

Ahora, además de leer y responder mensajes, WhatsApp en Apple Watch incorpora varias funciones solicitadas por los usuarios, como ver notificaciones de llamadas e identificar quién llama desde la muñeca, acceder a mensajes completos, grabar y enviar mensajes de voz y responder con reacciones rápidas mediante emojis a los mensajes recibidos.