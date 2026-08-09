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Insólito: un jugador rechazó una pelota en pleno partido y provocó un accidente de tránsito

El incidente se produjo durante el duelo entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC en el fútbol uruguayo

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*Una pelota salió de la cancha y generó un accidente en Uruguay

Un insólito incidente protagonizó la jornada del sábado en la Segunda División del fútbol uruguayo durante el duelo entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC. En medio del partido, un futbolista rechazó la pelota, que terminó por fuera de los límites del estadio Parque Ancap, lo que generó un accidente de tránsito en la ruta aledaña a la cancha.

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Cuando corrían los 23 minutos de juego, Richard Núñez, del combinado local, despejó una pelota dividida y el balón terminó fuera del estadio ubicado sobre el acceso a Montevideo. Como se puede ver en el video que se hizo viral en las redes sociales, la cámara mantuvo el enfoque en la trayectoria de la pelota, que dio varios piques hasta llegar a la Ruta Gral. Hugo Batalla.

Fue allí cuando un vehículo que transitaba por la calle decidió frenar al ver el balón, lo que terminó provocando un insólito choque que quedó registrado durante la transmisión del duelo por la fecha 13 de la fase regular de la categoría del fútbol charrúa.

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En lo que tiene que ver con el desarrollo del juego, Paysandú FC cayó 1 a 0 ante Uruguay Montevideo y frenó una serie de cuatro victorias consecutivas, un resultado que le impidió sumar en un cruce directo tanto para la tabla de promedios como para la clasificación general. La próxima fecha volverá a encontrar al equipo sanducero como visitante y otra vez frente a un rival directo: Huracán FC. La derrota en la capital dejó al conjunto de Julio Fuentes sin el margen que buscaba construir en un tramo del campeonato que el propio partido presentaba como determinante.

Imagen dividida de un partido de fútbol en un campo de césped con jugadores, espectadores en las gradas, una valla y automóviles en la carretera
Un jugador de fútbol rechaza un balón que sale del campo y causa un choque entre dos automóviles que circulaban por una carretera adyacente al estadio.

El equipo visitante asumió la iniciativa desde el arranque y mostró una postura ofensiva marcada en los primeros minutos. A los seis minutos de iniciado el encuentro, Ezequiel Amaro generó la primera llegada de riesgo con un remate, y a continuación fue Emiliano Arrieta el que volvió a probar, aunque su disparo se fue por encima del travesaño. Paysandú manejó la pelota y jugó en campo rival durante buena parte del primer tiempo, pero ese dominio territorial no se tradujo en ocasiones nítidas. Cuando el descanso parecía llegar sin goles, el local encontró su oportunidad.

A los 38’, Luis Rodríguez controló dentro del área y definió con potencia para convertir el único tanto de la tarde. La jugada resolvió un primer tiempo en el que Uruguay Montevideo había generado poco, pero se fue al descanso con ventaja. En el complemento el desarrollo fue más parejo y a Paysandú le costó encontrar claridad para alcanzar el empate. A los 65’, Luis López dispuso de una de las opciones más claras con un remate cruzado que pasó muy cerca de un poste. El DT rival movió el banco con el correr de los minutos y su equipo asumió más riesgos en ataque. El conjunto albiazul dejó de insistir solo por arriba, empezó a asociarse mejor por abajo y buscó espacios ante un adversario que retrocedió sus líneas y defendió cada vez más cerca de su área.

Paysandú FC fue protagonista durante varios pasajes, tuvo más iniciativa y terminó atacando por distintas vías, pero no logró transformar ese dominio en gol y cortó una larga racha de victorias. Tras este resultado, se ubica en el puesto 12 entre 14 equipos con 20 puntos, mientras que Uruguay Montevideo está 8° con 24 unidades. El líder de la segunda categoría del fútbol charrúa es Plaza Colonia con 31 puntos, dos más que Fénix y Cerrito (29).

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