OpenAI dejaría en pausa su hardware avanzado para centrarse en auriculares

OpenAI estaría reorientando su estrategia en el mercado de hardware de consumo, optando por lanzar primero unos auriculares inalámbricos más sencillos y dejando para más adelante el desarrollo de un dispositivo avanzado con funciones de inteligencia artificial.

Así lo indica una filtración reciente que sugiere que la compañía priorizaría un producto accesible, posponiendo su apuesta más ambiciosa debido a los altos costes y la escasez de componentes clave.

Auriculares inteligentes antes que hardware avanzado

Según información publicada en la red social X por un conocido filtrador, OpenAI ha registrado recientemente una patente en China relacionada con su primer dispositivo físico para consumidores. El registro confirmaría el nombre comercial y anticipa un posible lanzamiento en el corto plazo.

El enfoque actual de OpenAI sería introducir primero unos auriculares inalámbricos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el aspecto más relevante es el cambio de planes: la empresa habría decidido posponer el lanzamiento de su modelo más avanzado, originalmente descrito como un dispositivo “similar a un teléfono” con hardware interno complejo y capacidades de computación local para inteligencia artificial.

El enfoque actual sería introducir primero unos auriculares inalámbricos tradicionales, centrados exclusivamente en funciones de audio. Este producto buscaría competir en el mercado con otros auriculares inteligentes, pero sin las prestaciones avanzadas de IA que distinguían al proyecto inicial.

El modelo más ambicioso, dotado de mayor capacidad de cálculo y funciones avanzadas, quedaría reservado para una segunda fase, cuando el contexto de precios y disponibilidad de memoria y chips sea más favorable.

Costos de memoria y componentes: el motivo del cambio de OpenAI

De acuerdo con la filtración, la decisión de OpenAI estaría motivada por el incremento de los costos de memoria y otros componentes esenciales. Las dificultades para acceder a chips a precios razonables han elevado el coste de fabricación del dispositivo avanzado a niveles comparables con los de un smartphone de alta gama, lo que habría llevado a la compañía a reconsiderar su hoja de ruta.

La versión inicial de los auriculares se posicionaría como un producto convencional y accesible, permitiendo a OpenAI ingresar de manera prudente al competitivo segmento del hardware de consumo.

La empresa estaría planeando reservar el lanzamiento del modelo más poderoso para el futuro, cuando las condiciones del mercado tecnológico permitan ofrecer un producto avanzado a un costo más competitivo.

Sam Altman afirma que el primer dispositivo de OpenAI será tan revolucionario como el iPhone. (AP foto/Peter Morgan)

Si la información se confirma, la entrada de OpenAI en el sector del hardware se producirá a través de un lanzamiento escalonado: primero con auriculares simples, y más adelante con un dispositivo capaz de ejecutar funciones de inteligencia artificial de forma local.

Esta estrategia permitiría a la compañía adaptarse a las condiciones del mercado y construir una base de usuarios antes de apostar por su tecnología más innovadora.

Sam Altman y Jony Ive preparan un dispositivo que promete ser el “anti-iPhone”

Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció en 2025 el desarrollo de un nuevo dispositivo de inteligencia artificial que, según su visión, podría ser tan transformador como lo fue el iPhone en su momento.

El proyecto de OpenAI suma la experiencia de Jony Ive, exjefe de diseño en Apple, con el objetivo de crear una solución intuitiva y minimalista. (Composición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

El proyecto cuenta con la colaboración de Jony Ive, exjefe de diseño de Apple y responsable de productos icónicos como el iPod, iPhone y iPad. Altman adelantó que los primeros prototipos ya están terminados y prevé que el producto llegue al mercado en menos de dos años.

Durante el Demo Day de Emerson Collective, Altman explicó que el propósito de este nuevo dispositivo —aún sin nombre oficial— es romper con la tendencia de los gadgets actuales, dominados por el exceso de estímulos y distracciones.

El directivo describió la experiencia de usuario como radicalmente diferente a la de los smartphones tradicionales, llegando a calificarlo como un “anti-iPhone”. Aunque no dio detalles sobre el diseño o si tendrá pantalla, aseguró que la simplicidad de los prototipos ha sorprendido a quienes los han visto.

La incorporación de Jony Ive refuerza el compromiso con un diseño minimalista y una experiencia intuitiva. Tras la compra de la startup io, Ive se sumó al proyecto, aportando la filosofía de sencillez que definió los productos de Apple. El propio Ive ha señalado su preferencia por soluciones que parecen simples pero encierran una sofisticación conceptual profunda.