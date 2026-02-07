Los códigos secretos de Netflix para ver películas en pareja este San Valentín

Los códigos ocultos pueden desbloquear clasificaciones específicas del contenido de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu plan para San Valentín es disfrutar de películas con tu pareja en Netflix, pueden aprovechar los códigos secretos para acceder a contenido clasificado por géneros específicos.

Por ejemplo, si buscan una selección de películas dirigidas a un público adulto, basta con ingresar el código 11881 en el buscador de la plataforma. Allí encontrarán títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ‘365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.

Por otro lado, al introducir el código 9875, se despliega un catálogo de series y documentales de true crime, en el que destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)

Qué otros códigos secretos de Netflix hay

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Cómo usar los códigos ocultos de Netflix

Para usar los códigos ocultos, es posible acceder desde un navegador web ingresando la URL www.netflix.com/browse/genre/ seguida del código numérico correspondiente al género de interés, como 11881 para películas para adultos.

También pueden aprovecharse desde la aplicación móvil o en dispositivos Smart TV: basta con escribir el código en la barra de búsqueda de la app para que la plataforma despliegue automáticamente la selección de títulos asociada a ese género, sin necesidad de configuraciones adicionales ni de acceso especial.

Esta función es compatible en smartphones, tablets y televisores inteligentes, y no requiere más que una cuenta activa de Netflix.

Además de contenido familiar, los usuarios también puede encontrar contenido sobre otras temáticas gracias a los códigos ocultos. (Netflix)

Estos códigos corresponden a géneros y subgéneros poco visibles en la navegación tradicional, como comedias románticas clásicas, thrillers psicológicos, documentales de crímenes reales o cine independiente internacional.

Cuál es el origen de los códigos ocultos de Netflix

El origen de los códigos ocultos de Netflix se remonta a los primeros días de la plataforma, cuando el servicio funcionaba enviando DVDs por correo a sus suscriptores.

Desde entonces, Netflix desarrolló un extenso sistema de categorización interna para organizar su creciente catálogo de películas y series en miles de géneros y subgéneros, cada uno identificado con un código numérico único.

Este método no solo facilitó la gestión de los contenidos, sino que también permitió a los usuarios acceder a categorías muy específicas, muchas de las cuales no aparecen en el menú tradicional.

Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Con el tiempo, los propios usuarios descubrieron estos códigos y comenzaron a compartir listas en línea, lo que popularizó su uso y los convirtió en una herramienta esencial para quienes buscan explorar la oferta de Netflix más allá de las recomendaciones algorítmicas.

Hoy existen más de 36.000 categorías disponibles, que abarcan desde géneros amplios como acción o comedia hasta microgéneros muy concretos, como documentales de crímenes reales o películas navideñas poco convencionales.

Qué otras plataformas tienen códigos ocultos

Además de Netflix, otras plataformas de streaming han implementado sistemas similares de códigos o accesos directos para facilitar la búsqueda de contenidos específicos.

Otras plataformas no cuentan con códigos ocultos, pero sí clasifican el contenido por categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Prime Video permite a los usuarios filtrar por subgéneros, actores o temáticas mediante comandos en la barra de búsqueda, aunque sus códigos no son tan conocidos ni tan numerosos como los de Netflix.

Disney+ utiliza atajos de búsqueda para acceder a colecciones temáticas, como películas de Marvel o Star Wars, y ofrece listas ocultas durante eventos especiales.

YouTube cuenta con parámetros avanzados en la URL para filtrar resultados por fecha, duración o tipo de contenido.

Estas funciones, aunque menos difundidas que los códigos de Netflix, permiten a los usuarios explorar catálogos más amplios y descubrir contenido que no aparece en las recomendaciones tradicionales, optimizando así la experiencia de navegación en cada plataforma.