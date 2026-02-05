Batería hinchada en tu celular: señales de alerta y qué debes hacer

Un teléfono con batería inflada no es seguro. Apágalo inmediatamente y evita usarlo hasta que el problema se resuelva. (Imagen ilustrativa Infobae)

El abultamiento de la batería en un teléfono móvil no es solo una molestia estética, sino un problema serio de seguridad que requiere atención inmediata. Hoy en día, la mayoría de los smartphones no permiten extraer la batería fácilmente, por lo que una pantalla o tapa trasera separada suele ser la primera señal de que algo va mal.

Detectar a tiempo una batería hinchada y actuar correctamente puede prevenir daños mayores e incluso riesgos de incendio.

Por qué se hinchan las baterías de los celulares

Las baterías de litio, presentes en la mayoría de los móviles actuales, funcionan a través de una reacción química que, con el tiempo o por defectos, puede volverse inestable. Cuando esto ocurre, la carga de la batería genera gases además de energía. Al tratarse de componentes sellados herméticamente, estos gases quedan atrapados, provocando que la batería se infle como un globo.

La mayoría de los smartphones no permiten extraer la batería fácilmente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las causas más frecuentes del hinchamiento se encuentran la sobrecarga, la mala calidad de los materiales, las altas temperaturas o daños en los electrodos durante la fabricación o el uso.

Incluso el simple paso del tiempo puede ser suficiente para que aparezca este problema. Usar siempre el cargador oficial del fabricante es una medida recomendada para reducir riesgos y prolongar la vida útil de la batería.

Qué hacer si la batería de tu celular se infla

Ante una batería hinchada, la prioridad es la seguridad. No se debe ignorar el problema ni posponer la solución, ya que la situación no mejora por sí sola y el riesgo de incendio es real. Estos son los pasos recomendados:

1. Apaga el celular

Un teléfono con la batería inflada no es seguro. Apágalo inmediatamente y evita usarlo hasta que el problema se resuelva. Aunque siga funcionando, el riesgo aumenta cada vez que se utiliza o carga el dispositivo.

Ante una batería hinchada, la prioridad es la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. No lo cargues

Evita conectar el celular a la corriente. Continuar cargando una batería hinchada solo incrementa la producción de gases y el peligro de un accidente. Trata el dispositivo como no disponible hasta que sea revisado o reemplazado.

3. No presiones el móvil

Jamás intentes presionar o aplanar el bulto de la batería. Manipular la batería hinchada puede provocar liberación de gases o incluso un incendio, además de dañar otros componentes del equipo.

4. Consulta con el servicio técnico

La solución más segura es acudir al soporte técnico oficial. En la mayoría de los casos, cambiar la batería es un procedimiento habitual y suele tener un coste razonable. Consulta con el fabricante o el servicio autorizado, incluso si el celular ya no está en garantía. Así tendrás una batería nueva, segura y con la autonomía original del dispositivo.

Jamás intentes presionar o aplanar el bulto de la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar que la batería de tu celular se infle

Para evitar que la batería de tu celular vuelva a inflarse, sigue estos consejos básicos: utiliza siempre el cargador original, evita exponer el teléfono a altas temperaturas, no lo dejes conectado durante horas innecesarias y realiza revisiones periódicas si notas cualquier anomalía en el funcionamiento o aspecto físico del dispositivo.

Finalmente, mantener la batería en buen estado es fundamental tanto para la seguridad como para la vida útil de tu teléfono.

Cómo prolongar la vida útil de la batería de tu celular

Para prolongar la vida de la batería de tu celular, es fundamental adoptar buenos hábitos de carga. Utiliza siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante para evitar sobrecargas o fluctuaciones de voltaje. Evita dejar el teléfono conectado durante largas horas una vez que ha alcanzado el 100 %, ya que la carga continua puede acelerar el desgaste de la batería.

El calor excesivo acelera el deterioro de las celdas internas y puede provocar problemas como la hinchazón. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, procura mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 % siempre que sea posible, en lugar de agotarla por completo o cargarla hasta el máximo constantemente.

Otro aspecto clave es proteger la batería de las altas temperaturas. No expongas el dispositivo al sol directo ni lo dejes en ambientes calurosos, como el interior de un auto. El calor excesivo acelera el deterioro de las celdas internas y puede provocar problemas como la hinchazón. Asimismo, es recomendable actualizar el software del celular, ya que los fabricantes suelen optimizar el consumo energético con cada nueva versión.