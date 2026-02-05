Pepper, el primer robot humanoide producido en masa y reconocido por Guinness

El recorrido de Pepper ha abarcado más allá del ámbito comercial. (Composición Infobae: us.softbankrobotics.com)

El robot Pepper, desarrollado por Softbank Robotics, ha sido oficialmente acreditado por Guinness World Records como el primer humanoide fabricado en serie. Su historia, que comenzó hace más de una década, se renueva ahora con el lanzamiento de una versión mejorada, Pepper+, que incorpora inteligencia artificial avanzada para ampliar sus capacidades y responder a nuevas demandas en entornos comerciales y sociales.

El reconocimiento de Guinness World Records y el legado de Pepper

El hito alcanzado por Pepper no es menor: se trata del primer robot humanoide en ser producido en masa, con una trayectoria de más de diez años en el mercado global. Softbank Robotics, la empresa japonesa responsable del proyecto, anunció que Guinness World Records otorgó el reconocimiento oficial al robot, destacando su relevancia e impacto en el desarrollo de la robótica social.

Es pertinente señalar que el lanzamiento de Pepper tuvo lugar el 5 de junio de 2014, fecha en la que comenzó su integración en comercios, espacios educativos y centros de atención social.

El recorrido de Pepper ha abarcado más allá del ámbito comercial. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Con una altura de 1,21 metros, un diseño estilizado y una cabeza circular con grandes ojos negros, Pepper fue concebido para mantener interacciones conversacionales naturales. Su presencia no se limitó a Japón: en la última década, el robot se ha consolidado como guía informativo en tiendas, escuelas, residencias de ancianos y entornos donde la comunicación y la empatía resultan fundamentales.

Pepper+: evolución tecnológica con inteligencia artificial avanzada

El legado de Pepper se expande con el anuncio de Pepper+, una versión renovada que integra la última tecnología de inteligencia artificial. Según la compañía artífice del robot, el objetivo es “seguir ampliando las posibilidades de los robots”, incorporando nuevas funciones adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios.

Entre las novedades de Pepper+ se incluyen habilidades pensadas para comercios minoristas, una función de gestión de llaves inteligentes para controlar accesos en complejos de oficinas, capacidades fotográficas y aplicaciones para interpretar canciones y bailes a partir de conversaciones.

El robot Pepper ha sido oficialmente acreditado por Guinness World Records como el primer humanoide fabricado en serie. REUTERS/Yuya Shino TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Esta actualización refleja la intención de la compañía de mantener a Pepper como referente en el sector de la robótica social, aportando soluciones versátiles y adaptables.

Pepper en la vida cotidiana: impacto social y ecosistema propio

El recorrido de Pepper ha abarcado más allá del ámbito comercial. En sus primeros años, particulares pudieron adquirir ejemplares del robot, que incluía un modelo de prueba para experimentar con aplicaciones desarrolladas por los propios usuarios.

Alrededor del autómata se creó todo un ecosistema, con accesorios como ropa y eventos periódicos dedicados a sus aplicaciones y novedades, e incluso llegó a desfilar en pasarelas.

La versatilidad de Pepper le ha permitido consolidarse como una herramienta útil en la interacción humano-robot, gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y necesidades. Su presencia en espacios educativos, residencias y comercios ha contribuido a normalizar el uso de robots en la vida cotidiana, abriendo camino para futuras generaciones de humanoides.

La versatilidad de Pepper le ha permitido consolidarse como una herramienta útil en la interacción humano-robot. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Qué es un robot humanoide

Un robot humanoide es una máquina diseñada para imitar la apariencia y los movimientos de un ser humano. Estos robots suelen contar con una estructura que recuerda al cuerpo humano, incluyendo cabeza, torso, brazos y piernas, lo que les permite realizar gestos, caminar, manipular objetos y, en algunos casos, interactuar visual y auditivamente con las personas.

El objetivo principal de su diseño es facilitar la integración de robots en entornos donde la interacción con humanos es clave, como comercios, hospitales, hogares o centros educativos.

Además de su aspecto físico, los robots humanoides están equipados con sensores, motores y sistemas de inteligencia artificial que les permiten percibir el entorno, responder a estímulos y aprender de las experiencias. Gracias a estas capacidades, pueden mantener conversaciones, reconocer rostros y emociones, y ejecutar tareas que tradicionalmente requieren habilidades humanas.