Gemini crece imparable: la IA de Google supera los 750 millones de usuarios activos mensuales

El crecimiento ha sido impulsado por el éxito de su nueva versión Gemini 3 y el creciente interés global por soluciones avanzadas de IA

Gemini alcanzó los 750 millones
Gemini alcanzó los 750 millones de usuarios activos mensuales según el último reporte de Alphabet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial de Google, Gemini, ha superado los 750 millones de usuarios activos mensuales, según los resultados del cuarto trimestre de 2025 presentados por Alphabet.

Este crecimiento sitúa a Gemini como uno de los principales actores en el competitivo mercado de asistentes de IA, reflejando una adopción masiva en pocos meses y consolidando la apuesta de Google por la inteligencia artificial como motor de su negocio.

Un crecimiento acelerado tras el lanzamiento de Gemini 3

En el último trimestre, Gemini aumentó en 100 millones su base de usuarios activos mensuales, pasando de 650 a 750 millones. Este avance coincide con la introducción de Gemini 3, el modelo más avanzado desarrollado por Google hasta la fecha. Sundar Pichai, CEO de la compañía, destacó que Gemini 3 ha registrado la adopción más rápida en la historia de los modelos de IA de Google, impulsando un mayor nivel de interacción y retención de usuarios.

El lanzamiento de Gemini 3
El lanzamiento de Gemini 3 impulsó el mayor crecimiento de usuarios en la historia de la IA de Google. (Europa Press)

La presentación de Gemini 3 marcó un punto de inflexión para la reputación de Google en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente después del fallido lanzamiento de su generador de imágenes en 2024.

Las redes sociales y la comunidad tecnológica han respondido positivamente, con figuras destacadas como el CEO de Salesforce, Marc Benioff, manifestando su preferencia por Gemini sobre alternativas como ChatGPT. Firmas de análisis, como LMArena, han calificado el lanzamiento como un “cambio de liderazgo” en el sector de la IA.

Pese al avance, Gemini aún se encuentra por detrás de ChatGPT en términos de usuarios activos. Según estimaciones de diciembre, ChatGPT habría alcanzado cerca de 900 millones de usuarios semanales, aunque OpenAI no publica cifras oficiales de manera regular. Aun así, la tendencia muestra que Google está recortando distancias de forma acelerada.

Google lanzó un plan de
Google lanzó un plan de suscripción más asequible para atraer nuevos usuarios a Gemini. (Reuters)

El éxito de Gemini 3 también ha tenido un impacto en la competencia: informes recientes señalan que OpenAI declaró un “código rojo” tras el lanzamiento del modelo. Incluso el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha expresado preocupación por el crecimiento de la IA de Google y su posible impacto en la posición dominante de OpenAI.

Nuevas funciones, alianzas y el futuro de Gemini

Google ha aprovechado el impulso de Gemini para lanzar una suscripción más asequible, Google AI Plus, a USD 7,99 mensuales, en un intento de captar a usuarios sensibles al precio. Aunque esta tarifa se implementó demasiado tarde para influir en los resultados trimestrales, la compañía confía en que potenciará el crecimiento futuro.

El desarrollo de Gemini ha sido acompañado por inversiones récord: Alphabet superó los 400.000 millones de dólares en ingresos anuales y planea duplicar su gasto en capital durante 2026, con la mayor parte destinada a inteligencia artificial. Además, Google ha presentado la última generación de su chip acelerador de IA, Ironwood, con el objetivo de competir directamente con Nvidia en el procesamiento de datos para modelos avanzados.

Google planea duplicar su inversión
Google planea duplicar su inversión en inteligencia artificial durante 2026 para potenciar el avance de Gemini. (Europa Press)

La expansión de Gemini no se limita a la aplicación de Google. Apple ha seleccionado la tecnología de Gemini para renovar Siri, mientras que Samsung anunció que duplicará la presencia de dispositivos con Gemini integrado. Entre los próximos planes figura la incorporación de funciones de compra directa en la app y una posible integración de publicidad, aunque Google aclara que este último paso se abordará con cautela.

Philipp Schindler, director de negocios de Google, subrayó que la estrategia de crecimiento combina una versión gratuita y suscripciones premium, así como la posibilidad de monetizar a gran escala en el futuro. Pichai, por su parte, aseguró que la empresa mantendrá un ritmo de innovación “implacable” durante 2026, con el objetivo de consolidar a Gemini como referente global en inteligencia artificial.

El ascenso de Gemini demuestra el peso estratégico que la IA tiene para Google y anticipa una competencia cada vez más intensa con otros gigantes tecnológicos. El mercado observa de cerca cómo evoluciona este ecosistema y qué nuevas funcionalidades podrán atraer a la próxima ola de usuarios.

