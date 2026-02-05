¿El tiempo es una ilusión? Un modelo cuántico sugiere que el pasado y el futuro pueden ser lo mismo

Un modelo matemático sugiere que el tiempo, a nivel cuántico, podría no tener una dirección única y definida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que el tiempo avanza en una sola dirección ha sido cuestionada por un estudio de la University of Surrey. El grupo de investigación liderado por Thomas Guff, Chintalpati Umashankar Shastry y Andrea Rocco presentó un modelo matemático que sugiere que, en ciertos sistemas cuánticos, las ecuaciones permiten invertir el pasado y el futuro sin modificar el comportamiento del sistema.

El trabajo describe un fenómeno que ocurre a escalas muy pequeñas, donde las partículas interactúan con su espacio de manera constante.

Aunque el modelo desafía la manera tradicional de entender la “flecha del tiempo”, se puede decir que esto no cambia la manera en que transcurre la vida cotidiana, ni implica que sea posible volver atrás en el tiempo como en una película de ciencia ficción.

De qué trata el estudio y qué modelos propone para el análisis

El trabajo analiza sistemas donde las partículas están en constante intercambio con su espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de investigación de la University of Surrey investigó los llamados sistemas cuánticos abiertos, es decir, aquellos que no funcionan aislados, sino que intercambian información con todo lo que los rodea.

En estos sistemas, las ecuaciones muestran que la dirección del tiempo puede invertirse sin alterar la descripción completa del proceso, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Este modelo contrasta con la física clásica, donde la irreversibilidad del tiempo suele explicarse por el aumento de la entropía, un principio que se usa para describir por qué las cosas, como un vaso que se cae, no vuelven a su estado original.

La investigación sugiere que, en el mundo cuántico, las reglas pueden ser distintas y que el tiempo podría no tener una única dirección prefijada en ese nivel.

Qué importancia tiene el núcleo de memoria en esta teoría cuántica

Una parte clave de la ecuación muestra que las matemáticas pueden ser neutrales respecto a la dirección temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento clave en el modelo es el núcleo de memoria, una parte de la ecuación que mantiene un comportamiento idéntico, ya sea que se avance hacia el futuro o hacia el pasado.

Esto significa que, en la escala cuántica, las matemáticas no distinguen entre avanzar o retroceder en el tiempo, siempre que se respeten las condiciones planteadas en el estudio.

Este descubrimiento puede resultar sorprendente porque contradice la idea diaria de que el tiempo solo corre hacia adelante. El núcleo de memoria revela que, al observar sistemas a nivel microscópico, la distinción entre pasado y futuro podría ser una cuestión de perspectiva más que una realidad absoluta.

De qué forma puede esta idea cambiar la comprensión actual de la física

El estudio abre nuevas discusiones sobre la relación entre la mecánica cuántica y la termodinámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantean que, si este enfoque se consolida, podría ayudar a conectar áreas como la mecánica cuántica, la termodinámica y la cosmología.

La posibilidad de que la irreversibilidad no sea un principio fundamental, sino una consecuencia de cómo se describe la información y el espacio, invita a revisar las bases de la física.

El estudio señala que algunas características de la irreversibilidad podrían surgir del modo en que se eligen las variables para describir los sistemas, dejando de lado correlaciones que podrían ser importantes.

Los investigadores aclaran que sus resultados no desafían la experiencia cotidiana ni las leyes conocidas en gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la propuesta no desafía la utilidad de leyes como el segundo principio de la termodinámica, muy útil en la tecnología y la industria, pero sugiere que hay más por descubrir sobre la naturaleza del tiempo.

Qué alcances tiene este descubrimiento científico

El trabajo de la University of Surrey no implica que se puedan invertir procesos a gran escala ni ofrece una fórmula para retroceder el tiempo en la práctica. Los autores insisten en que la investigación se centra en sistemas microscópicos.

A futuro, el modelo podría contribuir a explicar mejor cómo se relacionan la física cuántica y la termodinámica en sistemas que interactúan con su entorno. El concepto de tiempo, en estos casos, puede adquirir nuevas dimensiones y abrir preguntas que, hasta ahora, parecían resueltas.