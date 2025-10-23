Tecno

El botón que pocos conocen que se debe oprimir al retirar dinero de un cajero para evitar estafas

Autoridades financieras presentan varias pautas para que cada transacción sea rápida y no comprometa datos personales ni bancarios que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Es una práctica sencilla que reduce problemas provocados por errores de terminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La omisión de un sencillo paso al finalizar una operación en un cajero automático puede dejar expuestos tanto los fondos como la información personal del usuario. El Banco de España ha advertido que, en ciertos modelos de terminales, la sesión permanece activa durante algunos segundos tras la retirada del dinero, lo que abre una ventana de peligro.

Por este motivo, la entidad sugiere presionar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el cajero, una medida que garantiza el cierre completo de la sesión y bloquea cualquier intento de acceso posterior por parte de extraños.

El riesgo de no seguir esta pauta radica en que, durante ese breve intervalo en el que la sesión sigue abierta, una persona ajena podría visualizar datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso iniciar nuevas operaciones no autorizadas.

Ser descuidado a este proceso aumenta la probabilidad de fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la autoridad financiera, este descuido puede facilitar robos y el acceso a información privada que podría ser utilizada para cometer diversos delitos.

Cómo evitar fraudes bancarios al retirar dinero de un cajero

La entidad financiera subraya la necesidad de recoger el recibo generado por la operación. Si el usuario no necesita conservarlo, debe destruirlo, porque estos documentos pueden contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos papeles en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.

Otra pauta esencial consiste en guardar el dinero antes de alejarse del terminal y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del cajero. Esta precaución reduce la distracción y la exposición a posibles robos o fraudes.

Es necesario contar el efectivo antes de abandonar el cajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al introducir el PIN, se aconseja cubrir el teclado con la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Antes de usar cualquier cajero, el Banco de España insiste en la importancia de revisar el aspecto del terminal. Es clave verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Cuáles son los fraudes más comunes al utilizar un cajero automático

La autoridad financiera alerta sobre varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos. Entre los más frecuentes se encuentran la clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

Delincuentes buscan aprovechar cualquier error para cometer sus crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, está la colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes, y las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y sustraer información confidencial.

Para minimizar los riesgos, el Banco de España sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es necesario notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

De qué forma la tecnología y las aplicaciones brindan mayor seguridad financiera

La digitalización ha permitido tener mayor seguridad en cada operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras aporta a la seguridad. Entre las opciones más conocidas se encuentran:

  • La activación de notificaciones por SMS o correo para cada operación.
  • La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.
  • La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de llevar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a apps de pago temporales, brinda una capa de seguridad adicional, frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la actualización sobre nuevas modalidades de fraude se convierten en aliados fundamentales para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

