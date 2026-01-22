Tecno

iPhone Air 2 para 2026: esto es todo lo que sabemos del posible lanzamiento

Con un perfil de solo 5,6 mm y nuevos refuerzos en batería y cámaras, la segunda generación intentaría superar los límites del diseño sin repetir los errores de su antecesor

Las ventas y las primeras experiencias de consumidores confirman que, a pesar de su impresionante diseño, el Air no logra desplazar la preferencia por los modelos Pro y Pro Max de la nueva generación de iPhone 17 - (Apple Colombia)

El posible regreso del iPhone Air en su segunda generación ha despertado expectativa y cuestionamientos, especialmente después de que informes previos indicaran que Apple había suspendido el desarrollo del modelo debido a las bajas ventas de la primera versión ultradelgada.

Sin embargo, nuevas filtraciones de medios norteamericanos, sugieren que el iPhone Air 2 podría anunciarse en septiembre de 2026, acompañado por la serie iPhone 18 y el primer teléfono plegable de la marca.

El interés en torno al iPhone Air 2 surge no solo por la expectativa de mejoras técnicas, también por lo que representa para la estrategia de innovación de Apple. El modelo original, presentado en 2025, fue promocionado como el dispositivo más delgado de la historia de la compañía, con apenas 5,6 milímetros de grosor y un peso reducido que llamó la atención tanto de consumidores como de especialistas en diseño industrial.

El regreso del iPhone Air divide al mercado: ¿puede Apple conquistar con un diseño ultradelgado en 2026? - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué pasó en el lanzamiento del iPhone Air

El debut del primer iPhone Air generó entusiasmo inicial y protagonismo en el evento de Apple donde se presentó junto a la serie iPhone 17. Sin embargo, ese interés decayó rápidamente cuando comenzaron a circular reportes sobre ventas por debajo de lo esperado.

Versiones apuntaban a que la compañía habría considerado suspender indefinidamente el desarrollo del iPhone Air 2, en parte debido a que el diseño ultrafino obligó a sacrificar componentes clave: la batería resultó menos duradera y las prestaciones fotográficas quedaron por debajo de los modelos Pro y Pro Max, a pesar de que el precio de partida era muy similar, desde 999 dólares.

Analistas del sector señalaron que el objetivo del iPhone Air podría haber sido más estratégico que comercial, sirviendo como experimento para preparar el terreno del esperado iPhone plegable, donde la delgadez será un atributo fundamental.

Rumores sobre lo que sería el iPhone Air 2

A pesar de la recepción tibia del primer modelo, las filtraciones apuntan a que Apple estaría trabajando en una segunda generación que corregiría algunas de las principales críticas. Entre las posibles novedades se menciona la incorporación de una segunda cámara trasera, una batería de mayor capacidad y mejoras en la resolución fotográfica.

El secreto de la apuesta ultradelgada: Apple prepararía el iPhone Air 2 pese al escepticismo y las ventas bajas - APPLE

Se espera que el diseño mantenga el perfil ultrafino, pero con refuerzos en la autonomía y la experiencia fotográfica, además de nuevos colores disponibles.

Es importante resaltar que algunas de estas afirmaciones contradicen el punto de vista del periodista Mark Gurman, reconocido en el área de tecnología y quien comentó que el iPhone Air 2 llegaría hasta 2027.

Qué diferencia al iPhone Air del resto de la gama

El iPhone Air original se destacó por su chasis de titanio grado 5, trasera reforzada con Ceramic Shield, y la eliminación de la ranura SIM física, apostando por eSIM como estándar.

Incorporaba el procesador A19 Pro, conectividad WiFi 7 y pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con frecuencia de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3.000 nits. Sin embargo, la reducción de tamaño y peso obligó a resignar batería y limitar el sistema de cámaras y el audio, aspectos que fueron señalados por usuarios y críticos tras el lanzamiento.

De la incertidumbre al rumor: el iPhone Air 2 podría llegar en 2026 para redefinir la portabilidad premium - (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Comparado con el iPhone 17 y el Pro Max, el Air ofrecía un diseño más atractivo visualmente, pero menor autonomía y capacidades multimedia, lo que se reflejó en las cifras de ventas: solo uno de cada diez compradores de la línea iPhone 17 eligió el Air en el primer mes, según consultoras del sector.

La demanda limitada llevó a Apple a ajustar la producción del Air poco después de su debut, mientras los modelos Pro y Pro Max agotaron existencias y generaron tiempos de espera superiores a tres semanas. En foros y redes sociales, las quejas más frecuentes hacia el Air apuntaron a la duración de la batería, la calidad de la cámara y el precio elevado frente a sus prestaciones.

El desafío para Apple será encontrar el equilibrio entre diseño, autonomía y capacidad de respuesta a las necesidades del usuario, especialmente en un contexto donde los consumidores priorizan dispositivos versátiles y con buena relación entre precio y prestaciones.

Si se confirma el lanzamiento del iPhone Air 2 en 2026, la apuesta será doble: ofrecer una alternativa ultradelgada para quienes priorizan portabilidad, y demostrar que es posible mejorar el rendimiento sin renunciar al diseño.

