Para qué sirve el modo ECO del aire acondicionado y cuánto dinero puedes ahorrar al activarlo

La función ECO están disponible en la mayoría de sistemas de climatización modernos.

Entre las funciones menos exploradas de los sistemas de aire acondicionado destaca el modo ECO. Esta característica, presente en la mayoría de los dispositivos actuales, ofrece un equilibrio entre confort térmico y reducción del consumo energético.

Activar el modo ECO no solo implica una disminución del precio mensual en la factura de electricidad. La opción representa una estrategia para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado y evitar daños costosos, sin sacrificar la eficacia en la climatización de los espacios.

Para qué sirve el modo ECO del aire acondicionado

El modo ECO es una función diseñada para ajustar automáticamente el rendimiento del aire acondicionado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), esta opción permite que el aparato modifique la potencia de funcionamiento y adapte la temperatura de consigna, elevándola unos grados en modo frío o reduciéndola en modo calor.

Esta opción regula la potencia y ajusta la temperatura para optimizar el uso de energía durante el funcionamiento.

Además, algunos modelos incorporan el denominado modo Aleteo, que activa el movimiento de las paletas internas. Este mecanismo distribuye el flujo de aire de manera más uniforme en la estancia y genera una sensación térmica refrescante, lo cual disminuye la necesidad de mantener temperaturas muy bajas.

Aunque las características pueden variar según la marca y el modelo, el principio común es optimizar el uso de energía sin perder eficacia en la climatización.

Cuánto dinero se puede ahorrar al activar el modo ECO en el aire acondicionado

De acuerdo con los cálculos de la OCU, el modo ECO puede aportar un ahorro de aproximadamente un 30% en el consumo energético respecto al uso estándar del aire acondicionado. Esto supone una diferencia para los hogares que dependen de este tipo de aparatos durante los meses más cálidos.

El ahorro puede alcanzar hasta un 30% en la factura eléctrica mensual.

El informe ilustra el potencial de ahorro con un caso concreto: si un aire acondicionado consume 1.000 Wh durante 8 horas diarias, el coste mensual asciende a 47 euros.

Al utilizar el modo ECO, el gasto se reduce a 31 euros, lo que equivale a un ahorro de 16 euros al mes. Los datos están calculados sobre el consumo promedio de aparatos tipo split, un uso de 22 días mensuales y un precio de 0,23 euros por kWh.

De qué manera el modo ECO afecta el confort térmico

El modo ECO ajusta la temperatura objetivo, pero no elimina la capacidad del aire acondicionado para mantener el bienestar en el ambiente.

El ajuste automático mantiene el ambiente agradable, con mínimas diferencias en la sensación térmica.

La OCU sostiene que la función equilibra la eficiencia energética con la necesidad de enfriar o calentar los espacios, así que la diferencia en la sensación térmica suele ser mínima para la mayoría de los usuarios.

También, la activación del modo Aleteo en algunos aparatos mejora la distribución del aire y compensa el ajuste térmico, permitiendo que la temperatura se perciba como agradable aun con un menor consumo de energía.

Cómo saber si un aire acondicionado tiene modo ECO y cómo activarlo

La disponibilidad del modo ECO es una característica común en la mayoría de los aparatos de aire acondicionado que se comercializan actualmente.

Sin embargo, las funciones específicas y el nombre de la modalidad pueden variar según el fabricante. En algunos controles remotos se identifica como “ECO”, mientras que en otros puede aparecer bajo términos como “Ahorro energético” o “Energy Saver”.

Se debe consultar el manual de usuario para verificar que la opción esté habilitada.

La activación se realiza mediante el panel de control o el mando a distancia. Al pulsar el botón correspondiente, el aparato ajusta automáticamente los parámetros de funcionamiento.

Para obtener el máximo beneficio, la OCU sugiere consultar el manual de usuario, porque cada modelo puede ofrecer opciones adicionales para personalizar el modo ECO.

Qué otros aspectos influyen en el ahorro energético del aire acondicionado

El ahorro generado por el modo ECO puede potenciarse si se adoptan prácticas complementarias, como el aislamiento de ventanas y puertas, el uso de cortinas térmicas y el mantenimiento regular del aparato.

Asimismo, la OCU aconseja programar el dispositivo para evitar su funcionamiento innecesario y realizar revisiones periódicas para asegurar un rendimiento óptimo. Estas medidas, sumadas al uso correcto del modo ECO, contribuyen a una gestión más eficiente de la climatización en el hogar.