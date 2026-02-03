Tecno

Para qué sirve el modo ECO del aire acondicionado y cuánto dinero puedes ahorrar al activarlo

Esta función accesible desde el control remoto del electrodoméstico reduce hasta un 30% el consumo eléctrico. Además, su uso debe ir acompañado con un buen mantenimiento

Guardar
La función ECO están disponible
La función ECO están disponible en la mayoría de sistemas de climatización modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las funciones menos exploradas de los sistemas de aire acondicionado destaca el modo ECO. Esta característica, presente en la mayoría de los dispositivos actuales, ofrece un equilibrio entre confort térmico y reducción del consumo energético.

Activar el modo ECO no solo implica una disminución del precio mensual en la factura de electricidad. La opción representa una estrategia para optimizar el funcionamiento del aire acondicionado y evitar daños costosos, sin sacrificar la eficacia en la climatización de los espacios.

Para qué sirve el modo ECO del aire acondicionado

El modo ECO es una función diseñada para ajustar automáticamente el rendimiento del aire acondicionado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), esta opción permite que el aparato modifique la potencia de funcionamiento y adapte la temperatura de consigna, elevándola unos grados en modo frío o reduciéndola en modo calor.

Esta opción regula la potencia
Esta opción regula la potencia y ajusta la temperatura para optimizar el uso de energía durante el funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos modelos incorporan el denominado modo Aleteo, que activa el movimiento de las paletas internas. Este mecanismo distribuye el flujo de aire de manera más uniforme en la estancia y genera una sensación térmica refrescante, lo cual disminuye la necesidad de mantener temperaturas muy bajas.

Aunque las características pueden variar según la marca y el modelo, el principio común es optimizar el uso de energía sin perder eficacia en la climatización.

Cuánto dinero se puede ahorrar al activar el modo ECO en el aire acondicionado

De acuerdo con los cálculos de la OCU, el modo ECO puede aportar un ahorro de aproximadamente un 30% en el consumo energético respecto al uso estándar del aire acondicionado. Esto supone una diferencia para los hogares que dependen de este tipo de aparatos durante los meses más cálidos.

El ahorro puede alcanzar hasta
El ahorro puede alcanzar hasta un 30% en la factura eléctrica mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe ilustra el potencial de ahorro con un caso concreto: si un aire acondicionado consume 1.000 Wh durante 8 horas diarias, el coste mensual asciende a 47 euros.

Al utilizar el modo ECO, el gasto se reduce a 31 euros, lo que equivale a un ahorro de 16 euros al mes. Los datos están calculados sobre el consumo promedio de aparatos tipo split, un uso de 22 días mensuales y un precio de 0,23 euros por kWh.

De qué manera el modo ECO afecta el confort térmico

El modo ECO ajusta la temperatura objetivo, pero no elimina la capacidad del aire acondicionado para mantener el bienestar en el ambiente.

El ajuste automático mantiene
El ajuste automático mantiene el ambiente agradable, con mínimas diferencias en la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU sostiene que la función equilibra la eficiencia energética con la necesidad de enfriar o calentar los espacios, así que la diferencia en la sensación térmica suele ser mínima para la mayoría de los usuarios.

También, la activación del modo Aleteo en algunos aparatos mejora la distribución del aire y compensa el ajuste térmico, permitiendo que la temperatura se perciba como agradable aun con un menor consumo de energía.

Cómo saber si un aire acondicionado tiene modo ECO y cómo activarlo

La disponibilidad del modo ECO es una característica común en la mayoría de los aparatos de aire acondicionado que se comercializan actualmente.

Sin embargo, las funciones específicas y el nombre de la modalidad pueden variar según el fabricante. En algunos controles remotos se identifica como “ECO”, mientras que en otros puede aparecer bajo términos como “Ahorro energético” o “Energy Saver”.

Se debe consultar el manual
Se debe consultar el manual de usuario para verificar que la opción esté habilitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación se realiza mediante el panel de control o el mando a distancia. Al pulsar el botón correspondiente, el aparato ajusta automáticamente los parámetros de funcionamiento.

Para obtener el máximo beneficio, la OCU sugiere consultar el manual de usuario, porque cada modelo puede ofrecer opciones adicionales para personalizar el modo ECO.

Qué otros aspectos influyen en el ahorro energético del aire acondicionado

El ahorro generado por el modo ECO puede potenciarse si se adoptan prácticas complementarias, como el aislamiento de ventanas y puertas, el uso de cortinas térmicas y el mantenimiento regular del aparato.

Asimismo, la OCU aconseja programar el dispositivo para evitar su funcionamiento innecesario y realizar revisiones periódicas para asegurar un rendimiento óptimo. Estas medidas, sumadas al uso correcto del modo ECO, contribuyen a una gestión más eficiente de la climatización en el hogar.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoModo ECODineroAhorroElectrodomésticoTecnología-noticias

Últimas Noticias

Meta, TikTok y Snapchat van a juicio por primera vez: son acusados de generar adicción en niños

Las apps niegan que sus productos sean adictivos y argumentan que no existen pruebas concluyentes sobre el impacto directo en la salud mental

Meta, TikTok y Snapchat van

Mozilla activa funciones con IA para todos, pero dejó un botón para apagar cualquier seguimiento del navegador

Firefox también incorpora funciones como traducción automática y generación automática de texto alternativo en archivos PDF

Mozilla activa funciones con IA

Netflix bloquea su app este febrero de 2026 en estos televisores

Modelos de Apple TV, Samsung, LG, Sony, además de varios teléfonos inteligentes perderán soporte para la aplicación, obligando a los usuarios a buscar alternativas o renovar sus dispositivos

Netflix bloquea su app este

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Así se han movido las monedas digitales en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

Lady Gaga sorprendió en los Grammy con un robot de compañía: la grabó y fue todo un éxito

La noche también resultó triunfal para la artista en cuanto a reconocimientos. “Mayhem” obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, y “Abracadabra” fue distinguida como la Mejor Grabación Pop Dance

Lady Gaga sorprendió en los
DEPORTES
Williams presentó para su coche

Williams presentó para su coche para la Fórmula 1: la sincera confesión tras la ausencia en las pruebas por los problemas de desarrollo

Argentina ajusta detalles en Busan antes del cruce de Copa Davis ante Corea del Sur

Un importante dirigente de Boca Juniors reveló por qué el club tiene 40 mil socios menos en su padrón

El subcampeón del mundo con Argentina que se retiró del fútbol y lanzó un negocio vinculado a otro deporte: “El club me tiene absorbido”

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en lugares icónicos del país: “¡Argentina, qué linda que sos!

TELESHOW
Peter Lanzani fue operado de

Peter Lanzani fue operado de urgencia: cómo sigue su salud

La China Suárez habló de la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La preocupación de L-Gante tras sufrir un nuevo incendio: “El año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

INFOBAE AMÉRICA

Arrestaron a dos sospechosos de

Arrestaron a dos sospechosos de intentar sabotear buques de la Armada alemana en Hamburgo

Comenzó el juicio por 38 delitos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega: se declaró inocente de los cargos de violación

La Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para crédito de $135 millones dirigido a obras de movilidad en San Salvador

Un monumental archivo inédito hallado tras la muerte de Pessoa transforma su biografía literaria

Exportaciones uruguayas volvieron a crecer en enero por el impulso de la carne tras año récord en 2025