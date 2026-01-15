Impulsan la legalización de robotaxis en el estado de Nueva York, pero excluyen una ciudad

Un carro Waymo en San Francisco, el 4 de septiembre del 2025. (AP foto/Jeff Chiu)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley que permitiría la legalización de los robotaxis en todo el estado, con la notable excepción de la ciudad de Nueva York.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos por avanzar en el programa piloto de vehículos autónomos, abriendo el camino para la implementación de servicios de transporte automatizado en diversas regiones del estado, aunque aún quedan interrogantes sobre los detalles y la supervisión del proceso.

Legalización de robotaxis en Nueva York: lineamientos y excepciones

El anuncio de Hochul representa un paso relevante hacia la adopción de vehículos autónomos comerciales en Nueva York, pero deja fuera a la ciudad más poblada del estado. El documento preliminar que acompaña la propuesta sugiere la expansión del programa piloto actual para permitir un “despliegue limitado de vehículos autónomos de pasajeros comerciales fuera de la ciudad de Nueva York”.

Kathy Hochul es gobernadora de Nueva York. REUTERS/Angelina Katsanis

Este enfoque busca balancear la innovación tecnológica con la cautela regulatoria, especialmente en entornos urbanos densos como la ciudad de Nueva York.

Para que las empresas puedan operar servicios de robotaxis, deberán presentar solicitudes detalladas que demuestren “el apoyo local para el despliegue de vehículos autónomos y el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad posibles”.

Aunque los términos “despliegue limitado” y “más altos estándares de seguridad” aún no han sido definidos con precisión, el proceso involucrará la participación de varias agencias estatales, como el Departamento de Vehículos Motorizados, el Departamento de Transporte y la Policía del Estado de Nueva York.

La oficina de la gobernadora ha comunicado que los detalles completos de la propuesta se darán a conocer en la presentación del presupuesto ejecutivo, programada para el 20 de enero.

Se muestra un taxi sin conductor Waymo circulando en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

Reacciones de la industria y desafíos regulatorios

La propuesta ha generado entusiasmo en empresas líderes del sector, como Waymo, filial de Alphabet, que lleva años intentando ingresar al mercado neoyorquino. Justin Kintz, jefe de políticas públicas globales de Waymo, calificó la iniciativa de Hochul como “un momento transformador para el sistema de transporte de Nueva York”.

Kintz destacó la oportunidad de combinar “velocidades más lentas, mejor aplicación de la ley de tránsito y estrategias de gestión de congestión de primera en la nación con la tecnología demostrablemente segura de Waymo”, lo que podría traer nueva infraestructura y oportunidades laborales al estado.

Sin embargo, el camino hacia la legalización total no está exento de obstáculos. Actualmente, la legislación estatal exige que los conductores mantengan al menos una mano en el volante, lo que dificulta la operación de robotaxis completamente autónomos.

Aunque hay pocos datos sobre la legislación propuesta, un documento revela algunas pistas a través de iniciativas y promesas presentadas por Hochul. REUTERS/Brendan McDermid

El programa piloto vigente otorga exenciones a esta norma, permitiendo que las empresas desarrollen y prueben vehículos sin intervención humana directa, pero la expansión comercial planteará nuevos retos regulatorios.

En la ciudad de Nueva York, los desafíos son aún mayores. Aunque Waymo recibió un permiso para probar sus robotaxis en la ciudad, aún no puede transportar pasajeros ni operar servicios comerciales sin una licencia específica de la Comisión de Taxis y Limusinas local. Esta restricción subraya la complejidad de implementar la tecnología autónoma en entornos urbanos densos y regulados.

Pese a la falta de detalles concretos, la propuesta de la gobernadora Hochul marca un avance en la integración de vehículos autónomos en el sistema de transporte de Nueva York.

El interior del vehículo autónomo de Waymo durante un recorrido por San Francisco. El volante se mueve solo, mientras el sistema controla cada maniobra sin intervención humana. (Opy Morales)

La expectativa es que el proceso regulatorio defina los estándares de seguridad y los mecanismos de supervisión adecuados, garantizando tanto la innovación como la protección de los usuarios.

Qué es un robotaxi y cómo transforma el transporte urbano

Un robotaxi es un vehículo autónomo diseñado para ofrecer servicios de transporte de pasajeros sin la necesidad de un conductor humano. Estos automóviles utilizan sistemas avanzados de inteligencia artificial, sensores, cámaras y radares para navegar por las ciudades, detectar obstáculos, interpretar señales de tránsito y responder de forma segura a las condiciones del entorno.

La operación de los robotaxis se basa en plataformas tecnológicas que permiten a los usuarios solicitar un viaje mediante aplicaciones móviles, de manera similar a los servicios de transporte bajo demanda convencionales. Además de ofrecer comodidad y flexibilidad, los robotaxis buscan mejorar la seguridad vial, disminuir los costos operativos y, en el futuro, contribuir a una movilidad más sostenible al integrarse con flotas eléctricas y servicios compartidos.