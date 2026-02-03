Tecno

Lady Gaga sorprendió en los Grammy con un robot de compañía: la grabó y fue todo un éxito

La noche también resultó triunfal para la artista en cuanto a reconocimientos. “Mayhem” obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, y “Abracadabra” fue distinguida como la Mejor Grabación Pop Dance

Lady Gaga interpreta "Abracadabra" durante
Lady Gaga interpreta "Abracadabra" durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles. (Composición Infobae: AP-Chris Pizzello / Difusión)

Lady Gaga volvió a marcar tendencia en la industria musical, esta vez desde el escenario de los Grammy 2026. La artista no solo cautivó al público con una actuación intensa y visualmente impactante, sino que también sorprendió al incorporar una ‘cámara robot’ en su show.

El dispositivo, que permitió secuencias de imágenes dinámicas y ángulos imposibles, transformó la percepción de la puesta en escena y elevó la experiencia de los espectadores tanto en la sala como a través de la pantalla.

La presentación de “Abracadabra” fue uno de los momentos más comentados de la noche. Con una atmósfera oscura y envolvente, Gaga evitó la nostalgia y apostó por una estética contemporánea donde la tecnología y la creatividad se dieron la mano.

La cámara robot está al
La cámara robot está al costado de Lady Gaga. REUTERS/Daniel Cole

La ‘cámara robot’, que ostentó movimientos programados, permitió capturar coreografías y detalles que habrían sido inalcanzables para una cámara tradicional, reforzando la sensación de estar dentro de un espectáculo inmersivo.

El uso de esta tecnología no fue solo un recurso visual, sino parte del mensaje que Gaga quiso transmitir: la búsqueda constante de nuevas formas de expresión y control artístico en una industria marcada por la repetición de fórmulas. La artista, lejos de mirar hacia el pasado, reafirmó su apuesta por el presente y el futuro, dominando la narrativa de su propio trabajo.

La noche fue redonda para Lady Gaga también en términos de premios. “Mayhem” se alzó con el galardón a Mejor Álbum Pop Vocal, mientras que “Abracadabra” se llevó el premio a Mejor Grabación Pop Dance.

Lady Gaga posa en la
Lady Gaga posa en la alfombra roja durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU. REUTERS/Mario Anzuoni

Sin embargo, en su discurso, Gaga dejó a un lado el habitual énfasis en los logros y optó por hablar de proceso, de insistencia y de la importancia de proteger la voz propia en un entorno que muchas veces exige fórmulas previsibles.

La intervención de Gaga y la integración de la ‘cámara robot’ marcaron un hito en la relación entre tecnología y espectáculo en vivo. La artista demostró, una vez más, que la innovación puede ser tan poderosa en el plano conceptual como en el visual, y que el futuro del pop se escribe tanto con nuevas canciones como con nuevas herramientas sobre el escenario.

Es pertinente recordar que durante 2024, Gaga vivió una etapa de transformación en su carrera, alejándose de los éxitos radiales para centrarse en el cine. Su participación en “Joker: Folie à Deux” la llevó a explorar un personaje complejo y sombrío, en el que debió combinar habilidades actorales y musicales.

Lady Gaga asiste al estreno
Lady Gaga asiste al estreno de la película "Joker: Folie a Deux", en Los Ángeles, California, EE. UU., el 30 de septiembre de 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Más que interpretar un papel, se sumergió por completo en una historia donde la música adquirió un sentido dramático y dejó en segundo plano su faceta comercial.

Robots humanoides con IA fueron protagonistas en el CES 2026

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, calificó a los robots humanoides como “los migrantes de la Inteligencia Artificial” y sugirió que podrían ser la solución ante la creciente escasez de mano de obra en la industria manufacturera. En un sentido similar, Elon Musk pronosticó que “2026 será el año de la IA y la robótica”, afirmando que ya hemos ingresado en la era de la singularidad tecnológica.

El robot North luce en
El robot North luce en la parte central de la imagen. (Composición Infobae: Patrick T. Fallon - AFP / Abbie Parr - AP / Caroline Brehman - AFP)

Entre los desarrollos más llamativos en robótica destaca North, creado por la empresa Sharpa, que presume de una destreza manual comparable a la de una persona, lo que le permite realizar tareas que requieren precisión.

Nvidia, por su lado, apuesta fuerte por el avance de la inteligencia artificial aplicada a la robótica con su ecosistema Cosmos, el cual integra modelos de IA, simulaciones avanzadas y hardware específico para facilitar que la inteligencia artificial se traslade desde los centros de datos hasta robots autónomos en el mundo físico.

Boston Dynamics y Hyundai, en colaboración con Google DeepMind, presentaron la primera versión industrial de su robot Atlas. Esta asociación busca acelerar la integración de robots humanoides en el sector industrial, aprovechando la experiencia de Google DeepMind en inteligencia artificial para optimizar el rendimiento del sistema.

