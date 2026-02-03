Tecno

iPhone plegable en 2026, la apuesta que tendría Apple para conquistar nuevos usuarios

Las filtraciones apuntan a que el iPhone Fold integraría una cámara principal similar a la de los modelos Pro

La llegada del iPhone Fold
La llegada del iPhone Fold marcaría la primera incursión de Apple en el segmento de móviles plegables. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa Infobae / Difusión)

La expectativa por el lanzamiento de un iPhone plegable se ha intensificado ante las filtraciones y reportes de medios especializados que indican que Apple planea introducir dos modelos con esta tecnología en los próximos años. Según la información circulante, la compañía podría presentar el primer iPhone Fold junto a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max en 2026, abriendo una nueva etapa para la gama alta.

iPhone Fold: características, diseño y especificaciones filtradas

La llegada del iPhone Fold marcaría la primera incursión de Apple en el segmento de móviles plegables. De acuerdo con portales como 9to5Mac y MacRumors, la estrategia de la compañía para 2026 se centraría en tres lanzamientos: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el iPhone Fold. No habría un modelo base convencional ese año, lo que posiciona al plegable como una de las alternativas principales para renovar el dispositivo.

El iPhone Fold optaría por un diseño tipo libro, similar al Galaxy Fold y al Pixel Fold. En estado plegado, la pantalla alcanzaría aproximadamente 5,3 pulgadas, mientras que abierta ofrecería una superficie de cerca de 7,6 pulgadas.

Imagen referencial del iPhone Fold,
Imagen referencial del iPhone Fold, que tendría una cámara principal similar a la de los modelos Pro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grosor, un aspecto clave para el desarrollo, oscilaría entre 4,5 mm y 4,8 mm cuando está desplegado y alrededor de 9 mm cuando está cerrado, según fuentes como Ming-Chi Kuo e Instant Digital.

En cuanto a materiales, la carcasa emplearía titanio para reforzar las zonas más exigidas y aluminio en las áreas dedicadas a la disipación de calor y reducción de peso. Las bisagras combinarían titanio, acero inoxidable y metal líquido, una mezcla que apunta a mejorar la durabilidad y minimizar los pliegues.

Las pantallas, fabricadas por Samsung, incluirían una cámara trasera perforada y una cámara interna bajo pantalla. El vidrio ultrafino sería la apuesta de Apple para garantizar resistencia y flexibilidad.

El iPhone Fold optaría por
El iPhone Fold optaría por un diseño tipo libro, similar al Galaxy Fold. (Future)

El sistema de autenticación reemplazaría Face ID por Touch ID integrado en un botón, siguiendo el camino marcado por el iPad mini. La batería, con una capacidad estimada de entre 5.400 y 5.800 mAh, se convertiría en la más grande montada en un iPhone hasta el momento. Además, el dispositivo prescindiría de la ranura SIM física y funcionaría exclusivamente con tecnología eSIM.

Cámaras del iPhone Fold: diferencias respecto a la línea Pro

Las filtraciones apuntan a que el iPhone Fold integraría una cámara principal similar a la de los modelos Pro, pero sin adoptar la apertura variable exclusiva de esa línea. No incorporaría teleobjetivo, sino que ofrecería dos cámaras traseras: la principal y una ultra gran angular.

Por tanto, quienes opten por el plegable no contarían con cámara telefoto, a diferencia de los usuarios del iPhone 18 Pro, que dispondrían de un teleobjetivo mejorado y apertura más amplia.

Jóvenes prueban el iPhone 17
Jóvenes prueban el iPhone 17 en una tienda. REUTERS/Bhawika Chhabra

Estas diferencias podrían influir en la decisión de compra, dependiendo del perfil y las necesidades de cada usuario: fotografía avanzada o apuesta por la versatilidad del formato plegable.

Estrategia de Apple y ausencia de modelos base en 2026

Según MacRumors, los modelos más asequibles, el iPhone 18 y el iPhone 18e, no llegarán antes de 2027. De confirmarse esta estrategia, quienes renueven su teléfono durante 2026 solo podrán optar por equipos de gama alta: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Fold.

Cabe indicar que esta decisión marcaría una diferencia respecto a años anteriores, donde las versiones base estaban disponibles en el mismo ciclo de lanzamiento.

El objetivo de Apple sería posicionar a los plegables en la cúspide de su portafolio, apostando por la innovación tecnológica y ofreciendo características diferenciales, tanto en diseño como en capacidad de batería y materiales.

El modelo tipo Flip llegaría
El modelo tipo Flip llegaría después del iPhone Fold. (Imagen Ilustrativa Infobae)

iPhone Flip: el segundo plegable de Apple y sus posibilidades

Además del modelo tipo libro, Apple estaría evaluando la producción de un segundo teléfono plegable, conocido como iPhone Flip. Este dispositivo seguiría el formato concha, similar al Galaxy Z Flip de Samsung y a la propuesta de Motorola. Las filtraciones indican que se trata de un proyecto en fase exploratoria, sin luz verde definitiva para su desarrollo.

El diseño se caracterizaría por su compacidad y portabilidad, buscando eliminar la arruga central típica de las pantallas plegables. La empresa de Cupertino pretende complementar su oferta de plegables y competir en ambos formatos dominantes del mercado.

No existen detalles técnicos confirmados sobre el iPhone Flip, ni especificaciones de pantalla, batería o fecha de lanzamiento. Lo cierto es que, de avanzar, el modelo tipo Flip llegaría después del iPhone Fold, ya que Apple quiere medir primero la respuesta del mercado frente a su primer dispositivo plegable.

El iPhone Flip seguiría el
El iPhone Flip seguiría el formato concha, similar al Galaxy Z Flip de Samsung. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se lanzarán los iPhone plegables de Apple

Las previsiones actuales sitúan la presentación del iPhone Fold para septiembre de 2026, acompañando a los nuevos modelos Pro de la marca. El iPhone Flip, en cambio, dependería del éxito comercial del primer plegable para avanzar a la fase de producción.

Hasta el momento, no hay fechas concretas para el modelo tipo concha, y su posible llegada al mercado se ubica como mínimo uno o dos años después del Fold.

