El liderazgo femenino transforma la tecnología: la inspiradora historia de Gisselle Ruiz de Intel en Perfiles Tecno

Gisselle Ruiz Lanza, directora general de Intel para América Latina

“Es muy importante para nosotros que las mujeres también tengamos un momento de visibilizarnos”, una de las frases de Gisselle Ruiz Lanza, directora general de Intel para América Latina, durante su entrevista a Perfiles Tecno en Infobae. Y justo ese mensaje dejó ver lo importante que es este espacio para contar historias que inspiren y que dejen huella en la industria de la tecnología.

Ella, desde su infancia entre España y Buenos Aires, su formación en un colegio vanguardista y su recorrido entre la ingeniería y el comercio exterior, tuvo curiosidad, resiliencia y ganas de salir de la zona de confort. Tres motores de su liderazgo actual en una de las empresas más reconocidas del mundo.

Gisselle Ruiz Lanza nació en España, pero gran parte de su vida temprana transcurrió en Buenos Aires. Su paso por un colegio pionero en sostenibilidad y tecnología resultó determinante: fue el primer establecimiento argentino en conectarse por internet, un acontecimiento que la marcó profundamente. “El poder de la tecnología para conectarse con alumnos que viven a kilómetros y kilómetros de distancia, que hablan otro idioma… Fue muy especial porque fue una cosa inédita y fue ese sentido de decir ´wow´”, recordó.

Gisselle Ruiz Lanza resalta la importancia de visibilizar el liderazgo femenino en la industria tecnológica de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar en la adolescencia, la clave para arriegsarse en la vida profesional

Durante la adolescencia, cultivó la independencia trabajando desde joven: al principio paseaba perros para costear sus propios gastos, pero pronto se vinculó de manera formal con el universo tecnológico. Su primer internship fue en Avon, en el área de ingeniería de producto, cuando aún cursaba ingeniería industrial. Más tarde, la vida y las expectativas familiares la llevaron a cambiarse a comercio exterior con orientación en marketing, siempre en universidades de Buenos Aires.

Hija de emprendedores, sintió la responsabilidad de colaborar con la empresa familiar, aunque la pasión por la tecnología terminó definiendo su rumbo. Ingresó a después a una empresa de telecomunicaciones, y allí se consolidó su convicción sobre el rol transformador de la tecnología. “La tecnología es como un poder realmente de fuerza, de bien y puede mejorar realmente los aspectos de la manera que vivimos, de la vida humana”.

Cuando la vida familiar pesa más que cumplir un horario

La familia ocupa un lugar central en la vida de Gisselle Ruiz Lanza. Desde pequeña, la separación de sus padres le otorgó un sentido especial de responsabilidad como hija mayor. Aunque nunca trabajó directamente en la empresa de su padre, la relación entre ambos se fortaleció en los últimos años, convirtiéndola en una consejera clave para él en decisiones estratégicas. “Es como si yo me sintiese parte de su consejo directivo en ese sentido. Nos ayudamos mucho. él también me ayuda mucho a mí en decisiones, porque obviamente tiene mucha experiencia”.

La familia representa un pilar fundamental y en el camino se destaca el desafío de equilibrar las demandas profesionales y personales.

En el plano personal, reconoce que equilibrar la vida profesional y familiar es un desafío constante. Define a su núcleo familiar como su “puerto seguro”, especialmente ante las demandas de un cargo exigente. Mantener ciertos hábitos, como los desayunos y cenas en familia, el deporte matutino y dedicar tiempo de calidad los fines de semana, le permite recargar energías y priorizar lo esencial.

“El equilibrio es relativo. No te voy a decir que estoy siempre en constante equilibrio. Hay momentos donde el trabajo me demanda mucho más, y hay momentos donde puedo dedicarle mucho más calidad de tiempo a mi familia y a mis hijos”, dijo.

Por ejemplo, elige conscientemente regresar de los viajes laborales antes del fin de semana para estar junto a los suyos, reforzando así la importancia de las decisiones alineadas con sus valores y prioridades.

Ruiz Lanza resalta que el sector tecnológico demanda habilidades técnicas y blandas, así como autoconocimiento, para el desarrollo y la autenticidad profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de su trayectoria, Gisselle Ruiz Lanza se propuso metas ambiciosas: buscó experiencias multiculturales, aprendió varios idiomas y eligió no especializarse, sino desarrollarse como una profesional integral. Esta visión requirió tomar decisiones difíciles y aceptar los sacrificios que implican los grandes desafíos. “Cada decisión que toma lo lleva a un lugar, pero también deja otras cosas atrás… Nada es gratis al final del día, ¿no?”.

Siempre se necesitan pilares de vida como motor profesional y familiar

La curiosidad, la resiliencia y la capacidad de salir de la zona de confort fueron sus motores. Considera indispensable aprovechar cada oportunidad y aprender tanto de los aciertos como de los errores. “Cada interacción es una oportunidad, cada caída es una oportunidad de aprender y fortalecerse. Cada error es una oportunidad”.

El apoyo de una red sólida fue determinante, especialmente al asumir nuevas responsabilidades en Intel. Tras volver de su licencia de maternidad, se enfrentó al reto de liderar negocios en toda América, experiencia que combinó con la preparación para la maratón de Berlín. Durante tres meses recorrió el continente mientras asumía nuevos desafíos profesionales y personales. “Fue agotador, fue superdesafiante mentalmente, pero fue la experiencia más difícil y más enriquecedora profesional que tuve”.

Ese mismo año, asumió la presidencia de Intel Brasil y, gracias a la vivencia anterior, se sintió plenamente preparada. Para Ruiz Lanza, arriesgarse y salir de la comodidad fueron claves en su salto al liderazgo en el sector tecnológico.

El compromiso con la diversidad y la mentoría a otras mujeres es clave para el liderazgo femenino en tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opina sobre el rol de la mujer en la tecnología

La mirada de Gisselle sobre el rol de las mujeres en la tecnología es clara: la autenticidad y la coherencia con los propios intereses deben guiar cada elección profesional. Si bien destaca el valor de las carreras STEM, subraya que no son el único camino hacia el éxito en la industria tecnológica. “Veo mujeres súper exitosas, mismo en Intel, que no estudiaron ingeniería, pero que se han ido preparando a lo largo del camino y pueden trabajar y lo han hecho muy, muy bien en un mundo tecnológico”.

Reconoce que la ingeniería brinda una base sólida y que existe una gran demanda de talento, especialmente en áreas como inteligencia artificial, pero insiste en la importancia de sumar habilidades blandas y apostar por el autoconocimiento. “Invertir en autoconocimiento es fundamental… Eso te permite la autenticidad, la conexión con valores, con propósito, entender a dónde agregás valor, qué áreas necesitás desarrollar”.

En su experiencia, el crecimiento profesional se apoya en la curiosidad y en la capacidad de construir redes de apoyo genuinas. Compartir su historia y acompañar a otras mujeres es parte de su compromiso, convencida de que la diversidad y el liderazgo femenino son clave para el futuro de la tecnología.