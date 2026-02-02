Tu ubicación ya es propia: la nueva función de iOS 26.3 que blinda la privacidad del iPhone

Apple lanza la función Limit Precise Location en iOS 26.3 para reforzar la privacidad en iPhone y restringir la precisión de los datos de ubicación. (Imagen ilustrativa)

Los usuarios de iPhone están a punto de recibir una función clave de privacidad con la llegada de iOS 26.3. Apple introduce una herramienta que permitirá a los usuarios limitar la precisión de los datos de ubicación que las operadoras móviles pueden obtener de sus dispositivos.

Este ajuste, llamado Limit Precise Location, es un nuevo intento de fortalecer el control sobre la privacidad, aunque su lanzamiento inicial será limitado tanto en dispositivos como en operadoras compatibles.

Cómo es la función de limtar los datos de ubicación en iPhone

La nueva opción Limit Precise Location aparece como respuesta a una preocupación creciente: la capacidad de las operadoras móviles para acceder a la ubicación precisa de los usuarios. Tradicionalmente, estos operadores pueden determinar la posición de un dispositivo mediante la triangulación de torres celulares, un método que solo permite aproximar la ubicación a una zona o barrio.

Sin embargo, los estándares celulares modernos han perfeccionado este acceso gracias a protocolos como RRLP (Radio Resource LCS Protocol) y LPP (LTE Positioning Protocol), que otorgan acceso directo al GPS del dispositivo.

La actualización iOS 26.3 permite a los usuarios de iPhone activar Limit Precise Location desde el menú de Configuración, con reinicio obligatorio tras cada cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sistemas, originalmente pensados para mejorar la localización en llamadas de emergencia, han generado inquietud entre defensores de la privacidad. El motivo es que permiten a las operadoras consultar datos de ubicación remota sin intervención ni conocimiento del usuario.

En ciertos contextos regulatorios, este mecanismo ha sido empleado para rastreos masivos, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 o en investigaciones criminales.

Cómo funciona Limit Precise Location en iOS 26.3

Con la llegada de iOS 26.3, Apple incorpora Limit Precise Location para ofrecer a los usuarios una herramienta con la que restringir la precisión de la ubicación compartida con la red móvil. Cuando el ajuste está activado, el sistema reduce el nivel de detalle que las operadoras pueden obtener sobre la localización del dispositivo: en lugar de acceder a una dirección exacta, solo podrán ubicar el terminal en un área más amplia, como un barrio o una zona general.

La activación de esta función requiere entrar en la app de Configuración, seleccionar Servicio móvil y luego Opciones de datos móviles, donde el usuario podrá habilitar el interruptor junto a Limit Precise Location.

Limit Precise Location garantiza que los servicios de emergencia sigan accediendo a la ubicación precisa cuando la situación lo requiera, priorizando la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es necesario reiniciar el dispositivo cada vez que se activa o desactiva este ajuste para que el cambio surta efecto.

Apple enfatiza que esta limitación de precisión no afecta la calidad de la señal ni la experiencia de uso del dispositivo. Además, la restricción no impide que los servicios de emergencia accedan a la ubicación exacta cuando sea necesario, garantizando así que la seguridad y la atención en situaciones críticas no se vean afectadas.

Es importante destacar que Limit Precise Location actúa solamente sobre la información que la red móvil puede consultar. El ajuste no modifica los permisos de ubicación que las aplicaciones instaladas en el dispositivo puedan tener.

Si una app, como Google Maps, ha recibido permiso para acceder a la ubicación precisa, seguirá disponiendo de esos datos, independientemente de la configuración con respecto a las operadoras. Para gestionar los permisos de las apps, los usuarios deben dirigirse a la sección de Privacidad y Seguridad dentro de los ajustes de iOS y modificar las opciones en Servicios de ubicación.

Apple prevé una futura ampliación del soporte de Limit Precise Location a más operadoras y dispositivos, conforme se adopten los nuevos módems compatibles en el mercado global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde estará disponible esta función de iPhone

A pesar de la relevancia de esta nueva función de privacidad, Limit Precise Location no estará disponible para todos los usuarios de inmediato. Su uso requiere dispositivos específicos equipados con módems diseñados por Apple, concretamente los modelos C1 o C1X. Entre los dispositivos compatibles figuran el iPhone Air, el iPhone 16e y el iPad Pro con chip M5 en su versión celular.

El despliegue inicial también depende de la compatibilidad de la operadora. Según la información publicada, solo algunas compañías soportarán la función en su lanzamiento:

Alemania: Telekom

Reino Unido: EE, BT

Estados Unidos: Boost Mobile

Tailandia: AIS, True

Esto implica que la mayoría de usuarios quedarán fuera de la cobertura de la función al principio, aunque es probable que la compatibilidad se amplíe en el futuro, conforme más dispositivos Apple adopten estos módems propios y más operadoras sumen soporte a la función.