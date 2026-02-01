Tecno

Qué hacer en la noche para cuidar la seguridad del celular: apagarlo o dejarlo bloqueado

Mientras dormimos es posible que se lleven a cabo ciertos procesos en los que nuestros datos están en riesgo

Expertos en ciberseguridad y la
Expertos en ciberseguridad y la NSA advierten que dejar el móvil encendido y bloqueado durante la noche no garantiza la privacidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, millones de personas dejan su teléfono móvil encendido y bloqueado durante la noche, confiando en que esta simple acción basta para mantener la privacidad y la seguridad de sus datos. Expertos en ciberseguridad y organismos como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) advierten que esta práctica puede no ser suficiente para evitar los riesgos digitales que acechan mientras dormimos.

La diferencia entre bloquear y apagar el móvil durante la noche, las amenazas invisibles que operan mientras el usuario descansa y las mejores estrategias para reducir la exposición a ataques digitales son cuestiones fundamentales para quienes buscan proteger su vida digital.

Cuáles son los riesgos mientras la pantalla está bloqueada en la noche

Aunque la pantalla del celular esté apagada y el dispositivo permanezca bloqueado sobre la mesa, el aparato sigue funcionando. El teléfono mantiene activas las conexiones de red, ejecuta procesos en segundo plano, intercambia información con servidores y aplicaciones, y recibe comandos externos, incluso sin que el usuario lo note.

Durante la madrugada, el celular se convierte en un transmisor constante de datos: sincroniza correos electrónicos, actualiza aplicaciones, valida conexiones, respalda archivos y mantiene enlaces con servicios en la nube.

Aplicaciones abiertas o en segundo
Aplicaciones abiertas o en segundo plano pueden enviar información sensible del usuario mientras duerme, facilitando el rastreo y la construcción de perfiles digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclusive, aplicaciones que no han sido abiertas en días pueden seguir activas y enviando información. Los expertos en seguridad digital advierten que esta actividad nocturna no solo es innecesaria en muchos casos, sino que también eleva el riesgo de exposición a ataques y espionaje.

Especialistas identifican la noche como el momento preferido de los ciberdelincuentes. El dispositivo está encendido, conectado a redes y sin supervisión directa del usuario, lo que facilita operaciones de fraude, instalación de malware o spyware y el acceso no autorizado a información sensible.

Qué información transmite el celular de noche

La información que el móvil envía mientras el usuario duerme abarca desde identificadores como IMEI, número de serie y modelo, hasta datos de funcionamiento del sistema, registros de uso, errores internos y métricas de rendimiento.

Además, puede sincronizar mensajes, correos electrónicos, archivos multimedia y respaldos automáticos. El uso de identificadores persistentes permite a muchas aplicaciones rastrear al usuario entre diferentes servicios y construir perfiles detallados de comportamiento.

Aun con el GPS desactivado,
Aun con el GPS desactivado, el celular revela datos de ubicación mediante redes WiFi y torres de telefonía, comprometiendo la privacidad mientras permanece encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso con el GPS apagado, el móvil puede enviar datos indirectos de ubicación a través de redes WiFi, torres de telefonía y conexiones Bluetooth. Estas señales permiten estimar la posición del usuario con alta precisión. Combinadas con horarios y patrones de uso, pueden reconstruir rutinas diarias y exponer información personal relevante.

Por qué apagar el celular es la mejor opción de seguridad

La NSA ha emitido recomendaciones claras: para frenar el espionaje y los ciberataques, no basta con bloquear el móvil, sino que es necesario apagarlo completamente de manera periódica. Apagar el dispositivo corta la energía, vacía la memoria RAM y detiene todos los procesos, scripts y aplicaciones que operan en segundo plano.

De este modo, se elimina el entorno donde sobreviven muchas amenazas, en particular aquellas que funcionan como exploits sin archivo y residen solo en la memoria temporal.

Reiniciar o apagar el teléfono obliga a los atacantes a intentar infectar el dispositivo desde cero, dificultando enormemente el espionaje y la persistencia de amenazas invisibles. La recomendación señala que apagar el móvil al menos una vez por semana es una medida básica, aunque muchos especialistas consideran recomendable hacerlo cada noche, o al menos realizar un reinicio diario de cinco minutos.

Apagar el móvil corta toda
Apagar el móvil corta toda comunicación digital, impide el espionaje y dificulta la instalación de malware por parte de hackers y ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el teléfono está completamente apagado, se convierte en una pieza de hardware inerte: no transmite datos, no recibe instrucciones externas y resulta inaccesible para hackers y redes maliciosas.

Aunque apagar el móvil es una barrera eficaz, no es una solución absoluta. Si el dispositivo ya aloja malware instalado en el almacenamiento interno, el apagado no eliminará automáticamente esa amenaza. Tampoco detiene ataques dirigidos que emplean hardware sofisticado o vulnerabilidades profundas del sistema.

La mejor estrategia de seguridad, según los especialistas, combina ambas acciones: mantener el bloqueo de pantalla para proteger el acceso físico y apagar el dispositivo periódicamente para cerrar el puente de comunicación digital. Esta rutina eleva significativamente la dificultad para los atacantes y reduce el margen de maniobra de los ciberdelincuentes.

