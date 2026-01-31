Tecno

Códigos de Free Fire disponibles hoy 31 de enero para recibir recompensas gratis

Usando códigos como BR43FMAPYEZZ y ZZZ76NT3PDSH, los usuarios pueden conseguir diamantes, personajes, skins y muchas más herramientas dentro del juego

Guardar
Con los diamantes, los usuarios
Con los diamantes, los usuarios pueden obtener ventajas en el juego. (Garena)

Free Fire ofrece diariamente una serie de códigos que permiten a los jugadores acceder a recompensas gratuitas, como diamantes, skins, personajes, herramientas y otros objetos exclusivos.

Los códigos disponibles hoy 31 de enero son:

  • BR43FMAPYEZZ
  • ZZZ76NT3PDSH
  • D6F8G1L3M7R9XKY
  • Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • 4N8M2XL9R1G3LHK
  • WD4XJ7WQZ42A
  • FFMCB7XLVNKC
  • B3G7A22TNDR7X
  • 4ST1ZTBZBRP9

Estos códigos promocionales se pueden canjear en el sitio oficial del juego, brindando a los usuarios la oportunidad de mejorar su experiencia sin necesidad de realizar compras dentro de la app.

Los códigos están disponibles por
Los códigos están disponibles por tiempo limitado. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

  1. Ir al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Pulsar en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.

Al canjear códigos en Free Fire, es importante considerar varios aspectos para asegurar que las recompensas se entreguen correctamente. Los códigos de canje consisten en 12 o 16 caracteres formados por letras mayúsculas y números.

En este espacio, se deben
En este espacio, se deben canjear los códigos de Free Fire. (Garena)

Las recompensas de objetos aparecerán en la pestaña Vault del lobby, mientras que el oro o los diamantes se sumarán automáticamente al monedero de la cuenta.

Verifica siempre la fecha de vencimiento de cada código, ya que los que han expirado no pueden utilizarse. Además, no es posible recibir recompensas si se utiliza una cuenta de invitado; es necesario vincular la cuenta a Facebook o VK para canjear los premios.

Qué pasa si un código de Free Fire no sirve

Si un código de Free Fire no funciona, puede deberse a varias razones. La causa más frecuente es que el código haya expirado, ya que estos suelen tener una validez limitada.

Otra posibilidad es que el código ya haya alcanzado el número máximo de usos permitidos o que haya sido ingresado incorrectamente (por ejemplo, con errores en los caracteres). También puede ocurrir que el código esté restringido a ciertas regiones o cuentas específicas.

Este videojuego para móviles ofrece
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

En estos casos, el sistema mostrará un mensaje de error e impidirá que se reclame la recompensa. Si esto sucede, se recomienda revisar las condiciones del código, verificar que esté correctamente escrito y comprobar si aún está vigente.

Consejos para aprovechar los códigos de Free Fire

Estos consejos te ayudarán a obtener y disfrutar todas las recompensas disponibles en el juego:

  • Canjea los códigos lo antes posible: La mayoría tienen una validez limitada y pueden expirar rápidamente o alcanzar el máximo de usos.
  • Verifica siempre la autenticidad: Utiliza únicamente códigos publicados en los canales oficiales de Free Fire o en sitios reconocidos, para evitar fraudes.
  • Revisa las condiciones: Algunos códigos son exclusivos para ciertas regiones o eventos. Lee los detalles antes de intentar canjearlos.
  • Vincula tu cuenta: Asegúrate de que tu cuenta de Free Fire esté conectada a Facebook o VK, ya que las cuentas de invitado no pueden recibir recompensas.
Free Fire Max se encuentra
Free Fire Max se encuentra disponible en Play Store y App Store. (Play Store)
  • Introduce el código sin errores: Copia y pega el código para evitar equivocaciones en los caracteres.
  • Consulta la pestaña Vault y el monedero: Tras canjear un código, revisa la pestaña Vault para objetos y tu monedero para oro o diamantes.

Cuál es la diferencia entre Free Fire y Free Fire Max

La principal diferencia entre Free Fire y Free Fire Max está en la calidad gráfica y la experiencia de usuario. Free Fire Maxo frece gráficos mejorados, animaciones más detalladas y efectos visuales avanzados, lo que proporciona una jugabilidad más inmersiva en dispositivos de mayor rendimiento.

Sin embargo, ambos juegos comparten el mismo contenido, eventos y servidores, permitiendo a los usuarios jugar juntos sin importar la versión. Además, el progreso y las cuentas están sincronizados, por lo que puedes alternar entre ambas versiones sin perder logros ni objetos.

