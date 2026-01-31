Tecno

Así se vio el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 desde las oficinas de Google en el piso 75

Sundar Pichai, CEO de la compañía tecnológica, bromeó diciendo que la última vez que visitó esa sucursal en Taiwán simplemente tomó el ascensor y que desconocía la ruta utilizada por Honnold para llegar

Guardar
Honnold se detuvo a saludar
Honnold se detuvo a saludar a los trabajadores de Google. (Instagram: netflix / netflixsports / alexhonnold / sundarpichai)

La hazaña de Alex Honnold de escalar el Taipei 101, el rascacielos de Taiwán de 508 metros y 101 pisos, pudo verse en vivo tanto en Netflix como en las oficinas de Google ubicadas en el piso 75 de esa torre.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, compartió en su Instagram algunas fotografías que los colaboradores de esta sede de la empresa tecnológica tomaron con sus celulares.

En las imágenes se ve al escalador saludando a las personas y carteles de aliento que los oficinistas le habían preparado: “Vamos Alex” y “nos vemos en el ascensor”, decían algunos.

El líder Google acompañó su publicación destacando el desafío que superó Honnold: “Felicitaciones, Alex, por tu increíble logro”.

“La última vez que visité Taipei 101, tomé el ascensor; aparentemente hay una ruta diferente”, también bromeó.

Los trabajadores de Google tenían
Los trabajadores de Google tenían preparados carteles con mensajes de aliento para el escalador. (Instagram: sundarpichai)

Dónde ver la hazaña de Alex Honnold

Para ver la hazaña de Alex Honnold escalando el rascacielos Taipei 101, solo es necesario acceder a Netflix, donde el evento se transmitió en vivo el 24 de enero de 2026 y ya supera los seis millones de visualizaciones.

El punto de mayor controversia fue el pago que Netflix realizó a Honnold por su proeza. En declaraciones a The New York Times, el escalador aseguró que el incentivo económico nunca fue su principal motivación y dejó en claro: “Si no hubiera habido espectáculo y solo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría gratis”.

Consultado sobre si recibió millones de dólares, respondió: “No. Así que sí, una cantidad embarazosamente pequeña”. Añadió que la cifra fue “menos de lo que mi agente aspiraba”. Fuentes cercanas a la organización señalaron que el pago habría rondado los “seis dígitos medios” en dólares, es decir, entre USD 400.000 y USD 600.000.

La hazaña de Honnold se
La hazaña de Honnold se transmitió en vivo por Netflix y acumula más de seis millones de visualizaciones. REUTERS/Ann Wang

Aunque para muchos se trata de una suma considerable, dentro del ámbito del deporte profesional y el entretenimiento resulta baja, especialmente por el riesgo extremo que asumió Honnold durante la transmisión. Incluso MrBeast intervino en el debate y comentó en X (antes Twitter) que habría pagado más por hacerlo en su canal.

La transmisión en vivo de Netflix captó la atención de millones y permitió que Alex Honnold lograra un nuevo récord en escalada urbana en solitario.

Durante el evento, se implementó un retraso de 10 segundos para impedir que se emitieran imágenes en caso de accidente.

Los productores señalaron que, ante cualquier imprevisto, suspenderían la transmisión de inmediato para resguardar a la audiencia.

MrBeast señaló que le hubiera
MrBeast señaló que le hubiera pagado más Honnold si la transmisión hubiera sido en su canal de YouTube. REUTERS/Mohammed Benmansour

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold es uno de los escaladores más reconocidos y admirados del mundo, famoso por sus ascensos en solitario y sin cuerda en paredes de gran dificultad. Nacido el 17 de agosto de 1985 en Sacramento, California, Honnold inició su carrera en la escalada a una edad temprana y rápidamente destacó por su habilidad, resistencia y enfoque meticuloso.

Su nombre ganó proyección internacional tras escalar sin cuerda la icónica pared de granito El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos.

Netflix le habría pagado 500.000
Netflix le habría pagado 500.000 dólares a Honnold por escalar este rascacielos. (REUTERS/Ann Wang)

Este logro, documentado en el galardonado documental Free Solo, ganador del Óscar a Mejor Documental en 2019, lo consolidó como una figura central en el mundo de la escalada y mostró al público general el nivel de riesgo, concentración y preparación que implica este tipo de hazañas.

Honnold es conocido por su estilo minimalista y por enfrentar rutas que la mayoría de los escaladores solo intentarían con el máximo equipo de protección.

Además de sus gestas deportivas, Honnold destaca por su compromiso con causas ambientales. A través de la Honnold Foundation, apoya proyectos de energía solar en comunidades vulnerables, promoviendo el acceso sostenible a la electricidad.

Su vida y logros han trascendido el ámbito de la escalada, convirtiéndolo en un referente de superación, disciplina y conciencia social.

Temas Relacionados

Alex HonnoldTaipei 101GoogleSundar PichaiNetflixTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuatro juegos llegan gratis a Steam y ya están disponibles para todos los usuarios

La plataforma de Valve suma nuevas propuestas gratis que van desde aventuras de rol y puzzles hasta títulos centrados en la programación y la salud mental

Cuatro juegos llegan gratis a

Cómo convertir tu casa en un karaoke usando Apple TV y Apple Music

Con esta nueva función llamada ‘A cantar’, los usuarios pueden utilizar su iPhone como micrófono y ver la letra de las canciones en la pantalla

Cómo convertir tu casa en

Cómo compartir música en los estados de WhatsApp: guía completa

Los estados de WhatsApp ahora permiten incluir fragmentos musicales reproducibles, una función disponible tanto en Android como en iOS

Cómo compartir música en los

Así puedes limpiar la pantalla de un televisor sin dañarla: errores comunes y qué productos usar

El alcohol, los limpiavidrios y aplicar líquidos directamente sobre la pantalla figuran entre los errores más comunes al momento de limpiar un Smart TV

Así puedes limpiar la pantalla

Registrar tarjetas ya no debería quitarte tiempo: la función de Apple Wallet que llega al iPhone

La nueva función, disponible en iOS 26, evita escribir manualmente los datos de pago, agilizando compras y formularios

Registrar tarjetas ya no debería
DEPORTES
El video que publicó River

El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

TELESHOW
Guillermina Valdés contó que llamó

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

INFOBAE AMÉRICA

“Running El Salvador”: la carrera

“Running El Salvador”: la carrera solidaria que une deporte y compromiso social ya tiene fecha

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias