Así se vio el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 desde las oficinas de Google en el piso 75

Honnold se detuvo a saludar a los trabajadores de Google. (Instagram: netflix / netflixsports / alexhonnold / sundarpichai)

La hazaña de Alex Honnold de escalar el Taipei 101, el rascacielos de Taiwán de 508 metros y 101 pisos, pudo verse en vivo tanto en Netflix como en las oficinas de Google ubicadas en el piso 75 de esa torre.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, compartió en su Instagram algunas fotografías que los colaboradores de esta sede de la empresa tecnológica tomaron con sus celulares.

En las imágenes se ve al escalador saludando a las personas y carteles de aliento que los oficinistas le habían preparado: “Vamos Alex” y “nos vemos en el ascensor”, decían algunos.

El líder Google acompañó su publicación destacando el desafío que superó Honnold: “Felicitaciones, Alex, por tu increíble logro”.

“La última vez que visité Taipei 101, tomé el ascensor; aparentemente hay una ruta diferente”, también bromeó.

Los trabajadores de Google tenían preparados carteles con mensajes de aliento para el escalador. (Instagram: sundarpichai)

Dónde ver la hazaña de Alex Honnold

Para ver la hazaña de Alex Honnold escalando el rascacielos Taipei 101, solo es necesario acceder a Netflix, donde el evento se transmitió en vivo el 24 de enero de 2026 y ya supera los seis millones de visualizaciones.

El punto de mayor controversia fue el pago que Netflix realizó a Honnold por su proeza. En declaraciones a The New York Times, el escalador aseguró que el incentivo económico nunca fue su principal motivación y dejó en claro: “Si no hubiera habido espectáculo y solo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría gratis”.

Consultado sobre si recibió millones de dólares, respondió: “No. Así que sí, una cantidad embarazosamente pequeña”. Añadió que la cifra fue “menos de lo que mi agente aspiraba”. Fuentes cercanas a la organización señalaron que el pago habría rondado los “seis dígitos medios” en dólares, es decir, entre USD 400.000 y USD 600.000.

La hazaña de Honnold se transmitió en vivo por Netflix y acumula más de seis millones de visualizaciones. REUTERS/Ann Wang

Aunque para muchos se trata de una suma considerable, dentro del ámbito del deporte profesional y el entretenimiento resulta baja, especialmente por el riesgo extremo que asumió Honnold durante la transmisión. Incluso MrBeast intervino en el debate y comentó en X (antes Twitter) que habría pagado más por hacerlo en su canal.

La transmisión en vivo de Netflix captó la atención de millones y permitió que Alex Honnold lograra un nuevo récord en escalada urbana en solitario.

Durante el evento, se implementó un retraso de 10 segundos para impedir que se emitieran imágenes en caso de accidente.

Los productores señalaron que, ante cualquier imprevisto, suspenderían la transmisión de inmediato para resguardar a la audiencia.

MrBeast señaló que le hubiera pagado más Honnold si la transmisión hubiera sido en su canal de YouTube. REUTERS/Mohammed Benmansour

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold es uno de los escaladores más reconocidos y admirados del mundo, famoso por sus ascensos en solitario y sin cuerda en paredes de gran dificultad. Nacido el 17 de agosto de 1985 en Sacramento, California, Honnold inició su carrera en la escalada a una edad temprana y rápidamente destacó por su habilidad, resistencia y enfoque meticuloso.

Su nombre ganó proyección internacional tras escalar sin cuerda la icónica pared de granito El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos.

Netflix le habría pagado 500.000 dólares a Honnold por escalar este rascacielos. (REUTERS/Ann Wang)

Este logro, documentado en el galardonado documental Free Solo, ganador del Óscar a Mejor Documental en 2019, lo consolidó como una figura central en el mundo de la escalada y mostró al público general el nivel de riesgo, concentración y preparación que implica este tipo de hazañas.

Honnold es conocido por su estilo minimalista y por enfrentar rutas que la mayoría de los escaladores solo intentarían con el máximo equipo de protección.

Además de sus gestas deportivas, Honnold destaca por su compromiso con causas ambientales. A través de la Honnold Foundation, apoya proyectos de energía solar en comunidades vulnerables, promoviendo el acceso sostenible a la electricidad.

Su vida y logros han trascendido el ámbito de la escalada, convirtiéndolo en un referente de superación, disciplina y conciencia social.