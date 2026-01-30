Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

Laurene Powell ya ha gastado la mitad de la herencia que le dejó Steve Jobs.

La viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, ha reducido su patrimonio en alrededor de 5.000 millones de dólares en los últimos años, lo que equivale a cerca de la mitad de la herencia que recibió tras la muerte del fundador de Apple en 2011.

Lejos de responder a una mala gestión financiera, la disminución del capital está vinculada a una estrategia deliberada de donaciones e inversiones filantrópicas orientadas a cumplir el legado que Jobs dejó en vida.

Según estimaciones recientes, Powell Jobs heredó un patrimonio valorado en algo más de 10.000 millones de dólares, compuesto principalmente por acciones de Apple y Disney. Estas últimas provinieron de la venta de Pixar a Disney en 2006, una operación clave en la trayectoria empresarial de Jobs. Con el paso del tiempo, el valor de estos activos se incrementó de manera significativa, lo que permitió que la fortuna creciera incluso después de su fallecimiento.

Laurene Powell heredó cerca de 10.000 millones de dólares tras la muerte de Steve Jobs. (Photo by Alexandra Wyman/Getty Images)

Sin embargo, en paralelo a ese aumento de valor, Powell Jobs inició un proceso sostenido de redistribución de su riqueza. En distintas entrevistas, ha reiterado que su intención es no conservar la fortuna de forma indefinida y que su objetivo es destinarla a causas sociales, tal como lo había expresado su esposo. “Si vivo lo suficiente, esa fortuna no me sobrevivirá. Era el deseo de Steve”, afirmó en una declaración pública.

Uno de los principales vehículos de esta estrategia es Emerson Collective, una organización fundada por Powell Jobs que combina inversión de impacto, filantropía y activismo social. A través de esta entidad, se han financiado proyectos vinculados a la educación, la justicia social, la inmigración, la salud pública y la protección del medioambiente. Emerson Collective opera tanto como fondo de inversión como plataforma de apoyo a iniciativas sin fines de lucro.

De acuerdo con estimaciones del sector financiero, Powell Jobs habría vendido de manera progresiva cerca del 10 % anual de sus acciones de Disney desde el fallecimiento de Steve Jobs. Esta decisión permitió liberar capital para destinarlo a donaciones y a proyectos de largo plazo, sin comprometer de manera abrupta su estructura patrimonial.

Laurene Powell ha señaló en varias ocasiones que no desea quedarse con la fortuna del ex CEO de Apple. REUTERS/Gus Ruelas/File Photo

Además de Emerson Collective, la empresaria y filántropa impulsa otras iniciativas a través de distintos fondos. En total, se calcula que ya ha donado más de 2.000 millones de dólares a organizaciones benéficas en diversas partes del mundo. Estas contribuciones se enfocan en programas educativos, apoyo a comunidades vulnerables y acciones frente a problemáticas sociales estructurales.

En 2021, Powell Jobs reforzó ese compromiso al anunciar, mediante la Waverley Street Foundation, un plan para destinar 3.500 millones de dólares a lo largo de una década a proyectos relacionados con el cambio climático. La fundación se centra en respaldar soluciones innovadoras para reducir el impacto ambiental y promover modelos sostenibles, una de las áreas que la filántropa considera prioritarias.

A diferencia de otros herederos de grandes fortunas tecnológicas, Powell Jobs ha mantenido un perfil relativamente bajo en el ámbito empresarial tradicional. Su enfoque se ha orientado más hacia el impacto social que hacia la expansión de negocios o la acumulación de activos, una postura coherente con la visión que Steve Jobs expresó en vida sobre el uso del capital.

A través de Emerson Collective, Laurene Powell viene realizando causas sociales. REUTERS/Bing Guan

La reducción de su patrimonio, por tanto, no responde a pérdidas financieras ni a un deterioro del valor de sus inversiones, sino a una decisión consciente de redistribuir la riqueza. En ese sentido, la viuda del fundador de Apple continúa utilizando los recursos heredados como una herramienta para influir en causas globales y extender el legado de uno de los empresarios más influyentes de la historia de la tecnología.