Mucho más que el iPhone 18: la ambiciosa renovación de productos que Apple prepara para 2026

Apple prepara una serie de lanzamientos para este 2026.

Apple se encamina a uno de los años más cargados de lanzamientos de la última década. Distintos informes del sector y filtraciones provenientes de la cadena de suministro apuntan a que 2026 será un período clave para la compañía, con renovaciones y nuevos dispositivos en casi todas sus líneas de producto, incluyendo iPhone, iPad y más.

Esta estrategia combinará mejoras de rendimiento, nuevos chips propios y la entrada más decidida en categorías como el hogar inteligente y los formatos plegables. Según un recopilatorio publicado por Macworld, algunos de estos lanzamientos ya estarían prácticamente confirmados, mientras que otros continúan en fase de rumor.

El panorama para este 2026 anticipa el lanzamiento de dispositivos que reforzará el ecosistema de Apple y marcará el rumbo tecnológico de la compañía para los próximos años. Aquí una lista de lo que estaría preparando la compañía de Cupertino para los próximos meses.

iPhone

El iPhone volvería a ser uno de los grandes protagonistas del año, con múltiples modelos y un posible salto histórico hacia el formato plegable. Apple buscaría cubrir distintos segmentos del mercado, desde opciones de entrada hasta dispositivos con cambios estructurales en diseño y hardware.

iPhone 17e : se posicionaría como el modelo “premium accesible” de Apple. Llegaría en primavera con un diseño actualizado y mejoras en pantalla y rendimiento.

iPhone 18 : mantendría una evolución conservadora, con nuevos colores y ajustes menores en el apartado fotográfico.

iPhone 18 Pro : concentraría los cambios más relevantes, como mayor memoria RAM, un rediseño frontal con Face ID bajo la pantalla y el posible debut del primer módem desarrollado por Apple.

iPhone plegable: Apple podría lanzar su primer modelo tipo libro, con una pantalla interna cercana a las 7,8 pulgadas, inaugurando una nueva categoría dentro del iPhone.

Apple ya tendría fecha de lanzamiento del iPhone 17e, el más barato de su nueva generación.

iPad

La familia iPad también recibiría actualizaciones enfocadas principalmente en potencia y calidad de pantalla, con especial atención a los modelos más populares entre estudiantes y usuarios móviles.

iPad Air : incorporaría un chip más potente, manteniendo el diseño actual y reforzando su perfil de equilibrio entre precio y rendimiento.

iPad mini : se espera una renovación más profunda, con posible pantalla OLED, aumento de tamaño y un procesador más avanzado.

iPad (modelo básico): Apple solucionaría una de las críticas más recurrentes al integrar un chip más moderno, ampliando su vida útil y compatibilidad con futuras funciones.

El iPad Air del 2026 tendría su diseño, pero con un chip más potente. (Apple)

Mac

El salto al chip M5 marcaría la hoja de ruta de los Mac en 2026. Apple apostaría por mejoras claras en rendimiento, gráficos e inteligencia artificial, sin grandes cambios de diseño en la mayoría de los equipos.

MacBook Air M5 : mantendría su diseño actual, pero ganaría potencia y eficiencia gracias al nuevo chip.

MacBook Pro M5 Pro y M5 Max : orientados al segmento profesional, ofrecerían un salto significativo en rendimiento para tareas exigentes.

Mac mini : llegaría con versiones M5 y M5 Pro, conservando su formato compacto.

iMac : recibiría una actualización interna con chip M5, sin cambios estéticos.

Mac Studio : podría integrar chips M5 de gama alta, consolidándose como alternativa al Mac Pro.

Mac Pro: su continuidad no está clara; Apple podría actualizarlo o reducir su protagonismo.

Apple prepara un MacBook Air más potente y con mejor rendimiento.

Apple Watch

Los relojes inteligentes seguirían una evolución continuista, con mejoras enfocadas en rendimiento, sensores y resistencia.

Apple Watch Series 12 : sumaría un nuevo chip y ajustes generales para el uso diario, la salud y el deporte.

Apple Watch Ultra 4: apuntaría a usuarios más exigentes, con nuevos sensores y mayor robustez.

AirPods

Apple también podría renovar parte de su oferta de audio, aunque con menos certeza sobre los tiempos.

AirPods Max 2: llegarían con un diseño más ligero, mejoras de sonido y mayor eficiencia energética, aunque su lanzamiento aún no está garantizado.

AirPods Max 2 tendrían una mejor batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hogar inteligente

El hogar conectado sería una de las grandes apuestas estratégicas de Apple para 2026, con nuevos dispositivos pensados como centros de control.

Centro doméstico inteligente (Home Hub o HomePad) : un dispositivo con pantalla para gestionar el hogar, automatizaciones y Siri.

Pantalla inteligente : similar a una tablet fija, permitiría controlar el hogar desde una interfaz visual.

HomePod y HomePod mini: nuevas versiones con mejoras en sonido y funciones inteligentes.

Con este conjunto de lanzamientos, Apple buscaría reforzar su ecosistema y ampliar su presencia en nuevas categorías, en un 2026 que podría convertirse en uno de los más importantes de su historia reciente.