La inteligencia artificial mejora la detección de cáncer de mama en Suecia

El mayor ensayo clínico del país mostró cómo la tecnología médica reduce el esfuerzo profesional y aumenta la eficacia en exámenes rutinarios

La inteligencia artificial redujo en
La inteligencia artificial redujo en un 44% la carga laboral de los radiólogos suecos durante el cribado mamográfico, optimizando el proceso diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de inteligencia artificial en el cribado mamográfico ha permitido detectar un 29% más de casos de cáncer de mama y reducir en un 12% los diagnósticos que se presentan entre las rondas rutinarias de exámenes, conocidos como cánceres de intervalo. Además, se registró una disminución de un 44% en la carga laboral de los radiólogos, según el mayor ensayo clínico realizado en Suecia hasta la fecha.

El estudio MASAI, dirigido por Kristina Lång en Lund University, incluyó a 106.000 mujeres y demostró que el uso de IA representa un avance relevante en la eficiencia y el alcance de los programas de detección temprana.

Entre abril de 2021 y diciembre de 2022, 106.000 mujeres suecas participaron en este ensayo controlado. De acuerdo con Lund University, el método tradicional, que requiere la revisión de dos radiólogos, fue comparado con una modalidad novedosa en la que la inteligencia artificial asignaba las mamografías de bajo riesgo a una sola revisión e identificaba, mediante indicios sospechosos, las imágenes que necesitaban doble verificación.

En su análisis del estudio, Eric Topol indicó que la intervención de la IA facilitó la detección temprana de tumores, especialmente de pequeño tamaño y sin compromiso ganglionar.

La implementación de IA permitió
La implementación de IA permitió identificar más tumores invasivos en etapas iniciales y redujo un 27% los casos de cáncer agresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo más destacado señala que, con apoyo de la inteligencia artificial, se detectaron 1,55 casos de cáncer por cada 1.000 mujeres examinadas, frente a 1,76 en el grupo con procedimiento

convencional, según Lund University. Esto refleja la capacidad de la IA para identificar más tumores invasivos en etapas iniciales. Además, dentro del grupo con IA, el número de cánceres agresivos descendió en un 27%, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.

En cuanto al impacto en el trabajo profesional, el número de mamografías que los radiólogos tuvieron que analizar manualmente en el grupo con apoyo tecnológico descendió un 44%. Kristina Lång explicó, en declaraciones recogidas por Lund University, que estos resultados “evidencian la seguridad clínica, la precisión de la metodología y la mejora en la eficiencia cuando se integra la tecnología”.

Para las pacientes, la participación en el programa no implica ningún cambio perceptible: la realización de la mamografía es igual que en procesos previos, siendo en la etapa de lectura de imágenes donde se introduce la innovación tecnológica.

En el plano clínico, la sensibilidad —capacidad para detectar cánceres reales— se vio incrementada, sin que esto conllevara un aumento en la cantidad de falsos positivos. “Un falso positivo ocurre cuando una mujer es llamada para una revisión adicional, pero no se confirma la presencia de cáncer”, aclaró Lång.

La seguridad y la fiabilidad de la implementación de IA siguen siendo objeto de discusión entre los expertos. Tanto Lund University como The Guardian subrayan que el sistema tecnológico no reemplaza a los radiólogos, sino que actúa como herramienta complementaria, y que la supervisión humana continúa siendo indispensable.

El método con inteligencia artificial
El método con inteligencia artificial agiliza la revisión de mamografías al asignar casos de bajo riesgo a una sola valoración y priorizar imágenes sospechosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simon Vincent, responsable científico de Breast Cancer Now, declaró a The Guardian que este ensayo “pone en evidencia un gran potencial para lograr diagnósticos más tempranos y mejorar la supervivencia”, al tiempo que insistió en la importancia de replicar estos resultados en distintos sistemas sanitarios. Por su parte, Sowmiya Moorthie de Cancer Research UK calificó los datos como “prometedores”, aunque hizo un llamado a la cautela y a la necesidad de ampliar los estudios antes de implementar esta tecnología de manera generalizada.

La integración sencilla del software en los sistemas de salud ha permitido que diversas regiones de Suecia ya hayan adoptado este modelo, mientras que otros países europeos analizan su incorporación. Kristina Lång resaltó que, gracias a los resultados positivos y a la facilidad técnica, el uso de inteligencia artificial podría expandirse internacionalmente a medida que nuevas investigaciones respalden su eficacia. El estudio MASAI completó la inclusión y análisis de participantes entre abril de 2021 y diciembre de 2022; los resultados principales ya fueron divulgados en la revista The Lancet.

Aunque la tecnología aporta mejoras a todo el proceso clínico, para quienes asisten rutinariamente a una mamografía en Suecia, el procedimiento permanece igual; la diferencia se encuentra en la fase de análisis, donde la inteligencia artificial se convierte en aliada de los especialistas humanos.

