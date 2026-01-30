Este celular tiene una batería que promete hasta dos días de autonomía y resistencia a golpes

El modelo Redmi Note 15 Pro+ 5G integra batería de 6.500 mAh y carga rápida de 100W para abastecerse en 40 minutos.

La duración de la batería es un punto clave que los usuarios consideran al buscar un celular y cuidar el que tienen. Llegar al final del día no es fácil en algunos teléfonos, por eso estamos observando una tendencia de pilas más grandes que superan las 24 horas de duración.

Un ejemplo es la serie Redmi Note 15 de Xiaomi, que llegó a Colombia y el mercado latinoamericano, con la promesa de ofrecer una autonomía de hasta dos días de uso.

Cómo es la batería de los Xiaomi Redmi Note 15

Uno de los puntos más destacados en la Serie Redmi Note 15 es la incorporación de baterías de silicio-carbono (SiC), una tecnología que permite alojar mayor densidad energética en un formato compacto y llega por primera vez a esta familia de teléfonos, que tienen un diseño más delgado y liviano.

El modelo Redmi Note 15 Pro+ 5G integra una batería de 6.500 mAh, mientras que el Redmi Note 15 Pro 5G eleva la cifra hasta los 6.580 mAh, permitiendo tener una autonomía suficiente para llegar al segundo día de carga, según los datos de la empresa. .

Los celulares Redmi Note 15 ofrecen gestión inteligente Xiaomi Surge, conservando el 80% de la capacidad tras 1.600 ciclos de carga.

Todas ellas están respaldadas por sistemas de carga rápida, llegando a los 100W en el caso del modelo Pro+ 5G, lo que permite cargar el dispositivo de 0 a 100% en 40 minutos.

Otro avance es el sistema de gestión Xiaomi Surge, que contribuye a la longevidad de la batería. Según los datos de la marca, estos dispositivos logran conservar un 80% o más de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a aproximadamente seis años de uso regular.

Cómo es la resistencia y durabilidad de estos celulares

Los modelos Pro fueron diseñados para soportar golpes, caídas y condiciones adversas que suelen ser perjudiciales para otros equipos de su rango de precio, algo que pusimos a prueba con varias experiencias en el lanzamiento, como sumergir el teléfono en el agua, golpes contra superficies rígidas y contra balones de fútbol pateados por nosotros mismos.

Para lograrlo, la estructura cuenta con una placa base reforzada, un marco de alta resistencia y un diseño multicapa que absorbe los impactos, sumando protección con Corning Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla, soportando caídas de hasta 2.5 metros.

Las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K garantizan alta protección contra polvo, agua a presión y caídas de los Redmi Note 15 Pro.

En términos de certificación, los modelos de gama superior alcanzan estándares IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K. Esto significa que los dispositivos pueden resistir polvo, inmersiones de hasta dos metros de profundidad durante 24 horas, e incluso chorros de agua a alta presión y temperatura.

El Redmi Note 15 Pro+ 5G refuerza su resistencia con un panel trasero de fibra de vidrio ultrarresistente, diseñado para maximizar la absorción de impactos sin añadir peso innecesario. Además, la tecnología Wet Touch 2.0 garantiza que la pantalla responda con precisión incluso cuando está mojada o bajo la lluvia, facilitando su uso en diversas circunstancias.

Cuáles son las diferentes entre los modelos de la serie Redmi Note 15

La familia Redmi Note 15 está compuesta por varios modelos, cada uno dirigido a diferentes tipos de usuario, pero todos bajo la misma filosofía de robustez y autonomía. El Redmi Note 15 Pro+ 5G es la versión más completa, integrando batería de gran capacidad, carga ultrarrápida, cámara principal de 200 megapíxeles y una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución CrystalRes y brillo máximo de 3.200 nits.

La serie Xiaomi Redmi Note 15 llega a Colombia y Latinoamérica con baterías de hasta dos días de autonomía.

El Redmi Note 15 Pro 5G mantiene el sensor de 200 megapíxeles y suma un procesador Dimensity 7400-Ultra, equilibrando rendimiento y resistencia. La versión estándar, el Redmi Note 15 5G, apuesta por una cámara de 108 megapíxeles y un diseño ultradelgado, mientras que el modelo base prioriza la relación entre autonomía, pantalla y precio.

Todos los dispositivos funcionan bajo el sistema HyperOS e incorporan herramientas de inteligencia artificial para la edición de imágenes, optimización del rendimiento y multitarea, reforzando la sensación de ecosistema integrado. A nivel de audio, los modelos Pro ofrecen un aumento de volumen del 400%, pensado para juegos y consumo de contenido multimedia.