Honduras

Honduras crea una fuerza especializada contra la extorsión y descarta al 90 % del personal de antigua unidad antipandillas

La unidad especializada apostará por la investigación criminal y la inteligencia estratégica

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La transición hacia la DAET avanza sin interrupciones en la operatividad policial
La nueva División Anti Extorsión selecciona solo a una décima parte del personal de la antigua unidad

La Policía Nacional de Honduras informó que la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas comenzará operaciones con una depuración de personal: solo el 10% de los agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado podría integrarse a la nueva estructura, según los primeros análisis de su conformación.

La DAET fue creada para reforzar las capacidades del Estado en la lucha contra la extorsión, las asociaciones terroristas y otras manifestaciones del crimen organizado. Las autoridades policiales señalaron que la unidad será conformada con criterios técnicos y de especialización.

Como parte del proceso de organización, la Policía Nacional indicó que realiza una evaluación del recurso humano que integrará la dependencia. Los resultados preliminares muestran que cerca del 90% del personal que pertenecía a la extinta DIPAMPCO no formará parte de la DAET.

Cómo será la selección de personal

Dentro del proceso de estructuración se establecieron mecanismos de selección basados en parámetros técnicos y profesionales. Entre los aspectos evaluados figuran la experiencia operativa, la formación especializada, el desempeño institucional, las capacidades investigativas, las competencias en inteligencia policial y los resultados obtenidos durante la carrera policial.

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Solo el 10% de los agentes de la anterior unidad policial será integrado a la DAET, tras un estricto proceso de selección técnica y profesional.
Solo el 10% de los agentes de la anterior unidad policial será integrado a la DAET, tras un estricto proceso de selección técnica y profesional.

La Policía Nacional aclaró que la exclusión de la mayoría del personal de la extinta DIPAMPCO no responde a decisiones administrativas generales, sino al cumplimiento de perfiles específicos diseñados para atender las exigencias de una unidad especializada.

Las autoridades señalaron que la intención es conformar un equipo con altos estándares de preparación y profesionalismo para fortalecer la efectividad institucional frente a las amenazas del crimen organizado.

Inteligencia e investigación

La nueva división tendrá una orientación centrada en la inteligencia estratégica y la investigación criminal. Esto implica fortalecer la recopilación de información, el análisis de patrones delictivos, la identificación de estructuras financieras y la generación de pruebas que contribuyan a la judicialización de los responsables.

Según las autoridades, ese enfoque permitirá atacar las redes criminales desde sus niveles de planificación, financiamiento y coordinación, reducir su capacidad operativa y facilitar su desarticulación.

La DAET también trabajará de manera coordinada con las fiscalías especializadas del Ministerio Público y otras instituciones vinculadas a la persecución penal.

La transición hacia la DAET avanza sin interrupciones en la operatividad policial
La transición hacia la DAET avanza sin interrupciones en la operatividad policial

Continuidad de las operaciones

La Policía Nacional sostuvo que la transición hacia la nueva estructura no ha generado interrupciones en las acciones de seguridad que se desarrollan en el territorio nacional.

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Mientras avanza la consolidación administrativa y operativa de la DAET, continúan los patrullajes preventivos, los operativos de control, los procesos investigativos y las acciones focalizadas contra maras, pandillas y organizaciones criminales.

Además afirmaron que los esfuerzos institucionales se mantienen activos en todo el país para garantizar la continuidad de las operaciones destinadas a proteger a la población y combatir los distintos fenómenos delictivos.

La Policía Nacional reiteró que la creación de la DAET forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a mejorar las capacidades humanas, tecnológicas y operativas de la institución.

Según las autoridades, la conformación de una unidad especializada permitirá responder con mayor eficiencia a los desafíos que representan las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

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