CyberDay 2026: crecen los destinos internacionales entre las familias y se suma un aliado indispensable

La asistencia al viajero ganó relevancia frente al aumento de los costos sanitarios fuera de Chile (Assist Card)

Cada año, las vacaciones de invierno se transforman en uno de los períodos más esperados por las familias chilenas. La posibilidad de escapar de las bajas temperaturas y aprovechar el receso escolar impulsa miles de viajes hacia destinos internacionales.

En ese contexto, compañías especializadas como Assist Card comenzaron a ganar protagonismo entre quienes priorizan cobertura médica, respaldo internacional y soluciones rápidas ante emergencias, demoras aéreas o inconvenientes logísticos, más allá de los pasajes y el alojamiento.

La cobertura internacional gana espacio en la planificación

El aumento en los costos de la salud privada fuera de Chile modificó la percepción sobre la asistencia al viajero. Una consulta de urgencia en Estados Unidos o Europa puede representar un gasto difícil de afrontar sin cobertura internacional.

Los planes familiares con hijos gratis impulsan la demanda de asistencia internacional este invierno (Assist Card)

Frente a ese escenario, el CyberDay 2026 aparece como una oportunidad estratégica para contratar servicios de protección con descuentos especiales. Entre las compañías que concentran mayor atención se encuentra Assist Card, que lanzó beneficios exclusivos para el mercado chileno.

La compañía tiene como objetivo proteger al grupo familiar al mejor precio, por eso ofrecen un costo de solo 8 dólares por día y una cobertura de hasta 1 millón de dólares.

La empresa presentó promociones de hasta un 55% de descuento en planes internacionales. La propuesta también incluye alternativas de financiación en cuotas sin interés en todos los bancos, con el objetivo de facilitar la organización económica de las vacaciones.

Asimismo, la firma incorporó el beneficio de hijos gratis en todos los productos anuales. De esta manera, busca ampliar el acceso a coberturas médicas para grupos familiares que viajan con menores.

Respaldo inmediato frente a una emergencia

Uno de los puntos más valorados por los usuarios es la modalidad de atención directa. Ante una emergencia, la compañía coordina el contacto con clínicas y centros médicos sin exigir desembolsos por parte del pasajero.

Por el contrario, muchos seguros asociados a tarjetas de crédito funcionan bajo sistemas de reintegro. En esos casos, el viajero debe pagar previamente los gastos y luego iniciar un trámite administrativo para recuperar el dinero al regresar a Chile.

Sin embargo, la diferencia entre ambos modelos se vuelve más evidente cuando ocurre una situación compleja en el exterior. Una internación, un accidente o una cirugía pueden implicar montos elevados que afectan seriamente el presupuesto familiar.

Tecnología y beneficios para las familias

Por otra parte, la experiencia digital adquirió un rol clave dentro del segmento. Assist Card incorporó herramientas de telemedicina 24/7 que permiten acceder a consultas virtuales desde cualquier lugar del mundo.

Esa función resulta especialmente útil durante las vacaciones de invierno, cuando las enfermedades respiratorias suelen multiplicarse entre niños y adultos. A través de una videollamada, los usuarios pueden recibir orientación médica en español sin abandonar el hotel.

Del mismo modo, la aplicación móvil permite gestionar asistencia, consultar documentación y solicitar ayuda frente a pérdidas de equipaje o cancelaciones aéreas. La intención es centralizar todos los servicios en una plataforma simple y rápida.

CyberDay 2026 sirve como una oportunidad para contratar cobertura médica con descuentos especiales (Assist Card)

En paralelo, los destinos elegidos por los viajeros chilenos siguen ampliándose. Brasil, el Caribe y Estados Unidos mantienen una fuerte demanda, aunque Japón, Costa Rica y Reino Unido aparecen entre las tendencias de 2026.

A su vez, las familias comenzaron a prestar más atención a la letra chica de las pólizas. Los topes de asistencia, los deducibles y las limitaciones geográficas pueden modificar significativamente la experiencia ante un inconveniente.

Dentro de ese panorama, Assist Card busca posicionarse como una de las opciones más competitivas del CyberDay chileno. La compañía apuesta por combinar respaldo internacional, herramientas digitales y promociones especiales para captar al público que prepara sus vacaciones de invierno.

Finalmente, el crecimiento del turismo internacional convirtió a la asistencia al viajero en un servicio cada vez más relevante para los consumidores. En un escenario donde cualquier emergencia puede generar gastos millonarios, acceder a cobertura médica y soporte inmediato pasó a ser una decisión fundamental antes de salir del país.

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