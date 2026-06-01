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Ciberlunes 2026: claves para viajar y seguir a la selección uruguaya en el Mundial

La nueva edición de la copa presenta desafíos para los hinchas de la Celeste que van desde trámites migratorios hasta el acceso a servicios de salud y asistencia especializada. Cómo aprovechar los descuentos por internet para resolver esta logística

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Inhouse Assist Card
Assist Card ofrece una promoción imperdible para seguir a la selección uruguaya durante el Mundial (Assist Card)

A poco tiempo del inicio de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, la expectativa de los hinchas uruguayos crece a lo largo y ancho del país. El torneo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, implica condiciones inéditas en materia de organización y traslado.

Esta edición, la más extensa de la historia con 48 selecciones y tres naciones anfitrionas, obliga a los viajeros a considerar factores como trámites migratorios, diferencias de husos horarios y altos costos en dólares. En este marco, la planificación se vuelve esencial y desde Assist Card brindan algunas claves para quienes planean acompañar a la Celeste.

La necesidad de contar con Visa para Estados Unidos y eTA canadiense (para quienes deseen ver partidos en este país) exige gestiones anticipadas. Además, el traslado entre sedes distantes representa un reto en términos logísticos y económicos. En este contexto, la previsibilidad se transforma en el recurso fundamental.

El estadio de Monterrey es una de las sedes mexicanas donde se disputará el próximo Mundial (Reuters)
El estadio de Monterrey es una de las sedes mexicanas donde se disputará el próximo Mundial (Reuters)

El valor de la previsibilidad ante un Mundial de múltiples sedes

La oportunidad del Ciberlunes 2026 aparece como la ocasión ideal para anticipar y proteger el viaje. No se trata solo de conseguir entradas o pasajes, sino de asegurar que tanto la salud como el bolsillo estén cubiertos ante cualquier eventualidad.

En el marco de esta fecha, Assist Card ofrece herramientas concretas para que los hinchas vivan el Mundial con la tranquilidad de saber que están respaldados por especialistas.

Riesgos concretos de viajar por Norteamérica durante el Mundial

El próximo campeonato se distingue por la magnitud de su geografía y la complejidad de desplazamientos. Esto incrementa de manera significativa los riesgos en términos logísticos, económicos y sanitarios.

  • Vuelos y conexiones: Se multiplican los trayectos de cabotaje e internacionales, lo que aumenta la posibilidad de cancelaciones o demoras y la consecuente pérdida de conexiones importantes.
  • Equipaje: La afluencia masiva en aeropuertos eleva el riesgo de extravío o demora de valijas. Contar con una asistencia que indemnice rápidamente permite continuar el viaje sin demasiadas complicaciones.
  • Costo de la medicina privada: Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de salud más onerosos a nivel global. Una consulta de urgencia puede generar facturas de decenas de miles de dólares.
  • Gasto imprevisto en México y Canadá: la atención médica privada para extranjeros también representa un gasto difícil de prever y de afrontar.

Frente a este panorama, en Assist Card afirman que contar con la mejor asistencia al viajero se transforma en un requisito de seguridad esencial. Permite resolver, sin demoras ni gastos adicionales, situaciones como enfermedades repentinas, accidentes o la necesidad de medicamentos en cualquier punto del recorrido.

Dos hombres jóvenes y sonrientes caminan en un aeropuerto, llevando mochilas y maletas de cabina. Otras personas transitan y hay carteles de información.
Seguir a la selección en tierras norteamericanas es una tarea compleja y costosa que exige una planificación detallada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos y financiamiento para coberturas

Para el Ciberlunes, la compañía presenta una promoción exclusiva para los hinchas uruguayos: ofrece hasta un 50% de descuento en la contratación de su asistencia al viajero, junto con la posibilidad de financiar el servicio en 12 cuotas sin recargo.

Este beneficio permite congelar el costo en pesos uruguayos y evitar sorpresas derivadas de la volatilidad del dólar.

Además, Assist Card diseñó un producto específico para este torneo (AC CUP 500) que se destaca por una característica diferencial: si la Celeste avanza de fase, la cobertura se extiende automáticamente y sin costo extra.

Por qué elegir a especialistas en asistencia al viajero

Dentro de un mercado donde abundan opciones digitales y seguros genéricos, la experiencia y la capacidad de respuesta inmediata resultan claves. Assist Card, con más de 50 años dedicados exclusivamente al segmento de asistencia al viajero, sostiene una estructura institucional robusta y una red de prestadores médicos en más de 190 países que lo posiciona como líder en el rubro.

A diferencia de alternativas tradicionales, la compañía posee un enfoque de intervención directa. Esto significa que, ante una emergencia, el viajero recibe atención inmediata en clínicas y centros médicos de primer nivel, sin desembolsar dinero de su propio bolsillo.

La tecnología cumple un papel decisivo en la experiencia. Mediante la aplicación móvil de Assist Card, los usuarios pueden realizar consultas médicas por videollamada desde cualquier lugar, ya sea la habitación de un hotel o las inmediaciones de un estadio.

El servicio de atención 24/7 en idioma español es especialmente valorado. Frente a una urgencia en el exterior, la posibilidad de comunicarse en el propio idioma aporta tranquilidad y confianza, factores determinantes en situaciones de estrés.

Para más conocer más información y contratar la cobertura, se puede ingresar al sitio de Assist Card.

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