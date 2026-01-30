Tecno

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

La estrategia es impulsada por el CEO Andy Jassy, quien ha reiterado que Amazon debe operar con mentalidad de startup pese a su tamaño global

Amazon ha despedido 16.000 empleados.
Los despidos de más de 16.000 trabajadores corporativos en Amazon forman parte de una estrategia interna para transformar a la compañía en la “startup más grande del mundo”. Así lo explicaron ejecutivos de la empresa en memorandos internos a los que tuvo acceso Business Insider, en los que justifican la reducción de personal como un paso necesario para reorganizar la estructura y acelerar la toma de decisiones.

“Nuestra ambición es ser la startup más grande del mundo”, señalaron los ejecutivos en dos comunicados similares enviados a equipos de Amazon Web Services (AWS). En los documentos, la dirección sostiene que este objetivo implica reforzar una cultura basada en la propiedad individual, la velocidad y la experimentación, lo que obliga a la empresa a “seguir evolucionando su estructura organizativa”.

La idea de operar como una gran startup se ha convertido en uno de los ejes del mandato de Andy Jassy, CEO de Amazon, quien ha reiterado este concepto en distintos mensajes internos y en su más reciente carta a los accionistas. En ese documento, Jassy destacó la necesidad de mantener la agilidad y mentalidad emprendedora pese al tamaño global de la compañía.

Los memorandos fueron firmados por Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Amazon Web Services, y Colleen Aubrey, vicepresidenta sénior de la empresa. Ambos textos comparten un lenguaje casi idéntico, lo que sugiere una directriz corporativa común sobre cómo comunicar los despidos a los equipos afectados.

Entre los puntos destacados en los mensajes se confirma que las notificaciones a los empleados ya fueron completadas en Estados Unidos y Canadá. Además, los ejecutivos reconocen que los cambios son difíciles y cierran los comunicados con un mensaje enfocado en el futuro y en los objetivos de los equipos que permanecen en la compañía.

Los memorandos también incluyen referencias explícitas al apoyo para los trabajadores afectados. En ambos casos se menciona que el Programa de Asistencia al Empleado (EAP) está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ofrecer apoyo gratuito y confidencial. “Por favor, cuídense y cuídense unos a otros”, se repite de forma textual en los documentos.

Otros directivos de Amazon también se pronunciaron internamente sobre los despidos. Greg Pearson, vicepresidente de AWS, instó a los empleados a “utilizar la tecnología para simplificar el trabajo”. Este mensaje refuerza la narrativa de que la automatización y la eficiencia operativa son pilares centrales del nuevo enfoque de la empresa.

Además de los memorandos, Amazon distribuyó información adicional a los empleados despedidos a través de secciones de preguntas frecuentes y correos electrónicos enviados por Beth Galetti, directora de Recursos Humanos de la compañía. En estos mensajes se detallan aspectos relacionados con indemnizaciones, beneficios temporales y procesos de salida.

Los mensajes internos en Slack revisados por Business Insider indican que los despidos afectaron a múltiples áreas estratégicas de la empresa. Entre ellas se encuentran equipos de Amazon Web Services vinculados a servicios clave como Bedrock, la plataforma de inteligencia artificial en la nube; Redshift, el servicio de almacenamiento de datos; y ProServe, el área de consultoría para clientes empresariales.

También se vieron impactados equipos del negocio minorista de Amazon, incluidos los vinculados al servicio de suscripción Prime y a la experiencia de entrega de última milla, una de las áreas más sensibles para la operación logística de la compañía.

Amazon no ha presentado los despidos como una respuesta directa a una caída en el negocio, sino como parte de un proceso de reestructuración orientado a reducir capas jerárquicas y acelerar la ejecución. Con esta estrategia, la empresa busca mantener su competitividad en un contexto marcado por la presión sobre los costos, la adopción acelerada de inteligencia artificial y la creciente competencia en la nube y el comercio electrónico.

