Apple Music gratis por tiempo limitado: cómo puede acceder a esta promoción especial

Apple Music se encuentra de promoción y da tres meses de servicio totalmente gratuito. (Apple)

Apple lanzó una promoción por tiempo limitado que permite a nuevos usuarios acceder a Apple Music de forma gratuita durante tres meses. La oferta amplía el período de prueba habitual de un mes y busca atraer a quienes aún no han experimentado el servicio de streaming musical de la compañía. La promoción ya se encuentra disponible y podrá activarse hasta el próximo 24 de febrero.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Apple de reforzar la visibilidad de su plataforma musical en coincidencia con el Super Bowl, evento del cual Apple Music es patrocinador oficial del show de medio tiempo. Como parte de esta campaña, la compañía de Cupertino decidió extender el acceso gratuito a tres meses completos, siempre que se trate de usuarios que nunca hayan estado suscritos al servicio.

Para acceder a la promoción, los interesados deben canjearla desde un dispositivo compatible. Apple informó que la oferta está disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro y también en dispositivos Android. El proceso requiere registrarse como nuevo usuario y contratar un plan individual o familiar, que comenzará a cobrarse automáticamente una vez finalizado el período de prueba si no se cancela a tiempo.

Actualmente, Apple Music ofrece dos planes principales dentro de esta promoción. El plan individual tiene un costo de 9,99 dólares (10,99 euros) al mes, mientras que el plan familiar cuesta 15,99 dólares (16,99 euros) mensuales. Este último permite compartir la suscripción con hasta cinco personas adicionales mediante la función “En familia”, manteniendo bibliotecas, recomendaciones y perfiles personalizados para cada usuario.

Apple recordó que los usuarios que deseen evitar cargos posteriores deben cancelar la suscripción antes de que finalicen los tres meses gratuitos. La empresa no aplica penalidades por cancelación y el acceso se mantiene activo hasta el último día del período promocional.

En cuanto al contenido, Apple Music cuenta con un catálogo que supera los 100 millones de canciones, todas disponibles sin anuncios. El servicio permite descargar música para escuchar sin conexión, una función clave para usuarios que buscan consumo offline. Además, incluye audio espacial con tecnología Dolby Atmos y calidad de audio sin pérdida, dos de las principales apuestas de Apple para diferenciarse dentro del mercado del streaming musical.

La plataforma también ofrece contenidos exclusivos de artistas, estaciones de radio en vivo y acceso a Apple Music Classical, una aplicación incluida sin costo adicional para quienes estén interesados específicamente en música clásica. Esta app cuenta con un catálogo especializado y herramientas de búsqueda optimizadas para ese género.

En los últimos meses, Apple Music incorporó nuevas funciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Entre ellas se encuentra el modo karaoke, que permite cantar solo o en dúo con letras sincronizadas, la posibilidad de fijar música dentro de la biblioteca y el uso de arte animado durante la reproducción de determinados álbumes y canciones. Además, Apple habilitó el acceso a letras incluso sin conexión a internet.

La promoción llega en un contexto de fuerte competencia dentro del sector del streaming musical. Spotify continúa liderando en número de usuarios a nivel global, impulsado en parte por su modelo gratuito con anuncios, una modalidad que Apple Music no ofrece. En respuesta, Apple ha reforzado su propuesta con mejoras en calidad de sonido, funciones exclusivas y períodos de prueba más amplios.

Con esta oferta de tres meses gratuitos, Apple busca reducir la barrera de entrada para nuevos usuarios y darles tiempo suficiente para explorar el servicio sin compromiso. La compañía apuesta a que la combinación de catálogo, calidad de audio y funciones adicionales sea suficiente para convertir a los usuarios de prueba en suscriptores pagos una vez finalizada la promoción.