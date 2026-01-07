Universal Music y Nvidia colaboran en el uso de IA para mejorar la experiencia de oyentes y artistas

Tecno

El modelo Music Flamingo está diseñado para emular la comprensión musical humana. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Universal Music Group (UMG) ha anunciado una colaboración estratégica con Nvidia para incorporar inteligencia artificial avanzada en uno de los catálogos musicales más extensos del mundo. Esta asociación tiene como objetivo principal integrar el modelo de IA musical Music Flamingo, desarrollado por Nvidia y la Universidad de Maryland, para transformar la forma en que artistas y oyentes interactúan con la música.

Music Flamingo: IA musical y evolución en la experiencia de usuario

El modelo Music Flamingo, presentado en noviembre de 2025, está diseñado para emular la comprensión musical humana. Puede analizar pistas de hasta 15 minutos, reconociendo matices como la estructura, la armonía, los arcos emocionales y las progresiones de acordes.

Aunque los detalles sobre su integración al catálogo de UMG son limitados, se anticipa que los artistas tendrán acceso a herramientas para analizar, describir y compartir su música con mayor profundidad. Esto permitirá que los aficionados descubran canciones no solo por género o listas de reproducción, sino también por emoción, resonancia cultural y otros aspectos subjetivos.

Universal Music Group (UMG) es un conglomerado multinacional que graba, publica y distribuye música. REUTERS/Dado Ruvic

La colaboración busca contrarrestar la proliferación de contenido no original y genérico generado por IA en plataformas de streaming. Para ello, UMG y Nvidia han anunciado la creación de una incubadora de artistas dedicada al diseño y prueba de herramientas de creación musical basadas en IA, garantizando que los artistas sigan estando en el centro de la innovación.

Un enfoque responsable en la integración de IA y música

La alianza se enmarca en el compromiso de ambas compañías de impulsar la creatividad musical humana y asegurar una compensación justa para los titulares de derechos. La declaración de UMG subraya la intención de “impulsar la creación musical humana y la compensación a los titulares de derechos”.

En tanto, Richard Kerris, vicepresidente y director general de medios de Nvidia, enfatizó que el modelo de IA junto con el catálogo de UMG cambiará la forma en que los fans descubren, comprenden e interactúan con la música a escala global.

Además, recalcó que el proceso será llevado a cabo “de la manera correcta: con responsabilidad, con medidas de seguridad que protejan el trabajo de los artistas, garanticen la atribución y respeten los derechos de autor”.

Music Flamingo puede analizar pistas de hasta 15 minutos. VisualesIA

Si bien Universal Music ya había colaborado anteriormente con otras empresas tecnológicas en el ámbito de la IA, la alianza con Nvidia representa su incursión más relevante hasta la fecha. El acuerdo refleja la evolución de la industria musical ante el avance de la inteligencia artificial y la búsqueda de nuevas formas de conectar a los artistas con los oyentes protegiendo la integridad del proceso creativo.

Universal Music y otros gigantes de la música apuestan por una startup que promete revolucionar el streaming

Las principales compañías discográficas del mundo han otorgado licencias de sus catálogos a Klay, una startup musical que desarrolla un servicio de streaming con tecnología de inteligencia artificial. Este nuevo servicio permitirá a los usuarios modificar y recrear canciones empleando herramientas de IA.

Klay, dirigida por el productor Ary Attie y con exejecutivos de Sony Music y DeepMind de Google en su equipo, ha alcanzado acuerdos con Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group, según fuentes cercanas al proceso. La empresa planea anunciar oficialmente estas alianzas en los próximos días.

Klay es una startup musical que desarrolla un servicio de streaming con tecnología de inteligencia artificial. (Difusión)

El producto de Klay ofrecerá funciones similares a las de plataformas como Spotify, pero con la particularidad de que los usuarios podrán rehacer canciones en distintos estilos. Para ello, ha licenciado miles de éxitos musicales que servirán para entrenar su modelo de inteligencia artificial, comprometiéndose a que artistas y sellos mantengan cierto control sobre el uso de sus obras.

El sector musical ha mantenido una postura firme contra compañías de IA por el uso no autorizado de canciones, presentando demandas por derechos de autor contra empresas como Suno Inc. y Udio. Sin embargo, la industria reconoce que los artistas ya están empleando IA para crear música y, por ello, busca adaptarse a la tecnología mientras protege sus activos. Grandes plataformas como Spotify y YouTube también exploran herramientas similares.

