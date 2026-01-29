Qué falta para que Colombia aproveche al máximo la inteligencia artificial

Persisten brechas en conectividad, formación técnica y apropiación social que limitan el acceso y uso de la IA en empresas y entidades públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia ha construido una reputación como uno de los países líderes en inteligencia artificial (IA) dentro de América Latina. Cuenta con una Política Nacional de IA, marcos normativos emergentes y una hoja de ruta estatal. Sin embargo, este liderazgo institucional aún no se refleja plenamente en el uso cotidiano de esta tecnología por parte de empresas, instituciones públicas y ciudadanos.

Un reciente estudio elaborado por la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT) evidencia que el desafío inmediato no es solo normativo, sino principalmente de coordinación, ejecución y apropiación social.

Brechas estructurales y retos para la adopción real

El informe “IA en Colombia: análisis del entorno, desarrollo, regulación y perspectivas” señala que el debate nacional ha estado centrado en la regulación y los principios éticos. Mientras tanto, persisten brechas estructurales relacionadas con la conectividad, la infraestructura tecnológica, la formación de talento, el bilingüismo digital y la apropiación social de la tecnología.

La AIT recomienda fortalecer la educación en ciencia de datos e inteligencia artificial desde la escuela básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 (ILIA 2025), Colombia alcanzó 55,84 puntos sobre 100, ubicándose dentro del grupo de países adoptantes de la región.

Para Erick Rincón, miembro de la alianza y director del TIC Tank de la Universidad del Rosario, el país “ya dio un paso clave al definir reglas y política pública. Ahora el desafío es mucho más concreto: cómo hacer que la inteligencia artificial llegue a las empresas medianas, a los territorios, a la educación y al Estado, y se convierta en una herramienta cotidiana para mejorar productividad y servicios”.

El estudio advierte que el principal reto de Colombia en materia de IA no está en la regulación, sino en la capacidad de coordinación y ejecución. Se plantea como prioritario fortalecer la articulación entre entidades responsables de la política de IA, evitar la fragmentación regulatoria y avanzar hacia mecanismos efectivos de coordinación intersectorial y territorial. Asimismo, subraya la importancia de implementar evaluaciones de impacto algorítmico y auditorías sociotécnicas bajo criterios proporcionados, para no convertirlos en barreras operativas para la adopción tecnológica.

El estudio de la AIT advierte que el reto de Colombia está en la coordinación y ejecución, más que en la regulación de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación, monitoreo y condiciones habilitantes: tareas pendientes

El documento de la AIT recomienda crear una matriz nacional de seguimiento y monitoreo, con indicadores claros por dimensión, que permita medir avances reales, identificar brechas, comparar resultados y ajustar políticas en función de la evidencia. También resalta la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del Estado, tanto para la adopción de soluciones de IA como para su supervisión, mediante formación especializada, herramientas de evaluación y recursos institucionales adecuados.

La inversión en educación y talento se ubica en el centro de las acciones propuestas. El estudio sugiere incorporar pensamiento computacional, ciencia de datos e inteligencia artificial desde la educación básica, ampliar la formación técnica y el reentrenamiento laboral, y reducir las brechas territoriales, sociales y de género que dificultan el acceso y la apropiación de estas tecnologías.

El informe plantea que todo avance debe apoyarse en condiciones habilitantes, como mayor conectividad, acceso a servicios de computación en la nube, infraestructura digital robusta y bilingüismo técnico. Además, pide una integración transversal de la protección de datos personales, ciberseguridad, ética y gestión de riesgos, como base para la confianza y el uso responsable de la IA.

La Alianza destaca la necesidad de integrar protección de datos, ciberseguridad y ética como pilares para la confianza en la IA en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Felipe Torres, director de ATREVIA Colombia y miembro de la alianza, resaltó que “regular no es suficiente si no se acompaña de pedagogía, incentivos y una articulación efectiva entre actores públicos y privados”. El estudio se presenta como el primer insumo público de la AIT, una iniciativa multisectorial que busca aportar evidencia, promover el diálogo y construir propuestas para que la inteligencia artificial deje de ser solo una promesa técnica y se convierta en una herramienta real de desarrollo para el país.

La Alianza se posiciona así como un agente articulador entre regulación y competitividad, con el objetivo de lograr una adopción responsable y efectiva de la IA en Colombia.