Por qué Amazon bloqueó a XUPER TV y a Magis TV de los Fire TV

Amazon ha decidido eliminar de su biblioteca de Fire TV las aplicaciones XUPER TV y Magis TV, en un esfuerzo por reforzar su política contra la piratería digital y proteger los derechos de autor en su ecosistema de dispositivos.

Esta medida busca restringir el acceso a plataformas que ofrecen contenidos sin autorización y responde tanto a cambios regulatorios como a la necesidad de mantener un entorno seguro y legal para los usuarios.

Razones detrás del bloqueo de XUPER TV y Magis TV en los Fire TV

Con la llegada de su sistema operativo Vega OS en dispositivos recientes como el Fire TV 4K Select, Amazon ha limitado la instalación y el uso de aplicaciones tanto oficiales como alternativas.

Fire TV Stick 4K Max (2ª generación, 2023). AMAZON

Programas como Xuper TV, Magis TV, DGO y Zapping presentan fallos o no se pueden ejecutar, ya que la empresa ha reforzado la política de bloqueo de apps ilegales e impedido la instalación de aplicaciones externas mediante archivos APK.

De esta manera, Amazon busca cerrar el paso a plataformas que permiten acceder a canales de pago o contenido protegido sin autorización.

El objetivo es equilibrar la flexibilidad de los dispositivos Fire TV —que han ganado popularidad al convertir televisores convencionales en centros multimedia— con la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de la ley.

Xuper TV surgió como reemplazo de Magis TV, pero presenta los mismos riesgos legales y de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones legales y alternativas a XUPER TV en Fire TV

Tras el bloqueo de Xuper TV y Magis TV, los usuarios de Fire TV pueden optar por plataformas legales como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max para acceder a series, películas y canales.

Cada uno de estos servicios ofrece catálogos variados, producciones originales y experiencia de usuario segura, con opciones como descargas offline, integración con el ecosistema Amazon y acceso a contenidos exclusivos.

Prime Video, por ejemplo, destaca por su vínculo con el ecosistema Fire TV y Alexa, mientras que Disney+ es la opción preferida para familias y fanáticos de franquicias populares. Max mantiene su sello con producciones originales galardonadas y una oferta premium, y Netflix continúa liderando con su extenso catálogo global.

Los usuarios de Fire TV pueden optar por plataformas legales como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max para acceder a series, películas y canales. Foto: App Marketing News

Magis TV y Xuper TV: bloqueos judiciales y riesgos al usar aplicaciones pirata

El caso de Magis TV marcó un hito en Argentina cuando una resolución judicial ordenó su bloqueo y la eliminación de la aplicación en dispositivos Android, estableciendo un precedente en la lucha contra la piratería digital.

Xuper TV surgió como reemplazo, pero presenta los mismos riesgos legales y de seguridad: permite el acceso no autorizado a plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video, lo que constituye una infracción a los derechos de autor y puede acarrear consecuencias legales para usuarios y distribuidores.

Además, instalar este tipo de aplicaciones desde fuentes desconocidas expone los dispositivos a malware, vulnerabilidades y ataques cibernéticos. Por ello, las autoridades recomiendan evitar su uso para proteger tanto la seguridad digital como el cumplimiento de la ley.

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos. (Difusión)

Fire TV: convertir cualquier televisor en Smart TV, pero con protección

Los dispositivos Fire TV transforman cualquier televisor en una Smart TV conectada a internet, con acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming. Modelos como Fire TV Stick, Fire TV 4K y Fire TV Cube ofrecen opciones para todos los usuarios, con funciones como control por voz y acceso a contenidos gratuitos con anuncios, como Pluto TV.

Amazon mantiene su apuesta por la flexibilidad, pero refuerza los controles para prevenir el uso de aplicaciones no autorizadas y proteger la experiencia del usuario. Todos los dispositivos operan bajo Fire OS, un sistema basado en Android con una tienda de aplicaciones propia, diseñada para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el acceso a contenidos digitales.