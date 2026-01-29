Tecno

Alerta en América Latina: 7 de cada 10 usuarios cambiaron sus contraseñas por temor a ciberataques

El aumento de hackeos y filtraciones impulsa una nueva conciencia de seguridad digital en la región, donde la actualización frecuente de claves y el uso de autenticación multifactor se consolidan

El 69% de los latinoamericanos cambia sus contraseñas por miedo a ciberataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a los ciberataques y la creciente sofisticación de las amenazas digitales están modificando los hábitos de seguridad en América Latina. Una muestra de ella fue el resultado de un reciente estudio de Kaspersky, reveló que el 69% de los usuarios de la región ha cambiado alguna de sus contraseñas en los últimos seis meses debido a preocupaciones de seguridad.

Este dato refleja un aumento en la percepción de riesgo frente a hackeos, filtraciones de datos y la posibilidad de perder el control sobre la información personal en línea.

Cómo han modificado las claves los latinoamericanos

La rapidez con la que los usuarios están actualizando sus claves marca un nuevo punto de inflexión en la ciberseguridad regional. Según el informe, el 23% modificó sus contraseñas de correo electrónico o redes sociales en el último mes y casi la mitad (47%) lo hizo en los últimos tres meses.

Los usuarios refuerzan la seguridad de cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos, adoptando buenas prácticas y herramientas tecnológicas para protegerse de ataques cada vez más sofisticados - (Imagen ilustrativa Infobae)

El cambio de comportamiento no es casual: el crecimiento de filtraciones de datos, ataques de phishing cada vez más sofisticados, incluyendo los potenciados por inteligencia artificial, y la circulación de credenciales robadas han elevado el nivel de alerta entre los usuarios latinoamericanos.

Las cifras muestran un giro en la percepción del riesgo digital en la región. Hoy, redes sociales, correos electrónicos, servicios bancarios y plataformas de comercio electrónico se consideran puntos críticos para la protección de datos personales.

Un solo acceso no autorizado puede desencadenar un efecto dominó: exposición de información privada, suplantación de identidad y estafas con impacto directo en la vida financiera y personal.

Carolina Mojica, gerente de productos para el Consumidor para América Latina en Kaspersky, afirmó que las contraseñas hoy protegen aspectos personales, laborales y financieros, lo que las convierte en uno de los principales objetivos para los ciberdelincuentes.

La ejecutiva de la empresa de ciberseguridad señaló aunque muchas plataformas ya aplican autenticación multifactor, el uso de contraseñas débiles o repetidas persiste como una de las vulnerabilidades más comunes entre los usuarios.

Recomendaciones de seguridad para proteger cuentas y contraseñas

Los expertos recomiendan no reutilizar claves, activar doble verificación y emplear gestores de contraseñas, ante el incremento de ataques de phishing y la circulación de credenciales robadas en la región - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que los usuarios cambien sus contraseñas más frecuentemente evidencia una mayor conciencia del riesgo digital y una intención clara de proteger la información. Para los expertos, esta reacción es positiva, pero debe mantenerse y complementarse con buenas prácticas y el uso de herramientas adecuadas.

Entre los consejos destacados por Kaspersky en el Día Mundial del Cambio de Contraseña, se encuentran:

  • Cambiar contraseñas con regularidad: Actualizarlas al menos cada tres meses reduce la posibilidad de accesos no autorizados tras una filtración.
  • No reutilizar claves: Usar una contraseña diferente para cada cuenta importante evita que un solo ataque comprometa múltiples servicios.
  • Crear contraseñas robustas: Deben tener al menos 12 caracteres, combinando letras, números y símbolos. Es fundamental evitar información personal predecible.
  • Activar la verificación en dos pasos: Este segundo factor de autenticación puede frenar accesos no autorizados incluso si la contraseña es robada.

El aumento de ciberataques a nivel global, la aparición de amenazas impulsadas por inteligencia artificial y la circulación de bases de datos con credenciales robadas han elevado el umbral de preocupación en América Latina. Los usuarios ya no ven la seguridad como un tema técnico lejano, sino como una necesidad diaria para proteger su vida digital.

El reto para la región es mantener y profundizar esta cultura de la prevención. El uso de contraseñas fuertes, la adopción de autenticación multifactor y la actualización constante de las medidas de protección son pasos fundamentales. Además, el acceso a herramientas de gestión de claves y seguridad integral puede marcar la diferencia a la hora de responder a incidentes y evitar daños mayores.

En una región donde la digitalización avanza a ritmo acelerado, la protección de las cuentas personales se ha convertido en una prioridad indiscutible. Cambiar contraseñas regularmente ya no es solo una recomendación, sino una necesidad para sobrevivir en el escenario actual de ciberamenazas.

