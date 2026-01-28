Si tu celular está lento, aplica estos cinco trucos para recuperar su velocidad

En algunas situaciones los usuarios pueden experimentar demoras al abrir programas en sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En determinadas situaciones, los usuarios de celulares notan una reducción en la velocidad de respuesta de sus dispositivos. Las causas de esta lentitud pueden ser variadas, desde la acumulación de archivos y aplicaciones que no se utilizan hasta la falta de actualizaciones del sistema.

Este problema afecta tanto a dispositivos Android como iOS, generando demoras en la apertura de aplicaciones, retrasos en la ejecución de tareas y fallos en el funcionamiento general.

Para estos casos, existen diferentes soluciones para mejorar el rendimiento de un smartphone sin necesidad de acudir a soporte técnico o reemplazar el dispositivo. A continuación, se presenta una guía sobre los trucos más efectivos para recuperar la velocidad y optimizar el uso del teléfono.

Por qué hay que reiniciar el teléfono para solucionar errores del celular

Apagar y volver a encender el dispositivo suele resolver bloqueos temporales y liberar recursos internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo se considera una de las acciones más simples y eficaces para resolver problemas de lentitud. Al reiniciar, se cierran todos los procesos en segundo plano que podrían estar ralentizando el funcionamiento.

En la mayoría de los dispositivos Android, se debe mantener presionado el botón de encendido durante treinta segundos hasta que el celular se reinicie. En modelos recientes de iPhone, el procedimiento consiste en utilizar la función de apagado desde el menú de configuración.

Realizar reinicios periódicos contribuye a liberar memoria RAM y a restablecer el funcionamiento de las aplicaciones, lo que puede mejorar de inmediato la velocidad. Se debe comprobar el rendimiento tras cada reinicio para identificar si el inconveniente persiste o si la acción resultó suficiente.

Qué pasa si no se actualiza el sistema operativo del dispositivo

Las actualizaciones periódicas corrigen errores y permiten aprovechar nuevas funciones que optimizan el desempeño general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actualizaciones del sistema operativo incluyen mejoras de seguridad y optimización del rendimiento. Estas actualizaciones corrigen errores, reducen el consumo de recursos y mejoran la compatibilidad con nuevas aplicaciones.

En Android, el proceso se realiza desde la aplicación Configuración, en el apartado Sistema, seleccionando Actualización de software. En iOS, la ruta es Configuración, luego General y finalmente Actualización de software.

Mantener el sistema actualizado garantiza que el dispositivo utilice versiones más eficientes del software, lo que ayuda a reducir la lentitud y los fallos frecuentes. Aunque algunos modelos antiguos reciben menos actualizaciones, es conveniente verificar con frecuencia la disponibilidad de nuevas versiones para aprovechar las mejoras de rendimiento.

De qué forma liberar espacio de almacenamiento puede revertir la lentitud

El celular puede presentar errores si tiene menos del 10% de espacio disponible. (Imagen ilustrativa Infobae)

El almacenamiento insuficiente es una de las principales causas de bajo rendimiento en teléfonos inteligentes. Los dispositivos requieren un porcentaje mínimo de espacio libre para operar correctamente; por lo general, se recomienda conservar al menos un 10% de la capacidad total.

El exceso de archivos, aplicaciones instaladas y datos innecesarios puede provocar demoras y bloqueos. Para solucionar esto, se aconseja eliminar aplicaciones poco utilizadas y archivos temporales desde el menú de almacenamiento del dispositivo.

En iOS, el sistema ofrece sugerencias automáticas para ahorrar espacio, mientras que en Android es posible revisar manualmente el uso de almacenamiento y borrar elementos innecesarios. Esta medida suele mejorar de forma inmediata la velocidad del celular.

Por qué se deben cerrar aplicaciones para mejorar el rendimiento

El uso simultáneo de varias aplicaciones puede saturar los recursos del dispositivo y afectar su velocidad. En Android, se puede forzar la detención de aplicaciones desde la configuración, lo que permite identificar aquellas que generan conflictos o consumen mucha memoria.

Gestionar las apps en uso ayuda a liberar memoria y evitar conflictos que pueden ralentizar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iPhone, el cierre forzado se realiza deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder al selector de aplicaciones y luego desplazando la ventana de la app hacia arriba.

Cómo el modo ahorro de batería influye en la velocidad del teléfono

El modo ahorro de batería, disponible tanto en Android como en iOS, limita diversas funciones del dispositivo para extender la autonomía.

Esta función desactiva procesos en segundo plano, reduce la velocidad del procesador y restringe la actividad de ciertas aplicaciones, lo que puede acarrear una disminución perceptible del rendimiento general.

Para restablecer la velocidad habitual, se debe desactivar el modo ahorro de batería cuando se necesite el máximo desempeño del dispositivo.