Tecno

Tu celular Android tarda mucho en abrir una aplicación: esto debes hacer para volverlo más rápido

La lentitud del teléfono suele ser por la falta de espacio de almacenamiento, apps desactualizadas y procesos abiertos en segundo plano

El rendimiento del celular Android
El rendimiento del celular Android suele verse afectado por factores que pueden corregirse desde las opciones de configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de un teléfono Android puede verse afectado por episodios de lentitud y demoras al abrir aplicaciones. Este comportamiento suele generar frustración y entorpecer tareas habituales como enviar mensajes, consultar redes sociales o utilizar herramientas de trabajo.

La ralentización de los dispositivos no siempre responde a un solo motivo. Factores como el almacenamiento lleno, la falta de actualizaciones o la acumulación de apps en segundo plano inciden directamente en el rendimiento.

Frente a este problema, existen pasos concretos que permiten optimizar el funcionamiento del teléfono y reducir los tiempos de espera al abrir aplicaciones. Esta guía aborda los procedimientos esenciales para acelerar un Android lento y recuperar una experiencia fluida.

Cuál es el primer paso que se debe tomar para solucionar problemas en Android

Reiniciar el dispositivo ayuda a
Reiniciar el dispositivo ayuda a liberar recursos y cerrar procesos que consumen memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo es una de las primeras pautas para enfrentar la lentitud. Presionar el botón de encendido durante unos 30 segundos suele forzar el reinicio en la mayoría de los modelos.

En algunos casos, la opción de “Reiniciar” aparece en pantalla y solo requiere confirmación. Esta acción permite que el sistema operativo cierre procesos en segundo plano y libere recursos.

Un reinicio periódico puede eliminar pequeños errores temporales que tienden a acumularse con el uso prolongado del dispositivo. Muchos problemas de lentitud desaparecen tras este simple paso, así que conviene probarlo antes de avanzar a soluciones más complejas.

Cómo comprobar si hay actualizaciones pendientes del sistema operativo

La falta de actualizaciones puede provocar incompatibilidades y un menor rendimiento. Abrir la app de Configuración y buscar la sección “Sistema” o “Actualización de software” es el primer paso para verificar si el dispositivo opera con la última versión disponible.

Las actualizaciones de software corrigen
Las actualizaciones de software corrigen fallas y mejoran la compatibilidad. (Foto: Europa Press)

Los fabricantes lanzan parches que corrigen errores y optimizan el funcionamiento general. Seguir las instrucciones en pantalla para descargar e instalar actualizaciones puede marcar una gran diferencia en la velocidad del dispositivo.

Qué pasa si falta espacio de almacenamiento en el teléfono

El almacenamiento insuficiente representa un obstáculo frecuente para el buen desempeño de los celulares Android. Cuando el espacio libre baja del 10%, el teléfono puede experimentar bloqueos, lentitud o fallos en la apertura de aplicaciones.

Para comprobar el estado del almacenamiento, solo hay que ingresar a la app de Configuración y revisar la sección correspondiente. Además, la liberación de espacio es clave : eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco usadas y mover fotos o videos a la nube puede devolver agilidad al teléfono.

Eliminar archivos innecesarios y aplicaciones
Eliminar archivos innecesarios y aplicaciones poco usadas libera memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere mantener siempre una franja de memoria disponible para que el sistema funcione de manera óptima, reduciendo la probabilidad de errores y demoras.

De qué forma las apps desactualizadas afectan la velocidad del celular

Las aplicaciones sin actualizar pueden ralentizar el dispositivo porque acumulan errores o presentan incompatibilidades con nuevas versiones del sistema.

Acceder a Google Play Store, presionar el ícono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps” permite revisar qué programas necesitan actualización. Instalar las versiones más recientes, en particular de apps críticas como la cámara o el navegador, ayuda a mejorar el rendimiento.

Google Play Store permite instalar
Google Play Store permite instalar las versiones más recientes de cada app. (Foto: Europa Press)

Asimismo, algunos desarrolladores lanzan actualizaciones específicas para corregir fallos de lentitud. Comprobar si hay actualizaciones pendientes para las apps más usadas y proceder a instalarlas contribuye a una experiencia más fluida. Además, esto garantiza la recepción de nuevas funciones y parches de seguridad.

Por qué se debe cerrar apps en segundo plano para acelerar el dispositivo

Tener múltiples aplicaciones abiertas en segundo plano consume memoria y recursos del sistema. Forzar la detención de aquellas que no se usan, desde la sección de aplicaciones en Configuración, libera capacidad para los procesos prioritarios.

Esta práctica no solo mejora la velocidad al abrir nuevas aplicaciones, sino que reduce el consumo de batería. Cerrar programas no utilizados minimiza el riesgo de que errores puntuales afecten el desempeño general del dispositivo Android.

