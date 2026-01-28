Sácale provecho al iPhone 17 Pro Max con estos siete ajustes iniciales imprescindibles

Puedes sacarle provocho al iPhone 17 Pro Max desde su primer uso.

El iPhone 17 Pro Max llegó al mercado como uno de los modelos más avanzados de Apple, con mejoras en rendimiento, cámara y autonomía. Sin embargo, más allá de sus especificaciones, la experiencia de uso depende en gran medida de cómo esté configurado desde el primer día.

Cabe precisar que varias opciones clave vienen desactivadas por defecto o ajustadas de forma genérica, por lo que modificarlas puede marcar una diferencia inmediata en comodidad, eficiencia y duración de la batería.

Tanto para quienes ya están familiarizados con iOS como para quienes ingresan por primera vez al ecosistema de Apple, estos siete ajustes iniciales permiten aprovechar mejor el dispositivo y adaptarlo al uso diario desde el primer momento.

Desde su primer uso, el iPhone 17 Pro Max debe de recibir algunos ajustes para dar un mejor redimiento y experiencia de usuario. REUTERS/Maxim Shemetov

1. Personalizar el botón de acción

El iPhone 17 Pro Max deja atrás el clásico interruptor de silencio e incorpora un botón de acción configurable. De forma predeterminada, cumple la misma función de silenciar el equipo, pero puede asignarse a tareas más útiles.

Desde Configuración > Botón de acción, es posible vincularlo a accesos rápidos como la cámara, la linterna, la grabación de notas de voz, un modo de enfoque o incluso un atajo personalizado. Bien configurado, se convierte en una herramienta que ahorra tiempo en el uso cotidiano.

2. Desactivar la activación por voz de Siri

Aunque Siri puede resultar útil, la activación por voz suele generar interrupciones accidentales. Para evitarlo, se puede limitar su uso únicamente a los botones físicos.

Desactivar la activación por voz de Siri es importante, ya que puede interrumpir en conversaciones importantes.

El ajuste se encuentra en Apple Intelligence y Siri > Hablar y escribir con Siri, donde se puede desactivar la escucha permanente. De este modo, Siri solo se activa manteniendo presionado el botón de encendido, reduciendo activaciones innecesarias.

3. Ajustar los valores predeterminados de la cámara

La cámara es uno de los principales atractivos del iPhone 17 Pro Max, pero muchas de sus opciones avanzadas no vienen optimizadas de fábrica según las preferencias del usuario.

En Configuración > Cámara, se pueden definir formatos de foto, resolución de video, estilos fotográficos, cuadrícula, nivel y opciones para conservar ajustes personalizados. Esto evita que el sistema restablezca parámetros cada vez que se abre la app de cámara.

La cámara del iPhone 17 Pro Max tiene ajustes de resoluciones para diferentes usuarios. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

4. Mostrar el porcentaje de batería

Por defecto, iOS solo muestra un ícono de batería, lo que dificulta conocer el nivel exacto de carga.Para activarlo, basta con ir a Ajustes > Batería y habilitar la opción de porcentaje. A partir de ese momento, el dato aparecerá en la barra superior y permitirá un control más preciso del consumo diario.

5. Activar la carga optimizada y la energía adaptable

Apple incluye funciones pensadas para prolongar la vida útil de la batería. En Ajustes > Batería > Carga, se puede activar la carga optimizada y establecer un límite máximo (por ejemplo, 80 % o 90 %).

Además, en Batería > Modo de energía, la energía adaptable ajusta automáticamente el rendimiento según los hábitos de uso, ayudando a reducir el desgaste de la batería a largo plazo.

Optimizar la carga y ver el porcentaje de batería debe de ser una de las opciones que debes de activar. (Apple Insider)

6. Configurar la pantalla siempre activa

La función de pantalla siempre activa permite ver información básica con el teléfono bloqueado, pero no todos los usuarios la consideran necesaria. Desde Ajustes > Pantalla y brillo > Always-On Display, se puede personalizar su comportamiento o desactivarla por completo, lo que también puede contribuir a un menor consumo energético.

7. Acelerar la respuesta del tacto háptico

El tacto háptico, utilizado para menús y accesos rápidos, suele tener una respuesta lenta por defecto.En Accesibilidad > Táctil > Táctil háptico, es posible seleccionar la opción “Rápida”, haciendo que el sistema responda de forma más ágil a las pulsaciones prolongadas.

Aplicar estos siete ajustes desde el inicio permite que el iPhone 17 Pro Max se sienta más personalizado, fluido y eficiente. Más allá del hardware, una correcta configuración inicial es clave para obtener una experiencia de uso óptima desde el primer día.