Tecno

Sácale provecho al iPhone 17 Pro Max con estos siete ajustes iniciales imprescindibles

Con simples ajustes en cámara, batería y accesibilidad, el iPhone 17 Pro Max puede ofrecer una experiencia más completa y personalizada

Guardar
Puedes sacarle provocho al iPhone
Puedes sacarle provocho al iPhone 17 Pro Max desde su primer uso.

El iPhone 17 Pro Max llegó al mercado como uno de los modelos más avanzados de Apple, con mejoras en rendimiento, cámara y autonomía. Sin embargo, más allá de sus especificaciones, la experiencia de uso depende en gran medida de cómo esté configurado desde el primer día.

Cabe precisar que varias opciones clave vienen desactivadas por defecto o ajustadas de forma genérica, por lo que modificarlas puede marcar una diferencia inmediata en comodidad, eficiencia y duración de la batería.

Tanto para quienes ya están familiarizados con iOS como para quienes ingresan por primera vez al ecosistema de Apple, estos siete ajustes iniciales permiten aprovechar mejor el dispositivo y adaptarlo al uso diario desde el primer momento.

Desde su primer uso, el
Desde su primer uso, el iPhone 17 Pro Max debe de recibir algunos ajustes para dar un mejor redimiento y experiencia de usuario. REUTERS/Maxim Shemetov

1. Personalizar el botón de acción

El iPhone 17 Pro Max deja atrás el clásico interruptor de silencio e incorpora un botón de acción configurable. De forma predeterminada, cumple la misma función de silenciar el equipo, pero puede asignarse a tareas más útiles.

Desde Configuración > Botón de acción, es posible vincularlo a accesos rápidos como la cámara, la linterna, la grabación de notas de voz, un modo de enfoque o incluso un atajo personalizado. Bien configurado, se convierte en una herramienta que ahorra tiempo en el uso cotidiano.

2. Desactivar la activación por voz de Siri

Aunque Siri puede resultar útil, la activación por voz suele generar interrupciones accidentales. Para evitarlo, se puede limitar su uso únicamente a los botones físicos.

Desactivar la activación por voz
Desactivar la activación por voz de Siri es importante, ya que puede interrumpir en conversaciones importantes.

El ajuste se encuentra en Apple Intelligence y Siri > Hablar y escribir con Siri, donde se puede desactivar la escucha permanente. De este modo, Siri solo se activa manteniendo presionado el botón de encendido, reduciendo activaciones innecesarias.

3. Ajustar los valores predeterminados de la cámara

La cámara es uno de los principales atractivos del iPhone 17 Pro Max, pero muchas de sus opciones avanzadas no vienen optimizadas de fábrica según las preferencias del usuario.

En Configuración > Cámara, se pueden definir formatos de foto, resolución de video, estilos fotográficos, cuadrícula, nivel y opciones para conservar ajustes personalizados. Esto evita que el sistema restablezca parámetros cada vez que se abre la app de cámara.

La cámara del iPhone 17
La cámara del iPhone 17 Pro Max tiene ajustes de resoluciones para diferentes usuarios. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

4. Mostrar el porcentaje de batería

Por defecto, iOS solo muestra un ícono de batería, lo que dificulta conocer el nivel exacto de carga.Para activarlo, basta con ir a Ajustes > Batería y habilitar la opción de porcentaje. A partir de ese momento, el dato aparecerá en la barra superior y permitirá un control más preciso del consumo diario.

5. Activar la carga optimizada y la energía adaptable

Apple incluye funciones pensadas para prolongar la vida útil de la batería. En Ajustes > Batería > Carga, se puede activar la carga optimizada y establecer un límite máximo (por ejemplo, 80 % o 90 %).

Además, en Batería > Modo de energía, la energía adaptable ajusta automáticamente el rendimiento según los hábitos de uso, ayudando a reducir el desgaste de la batería a largo plazo.

Optimizar la carga y ver
Optimizar la carga y ver el porcentaje de batería debe de ser una de las opciones que debes de activar. (Apple Insider)

6. Configurar la pantalla siempre activa

La función de pantalla siempre activa permite ver información básica con el teléfono bloqueado, pero no todos los usuarios la consideran necesaria. Desde Ajustes > Pantalla y brillo > Always-On Display, se puede personalizar su comportamiento o desactivarla por completo, lo que también puede contribuir a un menor consumo energético.

7. Acelerar la respuesta del tacto háptico

El tacto háptico, utilizado para menús y accesos rápidos, suele tener una respuesta lenta por defecto.En Accesibilidad > Táctil > Táctil háptico, es posible seleccionar la opción “Rápida”, haciendo que el sistema responda de forma más ágil a las pulsaciones prolongadas.

Aplicar estos siete ajustes desde el inicio permite que el iPhone 17 Pro Max se sienta más personalizado, fluido y eficiente. Más allá del hardware, una correcta configuración inicial es clave para obtener una experiencia de uso óptima desde el primer día.

Temas Relacionados

iPhone 17iPhone 17 Pro MaxAppleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Por qué ninguna película de Netflix abre en mi televisor: esta es la solución al problema

Reiniciar el dispositivo, comprobar la red de internet y cerrar sesión son algunos de los pasos que suelen resolver errores comunes que presentan los usuarios

Por qué ninguna película de

Google y Apple eliminan decenas de aplicaciones de IA de sus tiendas oficiales por realizar desnudos

Un informe del Tech Transparency Project reveló que más de 100 apps disponibles en la Play Store y la App Store permitían crear imágenes y videos explícitos

Google y Apple eliminan decenas

Suplantan a Netflix, Prime Video, Disney+ y más plataformas streaming para robar datos de los usuarios

Expertos en ciberseguridad advierten sobre campañas de phishing que imitan correos y mensajes de servicios de streaming populares

Suplantan a Netflix, Prime Video,

Cuál es el electrodoméstico que más consume energía: no es el refrigerador

En el hogar, la mayor parte del gasto eléctrico se origina en un reducido número de aparatos, cuyo uso habitual puede aumentar el coste mensual hasta superar los 10 euros por unidad

Cuál es el electrodoméstico que

Desde premios inexistentes hasta supuestas órdenes de arrestos: conoce las estafas telefónicas más comunes

Una señal clara de fraude es que los ciberdelincuentes exigen pagos inmediatos mediante métodos difíciles de rastrear, como transferencias electrónicas o tarjetas de regalo

Desde premios inexistentes hasta supuestas
DEPORTES
Boca Juniors tendrá una prueba

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Conmoción en Europa por la muerte de 7 fanáticos del PAOK en un escalofriante accidente: iban a Francia para ver el partido por Europa League

Tras la polémica, River Plate acordó con el Parma y recibirá una compensación por la salida “unilateral” de Luca Scarlato

Las repercusiones en los medios del mundo tras el anuncio de River Plate sobre el Estadio Monumental: “Proyecto faraónico

TELESHOW
Zaira Nara enfrentó las críticas

Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

La sincera y terminante negativa de Graciela Borges: “No la haría y no la vería”

Fátima Florez habló de la presencia de Javier Milei en su espectáculo: “Estoy bastante movilizada”

El tierno álbum de fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo en la nieve: “Así amanecimos”

Wanda Nara comenzó la mudanza a “su casa de los sueños”, la mansión de lujo que remodeló con sofisticación y diseño

INFOBAE AMÉRICA

‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones

‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones de los premios César

Cuando la represión vuelve “demasiado peligroso” ir al hospital: el caso de Irán

Tras la brutal represión del régimen, el Alto Comisionado de la ONU instó a Irán a escuchar las demandas ciudadanas

Jeff Bezos recuperó el podio de los más ricos del mundo del ranking de Forbes tras una fuerte suba de las acciones de Amazon

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales