Cómo saber si mi jefe espía mi PC: guía para detectar programas de monitoreo y teletrabajo

Revisa que tu computador laboral no tenga programas como AnyDesk, TeamViewer o Chrome Remote Desktop instalados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sospechas que están espiando tu actividad en el computador de tu empresa o lugar de trabajo, es importante verificar que el equipo no tenga instaladas aplicaciones como AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop, VNC o programas desconocidos y sin identificación clara.

La presencia de este tipo de software puede facilitar el acceso remoto no autorizado. En otras palabras, la detección de estas aplicaciones podría indicar que terceros tienen la capacidad de controlar o monitorear el equipo a distancia.

Si bien estas aplicaciones pueden ser útiles para brindar soporte técnico o facilitar el trabajo remoto, su instalación sin previo aviso o sin autorización expresa representa un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información.

Instalar aplicaciones de acceso remoto sin autorización puede poner en riesgo la seguridad y privacidad de la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, ante cualquier sospecha, conviene consultar con el área de sistemas de la empresa y solicitar una revisión completa del equipo.

Cómo verificar que no tengo instaladas estas aplicaciones

El proceso para verificar que estas aplicaciones no están instaladas es el siguiente:

En Windows:

Abre el Panel de control y selecciona ‘Programas y características‘ o ‘Agregar o quitar programas‘. Examina la lista buscando nombres como AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop, VNC o cualquier software que no reconozcas.

En Mac:

Abre la carpeta ‘Aplicaciones’ desde Finder. Busca en la lista los mismos nombres y verifica si hay programas extraños.

Mantén siempre actualizado el sistema operativo y los programas del PC de trabajo para evitar vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber que no están espiando el PC de mi oficina

Para asegurarte de que el computador de tu oficina o empresa no esté siendo espiado y mantener la máxima seguridad, sigue estos pasos:

Desactiva el Escritorio remoto

Ve a Configuración. Ingresa en Sistema y luego en Escritorio remoto. Asegúrate de que la opción esté en DESACTIVADO. (En computadoras corporativas, esta función suele venir desactivada por políticas internas).

Revisa quién tiene acceso al equipo

Accede a Configuración y selecciona Cuentas. Verifica que solo tu usuario esté registrado y no haya cuentas desconocidas.

Usa contraseñas seguras y no las compartas con nadie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierra la sesión cuando no utilices el equipo

Este punto es especialmente importante si trabajas con una laptop o si usas el equipo fuera de la oficina.

Cómo proteger el PC que uso en el trabajo

Para proteger el computador o PC del trabajo, lo primero que debes tener presente es mantener el sistema operativo y todos los programas actualizados; las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por terceros.

Utiliza siempre contraseñas robustas y nunca las compartas con otras personas, ni siquiera con compañeros de confianza. Activa el bloqueo automático de pantalla para que nadie pueda acceder a tu equipo si te ausentas, aunque solo sea por unos minutos.

Limita el uso a redes WiFi seguras y evita conectar USB de origen desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactiva funciones como el escritorio remoto si no las necesitas y revisa periódicamente la lista de usuarios que tienen permiso para ingresar al equipo. Si detectas cuentas desconocidas, repórtalo de inmediato al área de sistemas.

No instales programas sin autorización y elimina cualquier software que no reconozcas. Revisa también las extensiones del navegador y mantén únicamente aquellas que sean necesarias para tu trabajo.

Conéctate solo a redes WiFi seguras y evita el uso de dispositivos USB de procedencia dudosa. Cierra la sesión cada vez que termines tu jornada y, si utilizas una laptop fuera de la oficina, redobla las precauciones.

WhatsApp Web en el trabajo facilita la mensajería, pero puede comprometer la seguridad y privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedo usar WhatsApp Web en mi computadora del trabajo

Usar WhatsApp Web en la computadora del trabajo puede ser práctico para gestionar mensajes sin recurrir al teléfono, pero implica ciertos riesgos de seguridad y privacidad.

Antes de utilizarlo, verifica las políticas de tu empresa, ya que algunas organizaciones restringen el acceso a plataformas de mensajería para evitar filtraciones de información o distracciones.

Si está permitido, cierra la sesión al finalizar la jornada y nunca compartas datos confidenciales por esta vía. Recuerda que todo lo que haces en el equipo corporativo puede quedar registrado y ser monitoreado por el área de sistemas.