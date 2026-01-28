Tecno

Cómo activar restricciones para controlar los contenidos que ve mi hijo en el celular

Las herramientas integradas del sistema permiten filtrar aplicaciones, juegos y películas según la edad, aunque requieren revisión periódica y acompañamiento adulto para garantizar un entorno digital seguro

Guía para configurar controles parentales
El uso de smartphones y tabletas entre niños y adolescentes es cada vez más común, lo que plantea un reto constante para madres y padres en cómo proteger a los menores de contenidos inadecuados en sus dispositivos.

La importancia de establecer controles parentales no solo responde a la necesidad de filtrar aplicaciones, juegos y películas, también a la de fomentar un entorno digital seguro y adaptado a la edad del usuario.

Hoy, la mayoría de los dispositivos Android ofrece herramientas integradas para restringir el acceso a determinados contenidos o limitar las compras dentro de las aplicaciones. Si bien estas funciones no son infalibles y presentan ciertas limitaciones, representan una primera línea de defensa para quienes buscan acompañar el crecimiento digital de sus hijos y evitar sorpresas en el uso cotidiano del celular.

Limitar descargas, compras y acceso
Qué son los controles parentales

Los controles parentales permiten definir qué tipo de aplicaciones, juegos, películas, libros o música puede descargar, comprar o ver un menor en el dispositivo. Esta configuración se basa en la clasificación de madurez y solo se aplica al teléfono o tableta en el que se activa, por lo que será necesario repetir el proceso en cada dispositivo que utilice el menor.

Es importante saber que estos controles no bloquean por completo el acceso a contenido restringido si se accede a través de búsquedas o enlaces directos. Tampoco filtran el historial anterior: las apps o juegos descargados antes de establecer la restricción seguirán visibles si no se bloquean manualmente.

Pasos para activar los controles parentales desde Google Play

  1. Abre la aplicación de Google Play en el dispositivo Android.
  2. Toca el ícono de perfil en la esquina superior derecha.
  3. Entra en “Configuración”, selecciona “Familia” y luego “Controles parentales”.
  4. Activa la opción “Controles parentales”.
  5. Crea un PIN de seguridad que el menor no conozca (será necesario para modificar o desactivar los controles).
  6. Selecciona el tipo de contenido a filtrar: apps, juegos, películas, música o libros.
  7. Elige la clasificación de edad máxima permitida para cada tipo de contenido.

¿Cómo funcionan los controles parentales con Family Link?

Si la cuenta de Google del menor está gestionada mediante Family Link, el proceso es similar pero se realiza directamente desde la app:

Los controles permiten restringir contenidos
  1. Abre la aplicación Family Link en el dispositivo del adulto responsable.
  2. Selecciona la cuenta del hijo o hija.
  3. Presiona “Controles” y luego “Google Play”.
  4. Elige el tipo de contenido a filtrar.
  5. Define la restricción de edad para cada categoría.

En este caso, solo quienes formen parte del grupo familiar y tengan privilegios de gestión podrán cambiar o quitar las restricciones. Es recomendable revisar la configuración periódicamente para asegurarse de que los filtros siguen activos y ajustados a la edad del menor.

Qué hacer si olvidas el PIN o tienes problemas con los controles

  • Si se olvida el PIN de los controles parentales, será necesario borrar los datos de la aplicación Google Play Store desde los ajustes del dispositivo y volver a configurar todo desde cero.
  • Si una app no se actualiza porque la nueva versión tiene una clasificación superior a la permitida, será necesario modificar temporalmente el nivel de control, actualizar la app, y luego restablecer la restricción.
  • Los controles parentales no afectan el contenido descargado antes de su activación. Para bloquear apps previas, se puede usar Family Link o restringir manualmente desde el dispositivo.
Establecer filtros de edad en
Es importante tener en cuenta que los controles parentales únicamente filtran el contenido dentro de Google Play, por lo que no impiden que el menor acceda a aplicaciones, juegos, películas o libros a través de búsquedas en internet o enlaces directos.

Además, las restricciones deben configurarse en cada dispositivo de forma individual, ya que no se aplican de manera automática en todos los equipos. Por último, la disponibilidad de filtros y clasificaciones puede variar según el país, lo que significa que ciertas opciones podrían no estar habilitadas en todas las regiones.

En un entorno digital en constante cambio, la tecnología pone herramientas al alcance de las familias, pero el factor humano sigue siendo clave para garantizar una experiencia positiva y segura para los niños y adolescentes.

