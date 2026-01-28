Tecno

Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Esto es posible gracias a un dispositivo recientemente desarrollado por científicos japoneses

Guardar
Las pruebas demostraron que el
Las pruebas demostraron que el sistema puede detectar dosis altas de radiación, adecuadas para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Hiroshima han desarrollado un sistema portátil y de bajo costo que permite transformar cualquier smartphone en un detector de radiación nuclear. Este avance surge en un contexto en el que Japón retoma el uso de la energía nuclear para responder a la creciente demanda energética y cumplir con objetivos climáticos.

El sistema, presentado en la revista ‘Radiation Measurements’, está pensado para brindar una evaluación inmediata de la dosis de radiación tras incidentes nucleares o radiológicos, especialmente en situaciones de emergencia masiva donde los métodos tradicionales resultan lentos, costosos o poco accesibles.

Del laboratorio a la palma de la mano: el proceso de conversión

El corazón del sistema es una lámina de film radio-crómico Gafchromic EBT4, que cambia de color de manera instantánea al exponerse a la radiación. Para utilizar el sistema, basta con colocar este film junto a un pequeño escáner portátil alimentado por batería y utilizar la cámara del teléfono móvil para registrar la imagen resultante.

El nuevo sistema permite medir
El nuevo sistema permite medir dosis de radiación con solo una lámina especial, un escáner portátil y la cámara del teléfono móvil. (Universidad de Hiroshima)

Una aplicación de procesamiento de imágenes instalada en el smartphone analiza la variación cromática producida en el film, permitiendo cuantificar la dosis de radiación recibida.

Las pruebas realizadas por el equipo de la Universidad de Hiroshima demostraron que este método es capaz de medir dosis relativamente altas, de hasta 10 Gray, valor suficiente para causar daños severos en la piel. En los ensayos, que incluyeron modelos de Samsung y iPhone, el canal cian de las imágenes digitales fue el que entregó los datos más consistentes y fiables sobre la exposición.

Aunque los escáneres profesionales siguen siendo más precisos, la solución basada en el smartphone ofrece una alternativa práctica por menos de USD 70, una fracción del costo de los equipos convencionales y lo suficientemente portátil para ser utilizada en zonas afectadas por desastres.

El equipo de Hiroshima busca
El equipo de Hiroshima busca estandarizar el sistema para garantizar mediciones fiables en distintos entornos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hiroshi Yasuda, profesor del Instituto de Biología y Medicina de la Radiación de la Universidad de Hiroshima y autor principal del estudio, destacó la importancia de la simplicidad y la universalidad del sistema: “Para proteger a las personas en caso de un accidente radiológico o nuclear grave, es fundamental realizar evaluaciones inmediatas y voluntarias de la dosis en el lugar y tomar decisiones médicas rápidas”, afirmó en un comunicado de prensa.

El equipo ahora trabaja en estandarizar los protocolos y asegurar la fiabilidad del sistema en distintos entornos.

Una herramienta accesible ante el regreso nuclear en Japón

La creación de este detector coincide con un cambio profundo en la política energética japonesa. En medio de la incertidumbre por la dependencia de combustibles fósiles importados y la presión para alcanzar emisiones netas cero en 2050, el gobierno japonés ha decidido aumentar la cuota nuclear en la matriz eléctrica hasta el 20% para 2040, según el séptimo Plan Básico de Energía aprobado en 2025.

El avance tecnológico coincide con
El avance tecnológico coincide con el regreso de la energía nuclear en Japón y podría fortalecer la confianza pública en la seguridad radiológica. (AP)

Este giro se hizo tangible el 21 de enero de 2026, cuando TEPCO inició el proceso de reactivación de la central Kashiwazaki-Kariwa, la mayor planta nuclear del mundo, tras más de una década de inactividad.

Sin embargo, la confianza pública en la energía nuclear sigue siendo baja, marcada por los recuerdos de desastres y escándalos del pasado. En este contexto, tecnologías como la desarrollada en Hiroshima pueden contribuir a mejorar la transparencia, la preparación y el monitoreo de la seguridad en tiempo real.

Si bien este sistema portátil no reemplaza la infraestructura de monitoreo a gran escala, su inmediatez, bajo costo y accesibilidad lo convierten en una herramienta relevante para situaciones de emergencia y para fortalecer la percepción de seguridad a nivel individual.

La iniciativa refleja una tendencia creciente: a medida que Japón avanza hacia una mayor dependencia de la energía nuclear, la preparación personal y el acceso a sistemas de monitoreo sencillos y efectivos pueden adquirir un papel cada vez más importante en la gestión de riesgos y en la reconstrucción de la confianza social.

Temas Relacionados

CelularRadiaciónRadiactivoDispositivosJapónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

El 15% de las empresas logra transformar la inteligencia artificial en crecimiento y rentabilidad sostenida

Cómo afecta la IA los

En solo 15 días, la IA detectó a 590 conductores que no usan cinturón de seguridad

Esta fue una de las primeras pruebas que demostró cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las autoridades en tareas de seguridad vial

En solo 15 días, la

La pulsera que desató la polémica: por qué el tenista Carlos Alcaraz tuvo que quitarse su Whoop en pleno partido

Este gadget tecnológico, diseñado como una pulsera para la muñeca, tiene como objetivo principal registrar datos sobre la actividad física del usuario

La pulsera que desató la

Lo que se viene para WhatsApp en 2026: menos fraudes, pagar para evitar publicidad y más

La app incorporará una sección de ajustes avanzados de privacidad, donde será posible activar una “configuración de seguridad estricta”

Lo que se viene para

Ahora Google responde a tus búsquedas con lo mejor de su inteligencia artificial Gemini

Google implementó Gemini 3 como motor predeterminado de respuestas generadas por IA en su buscador

Ahora Google responde a tus
DEPORTES
Vélez le ganó sobre la

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

Boca Juniors presentó a sus refuerzos: del “a River no quería ir” de Ascacíbar a la frase de Ángel Romero que ilusionó a los hinchas

Una lesión lo sacó 369 días de las canchas y anotó el gol del triunfo a los 48 segundos de su regreso: “Ese momento fue feo”

La respuesta de Morena Beltrán tras la polémica frase de Horacio Pagani por su debut como comentarista de fútbol

TELESHOW
El show de Javier Milei

El show de Javier Milei con Fátima Florez: cantaron “Rock del gato” y el presidente llenó de elogios a su expareja

Facundo Arana y María Susini, separados y en medio de una delicada versión: “Ella habría dado la orden de que él no entre”

El gran salto de Gonzalo Valenzuela:la experiencia única de tirarse con paracaídas

Javier Milei fue recibido por Fátima Florez en su llegada al teatro en Mar del Plata: las imágenes del momento

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

INFOBAE AMÉRICA

Influenza concentra las muertes al

Influenza concentra las muertes al inicio de 2026 y eleva las alertas sanitarias en Panamá

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear