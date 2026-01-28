Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Las pruebas demostraron que el sistema puede detectar dosis altas de radiación, adecuadas para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Hiroshima han desarrollado un sistema portátil y de bajo costo que permite transformar cualquier smartphone en un detector de radiación nuclear. Este avance surge en un contexto en el que Japón retoma el uso de la energía nuclear para responder a la creciente demanda energética y cumplir con objetivos climáticos.

El sistema, presentado en la revista ‘Radiation Measurements’, está pensado para brindar una evaluación inmediata de la dosis de radiación tras incidentes nucleares o radiológicos, especialmente en situaciones de emergencia masiva donde los métodos tradicionales resultan lentos, costosos o poco accesibles.

Del laboratorio a la palma de la mano: el proceso de conversión

El corazón del sistema es una lámina de film radio-crómico Gafchromic EBT4, que cambia de color de manera instantánea al exponerse a la radiación. Para utilizar el sistema, basta con colocar este film junto a un pequeño escáner portátil alimentado por batería y utilizar la cámara del teléfono móvil para registrar la imagen resultante.

El nuevo sistema permite medir dosis de radiación con solo una lámina especial, un escáner portátil y la cámara del teléfono móvil. (Universidad de Hiroshima)

Una aplicación de procesamiento de imágenes instalada en el smartphone analiza la variación cromática producida en el film, permitiendo cuantificar la dosis de radiación recibida.

Las pruebas realizadas por el equipo de la Universidad de Hiroshima demostraron que este método es capaz de medir dosis relativamente altas, de hasta 10 Gray, valor suficiente para causar daños severos en la piel. En los ensayos, que incluyeron modelos de Samsung y iPhone, el canal cian de las imágenes digitales fue el que entregó los datos más consistentes y fiables sobre la exposición.

Aunque los escáneres profesionales siguen siendo más precisos, la solución basada en el smartphone ofrece una alternativa práctica por menos de USD 70, una fracción del costo de los equipos convencionales y lo suficientemente portátil para ser utilizada en zonas afectadas por desastres.

El equipo de Hiroshima busca estandarizar el sistema para garantizar mediciones fiables en distintos entornos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hiroshi Yasuda, profesor del Instituto de Biología y Medicina de la Radiación de la Universidad de Hiroshima y autor principal del estudio, destacó la importancia de la simplicidad y la universalidad del sistema: “Para proteger a las personas en caso de un accidente radiológico o nuclear grave, es fundamental realizar evaluaciones inmediatas y voluntarias de la dosis en el lugar y tomar decisiones médicas rápidas”, afirmó en un comunicado de prensa.

El equipo ahora trabaja en estandarizar los protocolos y asegurar la fiabilidad del sistema en distintos entornos.

Una herramienta accesible ante el regreso nuclear en Japón

La creación de este detector coincide con un cambio profundo en la política energética japonesa. En medio de la incertidumbre por la dependencia de combustibles fósiles importados y la presión para alcanzar emisiones netas cero en 2050, el gobierno japonés ha decidido aumentar la cuota nuclear en la matriz eléctrica hasta el 20% para 2040, según el séptimo Plan Básico de Energía aprobado en 2025.

El avance tecnológico coincide con el regreso de la energía nuclear en Japón y podría fortalecer la confianza pública en la seguridad radiológica. (AP)

Este giro se hizo tangible el 21 de enero de 2026, cuando TEPCO inició el proceso de reactivación de la central Kashiwazaki-Kariwa, la mayor planta nuclear del mundo, tras más de una década de inactividad.

Sin embargo, la confianza pública en la energía nuclear sigue siendo baja, marcada por los recuerdos de desastres y escándalos del pasado. En este contexto, tecnologías como la desarrollada en Hiroshima pueden contribuir a mejorar la transparencia, la preparación y el monitoreo de la seguridad en tiempo real.

Si bien este sistema portátil no reemplaza la infraestructura de monitoreo a gran escala, su inmediatez, bajo costo y accesibilidad lo convierten en una herramienta relevante para situaciones de emergencia y para fortalecer la percepción de seguridad a nivel individual.

La iniciativa refleja una tendencia creciente: a medida que Japón avanza hacia una mayor dependencia de la energía nuclear, la preparación personal y el acceso a sistemas de monitoreo sencillos y efectivos pueden adquirir un papel cada vez más importante en la gestión de riesgos y en la reconstrucción de la confianza social.