WhatsApp dice no a los ciberataques y estafas con esta nueva configuración de seguridad

La herramienta refuerza la privacidad al permitir activar múltiples restricciones de seguridad desde un solo menú

La nueva función de WhatsApp
La nueva función de WhatsApp permite bloquear archivos y multimedia enviados por desconocidos de manera automática. (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha lanzado una función que centraliza medidas avanzadas de privacidad para proteger a los usuarios frente a intentos de acceso no autorizado y ciberataques sofisticados.

La herramienta, denominada 'Configuración estricta de la cuenta‘, se presenta como una respuesta a las crecientes amenazas sobre la seguridad digital, permitiendo activar múltiples restricciones de forma simultánea y rápida.

Un “confinamiento digital” para momentos críticos

La introducción de la Configuración Estricta de la Cuenta marca un cambio en la manera en que Meta aborda la protección en aplicaciones de mensajería. Este mecanismo permite a los usuarios bloquear archivos adjuntos y contenido multimedia provenientes de remitentes desconocidos, además de silenciar llamadas de números no registrados en la lista de contactos.

Los usuarios pueden silenciar llamadas
Los usuarios pueden silenciar llamadas de números que no figuran en su lista de contactos con solo un toque. (WhatsApp)

Según la información publicada en el blog oficial de WhatsApp, la activación de este sistema se realiza desde el menú de Ajustes, en la sección de Privacidad, bajo la pestaña Avanzado, donde basta con un solo toque para reforzar la seguridad.

Esta función ha sido diseñada pensando en perfiles vulnerables a ataques dirigidos, como periodistas y figuras públicas. Meta detalla que la herramienta actúa como una especie de “confinamiento digital” temporal, limitando funcionalidades de la propia aplicación y restringiendo interacciones que pudieran resultar riesgosas ante un potencial intento de intrusión.

De acuerdo con el comunicado, la activación y desactivación pueden realizarse cuantas veces sea necesario, adaptándose así a diferentes niveles de exposición o amenaza.

“Configuración estricta de la cuenta”
“Configuración estricta de la cuenta” activa verificaciones adicionales y notificaciones de seguridad ante cambios sospechosos. (Whatsapp)

Entre las restricciones que se aplican se encuentran el bloqueo automático de archivos y multimedia de desconocidos, el silenciamiento de llamadas de números ajenos a la red de confianza y la desactivación de previsualizaciones de enlaces.

Asimismo, se activa la verificación en dos pasos y las notificaciones de seguridad que alertan sobre cambios en los códigos de los contactos. Esta centralización de mecanismos permite a los usuarios responder rápidamente ante situaciones de riesgo, sin necesidad de modificar cada ajuste de privacidad por separado.

Más privacidad, menos exposición

La actualización también ajusta los parámetros de visibilidad de la cuenta. Solo los contactos autorizados pueden ver la última hora de conexión, la foto de perfil, la información personal y los enlaces compartidos en el perfil. La opción para ser añadido a grupos queda restringida exclusivamente a contactos seleccionados, lo que reduce la probabilidad de ser incorporado en conversaciones por desconocidos.

La herramienta restringe la visibilidad
La herramienta restringe la visibilidad del perfil y limita quién puede añadir al usuario a grupos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Meta informó que la Configuración Estricta de la Cuenta solo puede activarse desde el dispositivo principal asociado a la cuenta, excluyendo plataformas como WhatsApp Web o la versión para Windows. Esta limitación busca mantener el control de seguridad en el entorno más seguro posible.

El despliegue de la función es gradual y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. La compañía ha reiterado que la iniciativa responde al aumento de intentos de suplantación, accesos indebidos y campañas dirigidas a obtener información sensible de cuentas con riesgo especial.

El objetivo es proporcionar una herramienta eficaz que refuerce la privacidad con pocos pasos y evite filtraciones o secuestros de datos mediante defensas automatizadas.

La nueva función se suma al cifrado de extremo a extremo, que ya constituye un estándar en WhatsApp, y representa una evolución en la estrategia de seguridad de la plataforma. Meta sostiene que la actualización facilita la protección dinámica del entorno digital, permitiendo a los usuarios mantener el control sobre su privacidad y adaptarse a las amenazas cambiantes del panorama digital actual.

