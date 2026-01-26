Netflix anuncia votaciones en tiempo real de programas y series en vivo: cómo votar

Netflix revoluciona la experiencia televisiva con la votación en tiempo real durante eventos en vivo

Netflix da un paso más en la transformación de la experiencia televisiva con el lanzamiento de una función de votación en tiempo real para sus eventos en vivo. Este nuevo sistema permite a los usuarios influir directamente en el desarrollo de ciertos programas mientras se emiten, llevando la interactividad a un nivel que hasta ahora solo se había visto en concursos o realities de televisión abierta.

A partir de ahora, las decisiones de la audiencia pesan más que nunca y el espectador deja de ser un mero observador para convertirse en parte activa del desenlace.

Cómo funciona la votación en tiempo real

La nueva función permite a los usuarios influir directamente en programas seleccionados, convirtiéndolos en protagonistas activos del desenlace y marcando un hito en la interactividad digital - Netflix

La función está disponible únicamente durante la transmisión de eventos seleccionados en vivo. Al conectarse a un programa habilitado, como el estreno de Star Search, los usuarios pueden emitir su voto utilizando el control remoto si están en un televisor o tocando la pantalla desde la aplicación móvil.

Esta opción no está disponible para quienes acceden a Netflix a través de un navegador web, por lo que es necesario contar con un televisor inteligente, un dispositivo de streaming o un teléfono móvil para participar.

Cada perfil de usuario tiene derecho a un voto, que cuenta junto con los de millones de personas conectadas al mismo tiempo. Las votaciones pueden ser decisivas para los concursantes, el rumbo del programa e incluso el resultado final de la noche.

Así, la interacción se convierte en un elemento central de la experiencia televisiva, acercando a los espectadores a los procesos de producción y toma de decisiones del show.

La votación en tiempo real de Netflix transforma al espectador en protagonista de sus programas favoritos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función fue probada previamente en programas como Cocinando en vivo con David Chang, donde la plataforma comprobó que los usuarios valoran la posibilidad de participar de manera sencilla, sin complicaciones técnicas ni interfaces complejas.

El proceso es rápido: al aparecer la opción de voto en pantalla, el usuario solo debe pulsar el botón o la pantalla correspondiente para emitir su decisión. El sistema se integra de forma fluida al programa, evitando distracciones y manteniendo la atención en el contenido principal.

Desde Netflix han recomendado consultar la sección de ayuda o los artículos de Tudum para conocer los pasos detallados sobre cómo votar, según el dispositivo utilizado. Esta guía garantiza que cualquier espectador pueda participar, ya sea en solitario o en grupo, desde cualquier lugar.

Con esta herramienta, Netflix busca mantener la atención de sus suscriptores y ofrecerles la posibilidad de incidir en tiempo real en sus programas favoritos, lo que representa un cambio significativo en la forma de ver y vivir los eventos en directo.

Cómo ha sido la interactividad con los contenidos de Netflix

Desde hace años, Netflix ha incorporado mecanismos de valoración como los pulgares arriba o abajo, permitiendo a los usuarios expresar su opinión sobre películas, series y especiales.

Black Mirror: Bandersnatch es uno de los títulos interactivos de Netflix - (Netflix)

Sin embargo, la votación en tiempo real da un giro radical al concepto de participación. Ahora, el impacto de la audiencia es inmediato y visible, cambiando la dinámica de los eventos en vivo y dándole mayor peso a la comunidad global de suscriptores.

La compañía ya había experimentado con la interactividad en contenidos como Black Mirror: Bandersnatch, donde los espectadores podían elegir el rumbo de la historia a través de una estructura tipo videojuego.

Para ese proyecto, Netflix desarrolló el software Branch Manager, capaz de gestionar billones de combinaciones narrativas sin interrupciones. Aunque fue un hito en la historia de la plataforma, la mayoría de los títulos interactivos han sido retirados para dar paso a nuevas apuestas centradas en videojuegos y experiencias en directo.

La tendencia hacia la personalización y la participación activa del usuario promete cambiar las reglas del entretenimiento digital, haciendo que los espectadores pasen de ser simples consumidores a agentes con poder real sobre lo que sucede en pantalla.

Con este movimiento, Netflix confirma su apuesta por la innovación y la relevancia en un mercado cada vez más competitivo y orientado a la experiencia del usuario.