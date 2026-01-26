La inteligencia artificial dispara inversiones millonarias en el mundo de los abogados

Las herramientas enfocadas en resolver y automatizar actividades jurídicas están en auge por el avance de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de la tecnología legal, es decir, la que usan abogados y despachos judiciales para ser más eficientes en el estudio y resolución de casos, atraviesa un proceso de consolidación acelerado por el crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a la gestión jurídica y la búsqueda de eficiencia en bufetes y departamentos legales.

La competencia por liderar el mercado es feroz. Solo en el último año, la inversión en startups de tecnología legal superó los 4.000 millones de dólares en Estados Unidos, casi el doble que el período anterior. Más de un tercio de este capital se concentró en empresas como Harvey, Filevine y Clio, según datos de Crunchbase.

Una muestra de este fenómeno es la reciente adquisición de Pincites, una joven empresa fundada en 2023, por parte de Filevine, uno de los actores más destacados del sector, que gestiona actualmente más de 13 millones de asuntos legales activos en su plataforma.

Filevine, respaldada por una financiación superior a 600 millones de dólares que la sitúa en una valoración de 3.000 millones de dólares, incorpora así a Pincites y a su equipo, responsable del desarrollo de un complemento para Microsoft Word que permite a los abogados revisar contratos directamente desde la popular app.

Por qué Filevine decidió adquirir Pincites

Este movimiento responde a la presión que enfrentan las plataformas líderes para ampliar sus capacidades, en un contexto donde los despachos legales y los departamentos jurídicos internos buscan simplificar sus flujos de trabajo ante el exceso de aplicaciones independientes, señaló Sona Sulakian, cofundadora de Pincites.

Según Business Insider, la integración de Pincites permitirá a Filevine ofrecer una “ventana única” para la redacción, edición y gestión integral de documentos legales, facilitando además la integración de datos contextuales y la administración de tiempos y facturación.

El equipo de Pincites, liderado por las hermanas Sona y Mariam Sulakian, asumirá un papel clave en la nueva oficina de Filevine en San Francisco. Sobre la decisión de sumarse a una plataforma mayor, Mariam Sulakian afirmó: “Habríamos estado bien de todas formas”.

Según ambas, no se trató de falta de viabilidad, sino de una oportunidad estratégica para escalar más rápido: la competencia y la velocidad del sector habrían exigido años adicionales de financiación y contratación para consolidarse en el mercado.

Qué otros movimientos se han dado en el sector tecnológico legal

Este tipo de operaciones se repite en la industria. Harvey, considerado un gigante de la tecnología legal valorado en 8.000 millones de dólares, adquirió Hexus, una startup fundada por exempleados de Google y X.

Filevine, por su parte, se benefició previamente de una ronda de inversión liderada por Nat Friedman, exdirector ejecutivo de GitHub, y Daniel Gross, quienes hoy investigan IA avanzada en el laboratorio de superinteligencia de Meta. El año pasado, Clio sumó capacidades al comprar la plataforma de investigación legal vLex por 1.000 millones de dólares.

Asimismo, la tendencia hacia concentraciones y asociaciones responde a la evolución de la propia demanda. Según Omar Haroun, cofundador y director ejecutivo de Eudia, “Las ganadoras serán las plataformas integradas en los flujos de trabajo jurídicos diarios y vinculadas a los resultados. El resto serán adquiridas, fusionadas o descontinuadas”.

Esta dinámica recuerda al desarrollo de las aplicaciones, en cuya primera fase surgieron varias herramientas especializadas que luego fueron absorbidas y concentradas por grandes plataformas tecnológicas como Facebook o Google.

Cómo está la confianza en el sector tecnológico legal

Inversores como John Locke, socio de Accel y responsable del fondo de crecimiento de la firma, confían en que firmas como Harvey y Filevine se transformarán en referentes bursátiles del sector.

La prioridad de las grandes empresas pasa ahora por utilizar el capital recabado para desarrollar herramientas más potentes y ampliar su cuota de mercado. En contraste, las startups enfrentan la disyuntiva de crecer a ritmo propio o integrarse en proyectos mayores antes de que la “ventana de oportunidad” se cierre.