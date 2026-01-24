Tecno

El futuro de la automatización: ventana de contexto infinita y sistemas de IA trabajando juntos

Modelos que pueden compartir hallazgos entre sí prometen alterar la rutina científica y tecnológica de maneras hasta ahora imprevistas

Eric Schmidt pronostica una transformación
Eric Schmidt pronostica una transformación radical en la IA colaborativa gracias a agentes inteligentes capaces de resolver retos complejos en ciencia y tecnología (REUTERS/Benoit Tessier)

Bajo la perspectiva de Eric Schmidt, quien lideró Google como CEO durante su fase de mayor expansión, la IA colaborativa evolucionará hacia agentes capaces de coordinarse autónomamente para resolver hitos científicos y médicos sin precedentes.

Schmidt describió tres avances que, según su criterio, marcarán el futuro inmediato de la resolución de problemas complejos mediante el trabajo conjunto de agentes.

El primero, explicó Schmidt, es la expansión significativa de la ventana de contexto, definida como el mensaje o consulta que se plantea a un sistema de inteligencia artificial.

Señaló que este año ya se desarrolla una ventana de contexto que puede alcanzar “un millón de palabras” y avanza hacia una capacidad prácticamente “infinita”.

Schmidt subrayó la importancia de este salto: “significa que se puede tomar la respuesta del sistema, introducirla y hacerle otra pregunta”.

El ex CEO de Google
El ex CEO de Google destaca el avance de la ventana de contexto, que ahora permite a la inteligencia artificial procesar hasta un millón de palabras por consulta (REUTERS/Marco Bello)

Ejemplificó con la posibilidad de pedir instrucciones para elaborar un medicamento, donde cada paso es consultado y respondido sucesivamente, lo que permite construir procesos complejos y cadenas de razonamiento de varios pasos.

Aplicado a gran escala, detalló Schmidt, este avance permitirá producir soluciones de “mil pasos” en campos como la medicina, los materiales o el cambio climático, viéndolo posible en los próximos cinco años.

El segundo avance señalado por Schmidt es la proliferación de agentes inteligentes, definidos como modelos de lenguaje avanzados que “saben algo nuevo o han aprendido algo”.

Mencionó el potencial de estos sistemas para leer información científica, generar hipótesis, realizar pruebas y sumar el conocimiento adquirido, lo que los vuelve “realmente poderosos”.

El experto afirmó que, en el corto plazo, no solo existirán millones de estos agentes, sino que funcionarán y estarán disponibles a gran escala, similares a un repositorio digital que permite compartir y acceder a sus capacidades.

La tercera tendencia, en palabras de Schmidt, es la automatización tecnológica de tareas: el paso de una instrucción escrita a la generación automática de software. “¿Puede imaginar tener programadores que hagan lo que usted pide y estén disponibles las 24 horas del día?”, planteó. Añadió que estos sistemas resultan especialmente eficaces programando en lenguajes como Python.

Los agentes inteligentes, que aprenden
Los agentes inteligentes, que aprenden y generan conocimiento propio, se perfilan como la clave para el desarrollo de soluciones innovadoras en los próximos cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schmidt agrupó estos avances —ventana de contexto expandida, agentes inteligentes y automatización de tareas— como impulsores de una nueva colaboración entre sistemas inteligentes. “Cuando se combinan la ventana de contexto ilimitada, la capacidad de los agentes y la automatización de software, surgen nuevos interrogantes sobre el alcance de estos sistemas”, enfatizó.

Reconoció, además, que la colaboración entre agentes autónomos podría abrir escenarios inexplorados e incluso fronteras que se sitúan más allá de la comprensión actual. “Estoy seguro de que las tres cosas que mencioné ya están en desarrollo. Pero llegará un momento en que los agentes comenzarán a trabajar juntos de formas que aún no comprendemos”, advirtió Schmidt.

Sugirió que la aparición de sistemas capaces de crear sus propios lenguajes marcaría un punto en el que la inteligencia artificial dejaría de ser comprensible para sus creadores.

Frente a ese escenario, el experto concluyó que, si los sistemas autónomos llegaran a actuar fuera de la comprensión humana, “tal vez lo más prudente será desconectarlos”.

