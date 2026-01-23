Tecno

Cómo activar el modo ninja en WhatsApp para iPhone con estos tres simples ajustes

Al restringir un chat, este desaparece de la lista principal de conversaciones y solo se puede acceder mediante un código secreto

El modo ninja puede ser útil para las personas que manejan información confidencial en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo ninja de WhatsApp para iPhone agrupa una serie de configuraciones que permiten aumentar la privacidad de los chats, dificultando el acceso de terceros a las conversaciones. Entre estas funciones se destaca la posibilidad de activar los chats restringidos, una herramienta disponible también para dispositivos Android.

Esta función de WhatsApp permite ocultar una conversación tanto de la lista principal de chats como de la carpeta de archivados. La única forma de acceder a estos chats es ingresando una clave específica en el buscador de la aplicación.

Esta opción resulta útil en situaciones como resguardar conversaciones confidenciales, proteger intercambios laborales o evitar que personas ajenas al dispositivo accedan a información personal.

Asimismo, los usuarios pueden activar la protección con biometría y ocultar la aplicación en el celular.

Los usuarios pueden restringir tanto chats individuales como grupales. (WhatsApp)

Cómo activar los chats restringidos en WhatsApp para iPhone

El proceso para activar los chats restringidos en WhatsApp para iPhone, incluye los siguientes:

  1. Deslizar hacia la izquierda o mantener presionado el chat que se quiera restringir o dejar de restringir.
  2. Tocar el ícono de los tres puntos > Restringir chat o Dejar de restringir chat.

Cuando se activa el ajuste para restringir un chat, no se notifica a las otras personas en el chat. Los chats restringidos se cerrarán automáticamente cuando el usuario bloquee el dispositivo.

Para crear la clave o el código secreto para acceder a los chats restringidos se debe considerar este paso a paso:

  1. Ir a Ajustes de WhatApp y luego a Privacidad.
  2. Tocar Chats restringidos > Ajustes > Código secreto.
  3. Ingresar tu código y toca Siguiente.
  4. Volver a ingresar el código para confirmar.
  5. Tocar OK.

Para abrir chats restringidos en un iPad, tendrás que crear un código secreto en tu teléfono principal.

Para acceder a los chats restringidos en un iPad, los usuarios deben crear un código secreto en su teléfono principal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar el bloqueo de WhatsApp en un iPhone

El proceso para activar el bloqueo de WhatsApp en un iPhone es el siguiente:

  1. Abrir WhatsApp e ir a la pestaña Ajustes.
  2. Ir a Privacidad y luego a Bloqueo de aplicación.
  3. Activar la pestaña Requerir Face ID/Touch ID.
  4. Seleccionar el intervalo de tiempo desde se sale de la app para que se solicite la biometría (si se desea que sea siempre, optar por Inmediatamente).

Como medida adicional de seguridad, puedes utilizar el bloqueo de aplicación para WhatsApp en tu teléfono. Cuando esté activado, deberás usar tu huella dactilar o reconocimiento facial para desbloquear la aplicación. Aunque la aplicación esté bloqueada, podrás atender llamadas.

Para usar esta función, deberás configurar tus rasgos biométricos, como tu huella dactilar o reconocimiento facial, en los ajustes del teléfono.

Los usuarios deben haber configurado las verificaciones biométricas para activar esta función. (Apple)

Cómo ocultar WhatsApp en un iPhone

Para ocultar WhatsApp en un iPhone se deben seguir estos pasos:

  1. Ubica el icono de WhatsApp en la pantalla de inicio.
  2. Mantener pulsado el icono de WhatsApp.
  3. Pulsar Requerir Face ID/Touch ID.
  4. Seleccionar la opción Ocultar y requerir Face ID/Touch ID.
  5. Identificarse con el rostro o huella para verificar la acción.
  6. Pulsar en Ocultar app para confirmar la acción.

Ocultar el ícono de WhatsApp en un iPhone es útil para quienes buscan una capa adicional de privacidad, ya que impide que terceros identifiquen de inmediato la presencia de la aplicación en el dispositivo.

El modo ninja de WhatsApp puede ser útil si se comparte el iPhone con otras personas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Para qué sirve el modo ninja en WhatsApp

El modo ninja en WhatsApp sirve para aumentar la privacidad del contenido de la app. Es útil, por ejemplo, para quienes comparten el teléfono con familiares y desean proteger conversaciones personales.

Es práctico en entornos laborales, donde se necesita resguardar intercambios confidenciales con colegas o clientes.

Además, ayuda a quienes manejan información médica o financiera sensible, evitando que terceros accedan a esos datos si toman el dispositivo. Así, el usuario asegura que solo él puede ver ciertos mensajes, incluso si otra persona tiene acceso físico al teléfono.

Un robot humanoide logra ensartar

Cómo ahorrar energía, sobrecargos y

Cuáles son los 10 Webtoons

Criptomonedas: el valor de ethereum para este día

Llamadas spam: frases que nunca
